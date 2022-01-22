Застройщик Родников и девелопер коттеджных поселков нацелились на Каменку — в 30 минутах от центра вырастет город на 300 га

19 января в Каменском сельсовете прошли публичные слушания по новому проекту генплана. В один день их провели подряд в трех населенных пунктах: в поселках Советский и Восход и в селе Каменка. Поскольку подобные мероприятия в сельсовете проходят нечасто, проводили слушания частично на улице в мороз, но жители всё равно собрались, чтобы возмутиться планам властей и предложениям застройщиков. На слушаниях побывала журналист НГС Лиза Пичугина.
В сельской библиотеке Каменки сидят несколько человек и вполголоса обсуждают предстоящее мероприятие. Возле здания тем временем собираются другие сельчане. Публичные слушания для сельсовета — редкость, поэтому местных жителей не испугало то, что проходить они будут в крещенский мороз на улице.
В поселке Советском слушания проходили в помещении, на них пришло около 40 человек. В Каменке народа больше. Сельчане по очереди записываются в список участников, который развернули на багажнике ближайшего автомобиля, и наблюдают, как чиновники из районной администрации пытаются прикрепить скотчем к замерзшей стене распечатанный генплан сельсовета. Скотч тоже замерзает и клеиться к стене не хочет. К моменту, когда начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Константин Ходов начинает зачитывать вступительные формальности, успевают замерзнуть и люди. Но обстановка только разогревается.
По генплану, о котором сельчанам рассказывает представительница Геофонда Новосибирской области Надежда Щетникова, Каменку предлагают разделить на 4 больших жилых микрорайона: в первый войдет всё еще не достроенный микрорайон Олимпийской Славы и застройка вдоль озера, во второй — жилые дома на другом берегу озера, в третий — огромный поселок Близкий, в четвертый — поселок Гармония и прилегающая к нему перспективная застройка.
В каждом из микрорайонов запланировали амбулатории, в третьем районе к 2032 году должны появиться школа, детский сад, центр детского творчества, помещения и площадки для занятий спортом, спорткомплекс с бассейном и многофункциональный центр с торговлей. Следующие
В Восходе в период до 2032 года включили уже строящуюся школу, детский сад и поликлинику, до 2042 года — еще один детский сад. В Советском решили добавить библиотеку, фельдшерский пункт и культурно-досуговый центр на базе школы.
Сегодня в сельсовете вопрос соцобъектов стоит очень остро. Например, если в скромном по масштабам Советском есть небольшая школа, то в большой Каменке — нет. В школе в Восходе в итоге вместо 300 учеников — больше тысячи. Детских садов нет вообще. Досуговых центров тоже, не считая частного в Близком. Даже детских площадок нет. Напряженно с медицинскими услугами.
Но всё это перекрывает гораздо более серьезная проблема — выезд. Он сегодня один — это Каменское шоссе, старая дорога на две полосы. С нее можно поехать либо дальше по «бутылочному горлышку» на проспект Дзержинского, либо свернуть в сторону Гусинобродского шоссе. В середине дня из центра Новосибирска до сельсовета можно добраться за полчаса. В часы пик и в случае аварий та же дорога может занять до двух часов.
Надежда Щетникова упоминает строящийся Восточный обход — сельчане начинают смеяться. Затем говорит о реконструкции основной сельской магистрали, которая пересекает сельсовет и идет к Советскому, но это, возражают местные жители, не решает проблему отсутствия альтернативных выездов. В толпе начинают возмущенно переговариваться. Когда речь заходит об инженерной инфраструктуре (электричестве, газе, воде и водоотведении), гул усиливается. Особенно когда Константин Ходов говорит, что генплан не решает вопросы ЖКХ.
— А зачем он тогда нужен? — недоумевают люди.
— Молодой человек, вы говорите слова, которые нам не нужны! — заявляет жительница Каменки, представившаяся Татьяной Ивановной.
К публичным слушаниям людям стало известно о предложении основного застройщика новосибирских Родников — компании «Энергомонтаж» — включить в границы сельсовета около 8 гектаров земель сельхозназначения для строительства многоквартирных домов. И эта застройка теперь волнует их куда больше всего того, что предлагает (и не предлагает) генплан.
