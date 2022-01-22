Застройщик Родников и девелопер коттеджных поселков нацелились на Каменку — в 30 минутах от центра вырастет город на 300 га

Впрочем, в ходе двухчасовых споров о дорогах, школах и детских садах (точнее, о невозможности в ближайшие год-два их построить) Иван Сидоренко согласился рассмотреть возможность снижения этажности проекта. От жителей же к концу публичных слушаний звучало в основном требование ввести мораторий на любое новое строительство. Но «Энергомонтаж» тут, в общем-то, ни при чем, заверила жительница села Олеся.



— Два года назад мы точно так же собирали подписи под мораторием на строительство, чтобы вообще его запретить, пока не будут решены острые социальные вопросы. Мы выступали против всех застройщиков, — рассказала она. — Вы неправильно заходите к нам. Когда приходят гости, они приносят тортики и спрашивают, что нужно.

День публичных слушаний был последним, когда какое-либо предложение можно было внести. Когда будет готов результат, на сайте администрации Каменского сельсовета, где до этого с ошибками в адресах опубликовали их анонс, не указано.

В прошлом году решить проблему транспортной доступности Каменки власти предлагали с помощью продления трамвайной линии. Но построить ее предполагалось за счет существующей востребованной дороги, и от этой идеи в Новосибирском районе отказались.

Сегодня у жителей единственный альтернативный выезд — по отводу железной дороги в сторону Калининского района. Но проезд к нему идет по территории микрорайона Близкого, который отгородился от остального села шлагбаумами — из-за этого летом даже произошел конфликт.

В Новосибирске ситуация в Каменке практически повторяет ситуацию с перспективной застройкой территории аэропорта Северный, где тоже нет необходимой инфраструктуры. В конце прошлого года депутаты буквально отчитали застройщика, не прописавшего ее по годам в своих планах. На защиту жителей села новосибирские депутаты пока не встали.