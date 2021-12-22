«Учитесь работать по-новосибирски»: депутаты-строители отчитали застройщика аэропорта «Северный»

Депутатская комиссия по градостроительству 20 декабря почти два часа посвятила обсуждению застройки территории аэропорта «Северный». Проект на площадке в 215 гектаров не дает покоя депутатам уже почти полгода. Он поставит крест на доступности других микрорайонов северного направления, считают в Горсовете. На новый виток обсуждение вышло после того, как компания попросила согласовать поправки в действующий проект планировки. На расширенном заседании комиссии побывала Лиза Пичугина.
Коммуникации
Одна из проблем территории закрытого аэропорта — она абсолютно пуста. Хотя, как подчеркнул глава УАСИ Евгений Улитко, участок первой очереди строительства обеспечен необходимыми ресурсами, в остальную территорию нужно вложить миллиарды рублей. И когда застройщик принес на заседание мастер-план только на часть в 35 гектаров из 215, присутствующие удивились: «Мы готовились говорить о более масштабном земельном участке». Требование мастер-плана на всю территорию звучало затем с периодичностью примерно раз в пять минут на протяжении полутора часов.
— Любой ресурс (ресурсоснабжающие организации. — Прим. ред.) должен понимать, какое количество квадратных метров в каких квадратах этих кадастровых участков будет введено в эксплуатацию, чтобы совместно с застройщиком определить как этапность возведения этих объектов, так и этапы строительства инженерной инфраструктуры, потому что это очень дорогостоящее мероприятие, — заметил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.
По его данным, только воды территория будет потреблять около 25 тысяч кубометров — 5% от всего потребления города. «Горводоканал» уже внес площадку аэропорта в программу на 2023–2024 годы: в этот период должны спроектировать и начать строить первую очередь водовода.
Потребности по теплоснабжению и горячему водоснабжению могут полностью покрыть ТЭ
— Хотелось бы сразу сказать, что планировать желательно все мероприятия, исходя из общей застройки этого микрорайона, — сказал Дмитрий Перязев и добавил: — Для дальнейшей эксплуатации хотели бы в проектах увидеть технические коридоры для прокладки инженерных сетей, которые не будут пересекаться с улично-дорожной сетью, как сегодня в Новосибирске.
Впрочем, коммуникации депутатов беспокоят в наименьшей степени.
Дороги и транспорт
Одна из двух самых острых проблем — транспортная доступность. Сегодня к будущему микрорайону ведут Красный проспект, который переходит в узкую улицу Аэропорт, и улица Жуковского. Обе дороги в часы пик стоят. То же самое — на других дорогах, ведущих в центр города из «Родников», «Снегирей» и «Стрижей». Ещё 10,6 тысяч жителей — именно на столько, по подсчетам «СДС-Финанс», должно прирасти население района по завершении первого этапа строительства — просто парализуют эту часть города.
Гендиректор «СДС-Финанс» Светлана Кононова рассказала депутатам, что дорожно-транспортной инфраструктуре, включая внутриквартальные проезды, в проекте первого этапа отведено в общей сложности более 12 гектаров, на всей территории — 62. Проработан, правда, только первый этап, то есть на ближайшие 10 лет. Загадывать дальше в меняющихся условиях рынка и законодательства застройщик не рискует.
«СДС-Финанс» — дочерняя структура холдинга «СДС», которая занимается строительством. В Новосибирске компания возводит жилой комплекс «Венеция» и микрорайон «Легендарный-Северный». АО ХК СДС («Сибирский деловой союз») — холдинговая компания, штаб-квартира расположена в Кемерове. Дочерние структуры холдинга занимаются добычей и реализацией угля, химической и машиностроительной промышленностью, сельским хозяйством, пищевым производством и торговыми сетями. Кроме того, в состав холдинга входят Кузбасская медиагруппа, которая включает в себя ряд радиостанций, а также экокомплекс и экстрим-парк «Танай». Холдинг возглавляет Михаил Федяев: он занимает 1
Сейчас компания ждет от властей техзадание, чтобы приступить к проектированию продолжения Красного проспекта до улицы Краузе. Все затраты, включая прохождение госэкспертизы, застройщик готов взять на себя, и передать городу готовый к реализации — и выбиванию средств из областного и федерального бюджетов — проект.