— Есть серьезная проблема — электрические сети. Все мы помним, как прошлой осенью многократно и надолго отключался свет. Многоэтажная застройка возьмет на себя много энергии, в том числе на момент возведения построек. Как застройщик планирует решать эти моменты? — спрашивает житель Каменки Владимир.
Вопросы о новом строительстве сыпятся на чиновников со всех сторон, но ответить на них они не могут: генплан не учитывает предложение застройщика — оно было подано, когда документ уже подготовили. Константин Ходов раз за разом обращается к «уважаемым гражданам», пытаясь их успокоить, но это бессмысленно: они уже разбились на группы и активно обсуждают между собой перспективу появления в селе многоэтажек и отсутствия новых дорог из него в город.
— Когда будет адекватный генплан? — спрашивает одна из женщин.
— Это провокационный вопрос, — уходит от ответа Константин Ходов.
Такая же ситуация развернется затем и в поселке Восход. Там людей сперва тоже собирают на улице, на большой парковке перед школой. Пока они снова на багажнике одного из автомобилей записываются в список участников, чиновники растерянно ходят по парковке с распечатанным генпланом — здесь его повесить совершенно некуда. В итоге людей все-таки впускают в помещение школьного актового зала (оно же столовая). Генплан крепят к рольставням, за которыми гремят кастрюли, а за столы рассаживаются под сотню местных жителей.
Вопросы здесь — те же самые: школы, детские сады, инженерная инфраструктура и главное — дороги. Одна из участниц, представившаяся Олесей, сравнивает сельсовет даже не с бутылкой с узким горлышком выезда, а с пузырем, выбраться из которого иногда просто невозможно. То, что генплан сельсовета не увязан с городским, а чиновники разных уровней не могут договориться между собой, людей возмущает. Расширение проездов внутри Каменки без организации новых выездов на фоне грядущей застройки они воспринимают как издевательство.
— Мы вам кричим, что у нас рана кровоточит, а вы нам предлагаете валерьянки выпить, — в сердцах говорит Олеся.
Почему генплан не учел новые проекты
Вообще, от застройщиков было два предложения. Одно из них, от «Энергомонтажа», начали обсуждать еще до публичных слушаний — информация о проекте попала в СМИ. У застройщика в собственности около 98 гектаров земель сельхозназначения на границе с Восходом, и на первом этапе он попросил включить в поселок примерно десятую часть от этого объема. На этой территории компания планирует построить семь
Предложение везде вызывало только шквал возмущения. Люди требовали построить школу, детский сад, дороги и всю инженерную инфраструктуру до начала строительства домов и напоминали, что им в селе многоэтажки вообще не нужны — они каждый день видят первую попытку построить такое жилье в Каменке, обернувшуюся долгостроем.
— Мы знаем, что это такое: у нас микрорайон Олимпийской Славы — такой пример. И есть целое движение жителей за малоэтажку, против многоквартирных домов. Мы уехали из города за город, а застройщики нас тут догоняют, — объясняла между слушаниями директору «Энергомонтажа» Ивану Сидоренко местный депутат Юлия Богданова.
Ирина Захарова, тоже депутат Каменского сельсовета, рассказала журналисту НГС, что, хотя активнее всего в последние годы в Каменке развивались коттеджные поселки, два многоквартирных дома микрорайона одномоментно добавили селу примерно треть от общего прироста населения.
— Если в 2017 году у нас было 3700 жителей, то на данный момент прописанных — около
Такого одномоментного прибавления жители боятся больше всего. Не только потому, что на въезде и выезде можно будет поставить крест, но и потому, что просто не выдержат не рассчитанные на такое число жителей инженерные сети.
Иван Сидоренко возражает: к сельским сетям новую застройку подключить не получится при всём желании.
— Мы понимаем, что здесь техусловий нет для нового строительства. На Родниках мы строим новую подстанцию — не просто присоединяемся, а строим новую. Тут, по сути, система отработки такая же подразумевается, — объяснил он. — Нагрузки, которые сети не потянут, никто не разрешит: у получения согласования и разрешительной документации — целая система.
