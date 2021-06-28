Рельсы уходят в село: жителям Каменки пообещали трамвай, но они не рады — и вот почему

Новосибирские власти запланировали пустить трамвай в село Каменка
Жители села Каменка уже несколько лет жалуются на пробки: в селе за счет новых микрорайонов постоянно увеличивается число жителей, а единственная дорога в Новосибирск упирается в «бутылочное горлышко», с которого начинается проспект Дзержинского. Но в ответ на жалобы и просьбы расширить проспект Дзержинского власти пообещали к
За последние годы село Каменка заметно расстроилось: выросли дома микрорайона Олимпийской славы, за ним один за другим появились поселки Чкаловские просторы, Близкий, Гармония и Скандинавия — жилье там привлекало покупателей в том числе близостью к городу. Число жителей заметно увеличилось, число автомобилей тоже, но дорога осталась прежней.
— Развязки никакой нет: как была одна полоса, так и осталась, а сейчас тут численность целого города, — говорит жительница Каменки Анастасия Тинакова. — Мы в двух шагах от Новосибирска, а ощущение, что мы в деревне живем.
По ее словам, ситуация заметно ухудшилась осенью, когда были сняты ограничения, взрослые поехали на работу, а дети в школы. Анастасия возит ребенка в детский сад в районе остановки «Ползунова» (в маленькой Каменке детский сад, судя по 2ГИС, только один, и тот частный). Он расположен примерно в 6 километрах от села, или в 10 минутах на автомобиле: по утрам женщина тратит на дорогу в среднем
— У сада Дзержинского дорога переходит сначала в две полосы, потом в три. Но справа едет общественный транспорт, поэтому остаются две полосы. А потом еще начинается парковка, то есть у нас снова две полосы до поворота на Волочаевскую. И вот они еще решили сделать эти островки на полполосы, всем вклиниваться в одну полосу, получается пробка, — жалуется Анастасия Тинакова.
Жители отправили в мэрию просьбу расширить проспект за садом Дзержинского, но им ответили, что его реконструкция в программе развития транспортной инфраструктуры до
— Документы транспортного планирования Новосибирска предполагают приоритетное движение общественного транспорта и стимуляцию жителей пользоваться общественным транспортом, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска (копия есть в распоряжении редакции НГС). — Учитывая невозможность расширения проспекта Дзержинского на данном участке, принимаются меры по увеличению доли маршрутов общественного транспорта.
Сельский трамвай
Одной из мер, как следует из ответа мэрии, может стать трамвай. По генплану он должен пройти до «жилых образований Каменского сельсовета» вдоль Каменского шоссе. Участок на проспекте Дзержинского от сада Дзержинского до Золотой Горки — стратегический, особенно с учетом планов вернуть трамвай на весь проспект, то есть продлить до «Березовой рощи». Это позволит жителям Каменки быстро добираться до метро. Поэтому за счет рельсов расширить проспект невозможно.
— Трамвай у нас — вообще нерентабельный транспорт, — убеждена Анастасия Тинакова. — Когда мы едем в садик, в этих трамваях едут только водители. Он просто место занимает. У всех есть машины, никто от них не откажется.
Депутат Заксобрания Виталий Быков в свою очередь отметил, что у идеи пустить между селом и метро трамвай поддержка всё же есть, причем чем ближе к Каменке, тем больше эта поддержка. Меньше всего трамвай нужен жителям Золотой Горки, около которой он сегодня разворачивается.
Источник НГС в «Горэлектротранспорте», впрочем, отметил, что, даже если жители села не захотят ездить на трамвае, его всё же когда-то построят — правда, учитывая возможности, это даже не планы, а мечта. Как и возвращение путей в начало проспекта Дзержинского.
— Думаю, самая реальная ближайшая стройка нового трамвайного пути — это на новый автовокзал. И то непонятны сроки, — предполагает собеседник НГС. Эти планы озвучивал весной и руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
В региональном Минтрансе про трамвай в Каменку говорят чуть более определенно. По информации ведомства, строительство трамвайной линии по проспекту Дзержинского и вдоль Каменского шоссе запланировано на 2029–2030 годы. Конечная трамвая, согласно этим планам, должна быть на границе поселка Восход и села Каменка, на улице Набережной.
Но что с дорогой?
Даже тех, кто готов променять личный автомобиль на трамвай, перспектива ждать этого десять лет вряд ли обрадует. Впрочем, Виталий Быков считает, что решение у проблемы всё же есть. И даже запустил петицию, чтобы ускорить процесс: на момент подготовки публикации ее подписали
— Чтобы расширить проспект Дзержинского, наиболее оптимально включить его в программу «Безопасные и качественные дороги» («Безопасные и качественные автомобильные дороги»), потому что 6–7 назад этот вопрос уже поднимался, и уже тогда это стоило около 200 миллионов рублей, — говорит депутат. — Мы понимаем, что другого пути нет, нам надо идти только по нему.
Чтобы попасть в федеральную программу, сперва нужно определиться с концепцией и проектом, а в идеале — найти средства на проектирование и подготовить сам проект. Это всё до конца года планируют обсудить специально созванной рабочей группой. Конкретных сроков пока никто не ставит, но к концу года рабочая группа должна понять, какой должна быть дорога и где взять деньги на проект. Это поможет попасть в БКД с перспективой реализации не через 8–10 лет, а в течение 3–4.
— Сам проспект по БКД ремонтируют с заменой дорожного покрытия в 2022–2023 году, тогда же — улицу Полякова, до которой он потенциально будет расширен. Это были бы для нас идеальные сроки. Но это, конечно, оптимистичные планы, мы понимаем, что они непростые, — рассказывает Виталий Быков.
В мэрии заметили, что разгрузить проспект Дзержинского поможет запланированный генпланом дублер — продолжение улицы Фрунзе до Каменского шоссе. Правда, конкретных сроков строительства этой дороги жителям села Каменка не указали. На запрос НГС в мэрии за время подготовки материала не ответили. В любом случае, считает Виталий Быков, расширение уже существующего проспекта гораздо более реально, чем расселение частного сектора на пути принципиально новой дороги.
Пока же программа БКД ждет улицы совсем в другой части Новосибирска: на этой неделе Управление дорожного строительства Новосибирска заказало работы на улицах Станиславского и Титова на