Рельсы уходят в село: жителям Каменки пообещали трамвай, но они не рады — и вот почему

— Развязки никакой нет: как была одна полоса, так и осталась, а сейчас тут численность целого города, — говорит жительница Каменки Анастасия Тинакова. — Мы в двух шагах от Новосибирска, а ощущение, что мы в деревне живем.



По ее словам, ситуация заметно ухудшилась осенью, когда были сняты ограничения, взрослые поехали на работу, а дети в школы. Анастасия возит ребенка в детский сад в районе остановки «Ползунова» (в маленькой Каменке детский сад, судя по 2ГИС, только один, и тот частный). Он расположен примерно в 6 километрах от села, или в 10 минутах на автомобиле: по утрам женщина тратит на дорогу в среднем 45 минут . Недавно на трамвайных остановках на проспекте Дзержинского начали строить островки безопасности, и пробки увеличились.



— У сада Дзержинского дорога переходит сначала в две полосы, потом в три. Но справа едет общественный транспорт, поэтому остаются две полосы. А потом еще начинается парковка, то есть у нас снова две полосы до поворота на Волочаевскую. И вот они еще решили сделать эти островки на полполосы, всем вклиниваться в одну полосу, получается пробка, — жалуется Анастасия Тинакова.