На подготовку стройплощадки застройщик рассчитывает потратить ближайшие лет пять и около миллиарда рублей, и только потом выходить на строительство. Первые дома, таким образом, здесь появятся только к 2030 году. Но если сети для домов нужно строить заранее, то построить заранее школу и детский сад ни застройщик, ни местные власти не могут.
Как объяснил Иван Сидоренко, компания готова взять на себя проектирование соцобъектов — строить их она не может из-за новой системы финансирования по эскроу-счетам, которая не допускает трату банковских средств на что-то, кроме продаваемого жилья. Школу и детский сад можно построить по федеральным программам, но до 2024 года они уже утверждены, и теперь заявку можно подать на следующий период действия программ.
— Но если это земли сельхозназначения, нам скажут: «Ребят, как вы на этих землях что-то строить будете?» Это нереально. Это замкнутый круг, — объясняет девелопер необходимость включения земли в границы поселка.
Дорогу «Энергомонтаж» взять на себя не готов вовсе, но Иван Сидоренко пообещал жителям содействовать в «выбивании» на нее бюджета с помощью своих депутатских полномочий в Заксобрании.
О втором предложении (от компаний «СЕАЛ» и ЗАО «Чкаловское») даже местные депутаты узнали в день публичных слушаний — его подали буквально накануне. Люди его практически не обсуждали и требований к компаниям не выдвигали. Между тем они рассчитывают включить в границы Каменки фактически всё пространство между микрорайоном Близким и поселками Витаминка и Советский — это около 200 гектаров, на которых сегодня расположены березовые рощи и овраги.
На слушаниях то и дело люди спрашивали друг у друга, что такое «СЕАЛ» (ЗАО «Чкаловское» здесь известно — оно производит молоко и молочную продукцию). По данным «Контур.Фокуса», компания в равных долях принадлежит Сергею Богданову и Александру Кравцову. Оба как индивидуальные предприниматели занимаются покупкой и продажей недвижимости, а их же компания «СЕАЛ Инвест» занимается земельными сделками.
Сергей Богданов еще недавно был председателем Совета депутатов Каменского сельсовета (сегодня Богдановых в Совете депутатов представляет Юлия). Вместе с Александром Кравцовым он является учредителем целого ряда компаний, среди которых «ГелеонСтрой Маркет». Бренд «Гелеон» же в сельсовете хорошо знают — это основной застройщик коттеджных поселков в Каменке.
На слушаниях представители «СЕАЛа» уверяли, что их объемы только кажутся масштабными: на самом деле сравнивать коттеджи и многоквартирные дома нельзя, а новые поселки будут строить десятки лет. Между тем
Впрочем, в ходе двухчасовых споров о дорогах, школах и детских садах (точнее, о невозможности в ближайшие год-два их построить) Иван Сидоренко согласился рассмотреть возможность снижения этажности проекта. От жителей же к концу публичных слушаний звучало в основном требование ввести мораторий на любое новое строительство. Но «Энергомонтаж» тут, в общем-то, ни при чем, заверила жительница села Олеся.
— Два года назад мы точно так же собирали подписи под мораторием на строительство, чтобы вообще его запретить, пока не будут решены острые социальные вопросы. Мы выступали против всех застройщиков, — рассказала она. — Вы неправильно заходите к нам. Когда приходят гости, они приносят тортики и спрашивают, что нужно.
День публичных слушаний был последним, когда какое-либо предложение можно было внести. Когда будет готов результат, на сайте администрации Каменского сельсовета, где до этого с ошибками в адресах опубликовали их анонс, не указано.
В прошлом году решить проблему транспортной доступности Каменки власти предлагали с помощью продления трамвайной линии. Но построить ее предполагалось за счет существующей востребованной дороги, и от этой идеи в Новосибирском районе отказались.
Сегодня у жителей единственный альтернативный выезд — по отводу железной дороги в сторону Калининского района. Но проезд к нему идет по территории микрорайона Близкого, который отгородился от остального села шлагбаумами — из-за этого летом даже произошел конфликт.
В Новосибирске ситуация в Каменке практически повторяет ситуацию с перспективной застройкой территории аэропорта Северный, где тоже нет необходимой инфраструктуры. В конце прошлого года депутаты буквально отчитали застройщика, не прописавшего ее по годам в своих планах. На защиту жителей села новосибирские депутаты пока не встали.