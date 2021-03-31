В Новосибирске достроят трамвайные линии до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала

В этом году начнутся работы по продолжению трамвайных линий до Плющихинского жилмассива и нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

— Первоочередная линия — на автовокзал, на Гусинобродское шоссе. В бюджете Новосибирска заложены деньги на ближайшие два года. Сегодня проходит экспертизу уже разработанная проектно-сметная документация этой линии. Строительно-монтажные работы рассчитаны на два года, в этом году запланированы работы по освобождению земельного участка, подготовке территории, — сообщил он.