Представителей департамента транспорта на заседании не было, но, как рассказал вице-мэр Олег Клемешов, техзадание уже готово, его вот-вот отдадут застройщику. Правда, полноценно заниматься проектированием всё еще нельзя: слишком много ограничений, в том числе из-за аэродрома Росгвардии, наложено на территорию. При этом он подчеркнул, что Красный проспект — лишь одна из улиц, которая не обеспечит доступность микрорайона.
По словам начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, еще здесь запланировано расширение улицы Жуковского до полноценной магистрали, при этом часть дороги должна прийтись на взлетную полосу старого аэропорта — это более 1,5 км.
В генплане на территории запланировали станцию метро, но в него по-настоящему никто из присутствовавших, кажется, не верит. Игорь Атякшев назвал идею продолжения строительства метро для Новосибирска слишком амбициозной и предложил подумать о трамвае — а также о перспективе расширения и реконструкции улиц Георгия Колонды, Фадеева, Учительской, Богдана Хмельницкого и других, связывающих северную часть города с центром. Какой транспорт будет ходить по новым дорогам, уже не так важно — были бы дороги. Но где и когда они должны быть построены, всё еще не ясно.
При этом депутат Кирилл Покровский прямо сказал представлявшему правительство региона и Минстрой Дмитрию Тимонову, что мэрия Новосибирска на себя ответственность за дороги не возьмет.
— Вы же прекрасно понимаете, что наш бюджет, особенно в части капитального строительства дорожной инфраструктуры, зависит либо от субъектового, либо от федерального бюджета. Мэрия здесь на себя точно никаких обязательств единолично взять не может, — напомнил Кирилл Покровский.
Социальная инфраструктура
Еще больше критики проекта вызвал вопрос о соцобъектах. В частности, на территории, по планам властей, должно быть построено 13 садиков и 11 школ. Но поскольку мастер-план разработан только на ее часть, сроки их появления весьма туманны. На первых 35 гектарах указаны один отдельно стоящий и два встроенно-пристроенных детских сада, школа и поликлиника.
Проекты зданий детского сада и школы уже подготовлены — это собственные проекты «СДС», которые Минстрой России включил в реестр типовых. Компания «посадит» их на местность и пройдет госэкспертизу, затем либо за бюджетные, либо за свои средства с последующим выкупом городом в 2023–2024 годах построит детский сад, а школу включит в федеральную программу на 2025–2026 годы.
Кто оплатит все остальные детские сады и школы и когда, непонятно. При этом Алексей Кондратьев заверил, что если будут увеличиваться объемы жилищного строительства, власти будут требовать и увеличения числа социальных объектов.
Впрочем, к отдельно стоящим зданиям сферы образования у депутатов вопросов не возникло, а вот два встроенных детских сада вызвали негодование.
— Не дай бог они там будут, это позорище на весь город и всю страну. Потом в офисы эти помещения переведут — тогда мы увидим, действительно, коллапс во всех направлениях, — заявил Игорь Титаренко.
Светлана Кононова заверила, что у компании уже есть положительный опыт строительства подобных детских садов в Кемерове, когда для них застройщик выделял и передавал городу прилегающий участок, но депутатов это не успокоило.
— Кемеровский опыт не показателен, — считает Игорь Украинцев. Он напомнил, что был депутатом в областном совете Кемеровской области, и намекнул, что местные власти нередко шли навстречу холдингу «СДС» из политических соображений, но в Новосибирске «по-другому всё работает».
— Вы уже получаете там разрешение на строительство, уже строите дома, но ни с социальной, ни с транспортной инфраструктурой понимания, что там будет происходить, нет, — рассуждал Украинцев, в очередной раз настаивая на подготовке мастер-плана на всю территорию.
Что касается поликлиники, то хотя она и включена в первый этап строительства, всё еще находится в разработке, и конкретные сроки ее появления не указаны. Застройщик, по словам Светланы Кононовой, пока «наблюдает» за строительством поликлиник по концессии. При этом Владислав Люмин отметил, что фактически новый микрорайон — это город в городе, так что неплохо было бы предусмотреть в нем не только поликлинику, но и полноценную больницу со стационаром.
Аэровокзал и архитектура
Несколько раз депутаты поднимали вопрос состояния и в принципе перспектив здания аэровокзала «Северный». Оно включено в реестр объектов культурного наследия, но находится в таком плачевном состоянии, что Госинспекция по охране памятников оштрафовала его владельца.
