В Новосибирске достроят трамвайные линии до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала

В Новосибирске достроят трамвайные линии до нового автовокзала и Плющихи
В этом году начнутся работы по продолжению трамвайных линий до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
— Первоочередная линия — на автовокзал, на Гусинобродское шоссе. В бюджете Новосибирска заложены деньги на ближайшие два года. Сегодня проходит экспертизу уже разработанная проектно-сметная документация этой линии. Строительно-монтажные работы рассчитаны на два года, в этом году запланированы работы по освобождению земельного участка, подготовке территории, — сообщил он.
Укладка рельсов на этом участке начнется в следующем году. Всего за два года власти рассчитывают потратить 63 миллиона рублей — эти деньги уже заложены в бюджете, однако на строительно-монтажные работы потребуются дополнительные средства. Планируется проложить 700 метров линии от существующего трамвайного кольца.
— Что касается спальных жилых районов, то первое, куда мы смотрим, — Плющихинский жилой массив. Здесь определена предварительная трассировка линии (определено, по каким улицам, с какой стороны он пойдет, где будут конечные, где примерно будут остановки), — добавил Михаил Никулин.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры предусматривает реконструкцию существующих
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Сегодня мы опубликовали большое интервью с руководителями управления пассажирских перевозок мэрии — они рассказали нам о перспективах строительства новосибирского метро, повышении тарифов и пополнении автопарка.