Улицы Станиславского и Титова отремонтируют от площади Маркса до площади Труда

В Новосибирске отремонтируют улицы Станиславского и Титова
Управление дорожного строительства Новосибирска заказало ремонт улицы Станиславского и улицы Титова. Его планируют завершить в октябре 2021 года. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По данным документации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта на ремонт улицы Станиславского —
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах аукциона.
Общая протяженность дороги, которую хотят отремонтировать, составляет 2264,20 метра.
Работы проведут на дороге по улице Станиславского от площади Труда до площади Станиславского. А также на дороге по улице Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского. На магистралях выполнят фрезерование, покрытие из битумоминеральной смеси. Также на дороге поднимут смотровые и дождеприемные колодцы, нанесут горизонтальную разметку, установят пешеходные ограждения и светофоры.
Работы пройдут с даты заключения контракта до
В конце апреля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Ипподромской. За работы, которые будут делать три года, готовы потратить 378 миллионов рублей.