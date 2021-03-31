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В Новосибирске достроят трамвайные линии до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала

В планах — охватить и другие спальные районы, например, «Чистую слободу»

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Работы планируют начать уже в этом году

Работы планируют начать уже в этом году

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В Новосибирске достроят трамвайные линии до нового автовокзала и Плющихи

В этом году начнутся работы по продолжению трамвайных линий до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

— Первоочередная линия — на автовокзал, на Гусинобродское шоссе. В бюджете Новосибирска заложены деньги на ближайшие два года. Сегодня проходит экспертизу уже разработанная проектно-сметная документация этой линии. Строительно-монтажные работы рассчитаны на два года, в этом году запланированы работы по освобождению земельного участка, подготовке территории, — сообщил он.

Укладка рельсов на этом участке начнется в следующем году. Всего за два года власти рассчитывают потратить 63 миллиона рублей — эти деньги уже заложены в бюджете, однако на строительно-монтажные работы потребуются дополнительные средства. Планируется проложить 700 метров линии от существующего трамвайного кольца.

— Что касается спальных жилых районов, то первое, куда мы смотрим, — Плющихинский жилой массив. Здесь определена предварительная трассировка линии (определено, по каким улицам, с какой стороны он пойдет, где будут конечные, где примерно будут остановки), — добавил Михаил Никулин.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры предусматривает реконструкцию существующих 18 км магистральных линий трамвая. В планах на ближайшие несколько лет — продолжение строительства трамвайной линии по улице Титова в «Чистую слободу», до «Золотой Нивы» (тупиковый вариант), а также ремонт путей на Волочаевской, Дуси Ковальчук, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого.

В конце прошлого года в Новосибирск приехали три собянинских трамвая — этот транспорт подарил мэр Москвы. Вот как они выглядели.

Сегодня мы опубликовали большое интервью с руководителями управления пассажирских перевозок мэрии — они рассказали нам о перспективах строительства новосибирского метро, повышении тарифов и пополнении автопарка.

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