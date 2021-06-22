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Улицы Станиславского и Титова отремонтируют от площади Маркса до площади Труда

Работы оценили в 218 миллионов рублей

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Средства выделят из федерального бюджета на 2021 год

Средства выделят из федерального бюджета на 2021 год

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В Новосибирске отремонтируют улицы Станиславского и Титова

Управление дорожного строительства Новосибирска заказало ремонт улицы Станиславского и улицы Титова. Его планируют завершить в октябре 2021 года. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным документации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта на ремонт улицы Станиславского — 135 732 528 рублей. А вот максимальная цена контракта на ремонт улицы Титова — 82 340 652 рубля. Средства выделят из федерального бюджета на 2021 год.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах аукциона.

Общая протяженность дороги, которую хотят отремонтировать, составляет 2264,20 метра.

Работы проведут на дороге по улице Станиславского от площади Труда до площади Станиславского. А также на дороге по улице Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского. На магистралях выполнят фрезерование, покрытие из битумоминеральной смеси. Также на дороге поднимут смотровые и дождеприемные колодцы, нанесут горизонтальную разметку, установят пешеходные ограждения и светофоры.

Работы пройдут с даты заключения контракта до 29 октября 2021 года. Электронный аукцион проведут 1 июля.

В конце апреля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Ипподромской. За работы, которые будут делать три года, готовы потратить 378 миллионов рублей.

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БКДгосзакупкиремонт дорог
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