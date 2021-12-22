«Учитесь работать по-новосибирски»: депутаты-строители отчитали застройщика аэропорта «Северный»

Социальная инфраструктура

Еще больше критики проекта вызвал вопрос о соцобъектах. В частности, на территории, по планам властей, должно быть построено 13 садиков и 11 школ. Но поскольку мастер-план разработан только на ее часть, сроки их появления весьма туманны. На первых 35 гектарах указаны один отдельно стоящий и два встроенно-пристроенных детских сада, школа и поликлиника.



Проекты зданий детского сада и школы уже подготовлены — это собственные проекты «СДС», которые Минстрой России включил в реестр типовых. Компания «посадит» их на местность и пройдет госэкспертизу, затем либо за бюджетные, либо за свои средства с последующим выкупом городом в 2023–2024 годах построит детский сад, а школу включит в федеральную программу на 2025–2026 годы.



Кто оплатит все остальные детские сады и школы и когда, непонятно. При этом Алексей Кондратьев заверил, что если будут увеличиваться объемы жилищного строительства, власти будут требовать и увеличения числа социальных объектов.



Впрочем, к отдельно стоящим зданиям сферы образования у депутатов вопросов не возникло, а вот два встроенных детских сада вызвали негодование.



— Не дай бог они там будут, это позорище на весь город и всю страну. Потом в офисы эти помещения переведут — тогда мы увидим, действительно, коллапс во всех направлениях, — заявил Игорь Титаренко.



Светлана Кононова заверила, что у компании уже есть положительный опыт строительства подобных детских садов в Кемерове, когда для них застройщик выделял и передавал городу прилегающий участок, но депутатов это не успокоило.



— Кемеровский опыт не показателен, — считает Игорь Украинцев. Он напомнил, что был депутатом в областном совете Кемеровской области, и намекнул, что местные власти нередко шли навстречу холдингу «СДС» из политических соображений, но в Новосибирске «по-другому всё работает».



— Вы уже получаете там разрешение на строительство, уже строите дома, но ни с социальной, ни с транспортной инфраструктурой понимания, что там будет происходить, нет, — рассуждал Украинцев, в очередной раз настаивая на подготовке мастер-плана на всю территорию.



Что касается поликлиники, то хотя она и включена в первый этап строительства, всё еще находится в разработке, и конкретные сроки ее появления не указаны. Застройщик, по словам Светланы Кононовой, пока «наблюдает» за строительством поликлиник по концессии. При этом Владислав Люмин отметил, что фактически новый микрорайон — это город в городе, так что неплохо было бы предусмотреть в нем не только поликлинику, но и полноценную больницу со стационаром.



Аэровокзал и архитектура

Несколько раз депутаты поднимали вопрос состояния и в принципе перспектив здания аэровокзала «Северный». Оно включено в реестр объектов культурного наследия, но находится в таком плачевном состоянии, что Госинспекция по охране памятников оштрафовала его владельца.



— Вокзал мы, безусловно, сохраним, в настоящее время мы проводим его обследование, потому что последнее было в 2016 году. После заключения специалистов, которые имеют соответствующие лицензии, мы приступим к реставрации, — рассказала Светлана Кононова. — В наших планах разместить там музей имени Покрышкина, обустроить сквер.