— Вокзал мы, безусловно, сохраним, в настоящее время мы проводим его обследование, потому что последнее было в 2016 году. После заключения специалистов, которые имеют соответствующие лицензии, мы приступим к реставрации, — рассказала Светлана Кононова. — В наших планах разместить там музей имени Покрышкина, обустроить сквер.
К работам компания пообещала приступить уже весной. При этом депутаты отметили, что архитектура окружающей застройки как-то не соответствуют величию памятника. «Серость полная в этих коробках», — заметил депутат Заксобрания Евгений Покровский.
— В проекте планировки, который мы совместно проводили через градостроительный совет 3 года назад, мы отразили необходимость согласования строящихся объектов на этапе проектирования в части фасадов зданий, — в свою очередь сказал Алексей Кондратьев. — Учитывая, что львиная доля объектов встанет в створе Красного проспекта и Жуковской магистрали, требование безусловно должно быть повышенное в этой локации.
После заседания Светлана Кононова заметила журналистам, что решение фасадов — едва ли не последнее, к чему застройщик приступит. Так что оно может быть каким угодно: у компании достаточно времени, чтобы его проработать.
Росгвардия, НАРЗ и рабочие места
Примерно 70 гектаров территории «Северного», по информации Светланы Кононовой, сегодня ограничены глиссадой аэродрома Росгвардии «Гвардейский» и авиаремонтным заводом. Ни полноценно проектировать что-то на этой территории, ни тем более строить сегодня нельзя. При этом если перенос «Гвардейского» сегодня активно обсуждают и планируют на ближайшие 5–7 лет, то НАРЗ останется на своем месте как минимум до 2050 года — вместе со своей охранной зоной.
— Данная территория непригодна для строительства жилья, но пригодна для административных зданий, закрытых спортивных сооружений, поликлиники, — описала ситуацию гендиректор «СДС-Финанс». — Мы сейчас изучаем рынок Новосибирска, возможно ли там строительство технопарка. Если необходимо разместить какие-то объекты федерального, областного значения, мы готовы эту территорию предоставить. Мы понимаем, что это будет плюсом и разовьет эту территорию.
Конкурентный буллинг
По итогам оживленного заседания председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников предложил подготовить коллективные письма от депутатов. Для застройщика — с просьбой подготовить детальный мастер-план на все 215 гектаров территории, для Заксобрания — с просьбой провести аналогичное расширенное заседание на региональной площадке, и для мэра — с просьбой приостановить выдачу новых разрешений на строительство на территории аэропорта, пока «СДС-Финанс» не отработает рекомендации депутатов.
При оглашении последнего предложения Светлана Кононова не сдержалась.
— Какие есть основания рекомендовать не выдавать разрешения? Мы полностью соблюдаем утвержденный проект планировки, обращаясь за разрешением на строительство. Я прошу всё-таки не переходить грань, которая у нас определена законодательством, — заметила она. — По всем направлениям Новосибирска мы видим аналогичные проблемы. Я считаю, тогда нужно приглашать застройщиков прилегающих участков и в комплексе смотреть, а не относиться к нам таким образом. Они присутствуют и здесь в качестве депутатов. Я не хотела бы, чтобы эту площадку рассматривали как элемент недобросовестной конкуренции.
Замечание было справедливым: Кирилл Покровский руководит компанией «КПД-Газстрой», которая строит ЖК «Тайгинский парк», Игорь Украинцев и Илья Поляков связаны с ГК «Стрижи», возводящей «Онегу», Иван Сидоренко — директор «Энергомонтажа», долгое время основного застройщика «Родников».
— Достаточно много нападок, но ни один из присутствующих депутатов-застройщиков на решение тех проблем, которые они нам озвучили, не идет, — сказала Светлана Кононова после заседания комиссии Горсовета. — Куча озвучена вопросов, [заявлено,] что мы чужаки. Но мы, чужаки, высказываем желание и передать землю, и спроектировать. Я прямо не могу сказать [что это связано с конкуренцией], но мне кажется, вы это видите и наблюдаете сами. Мне показалось, что депутаты даже не слышат, что я сказала, все их вопросы будто заранее заготовлены.
На вопрос, будет ли «СДС-Финанс» привлекать кого-то из застройщиков к партнерству, как рекомендовала компания «ИнфраВЭБ», гендиректор компании заверила, что они справятся сами. Задержание владельца холдинга «СДС» Михаила Федяева после трагедии в шахте «Листвяжная», по ее словам, никак не работе застройщика не отразится — он уже давно полностью самостоятелен.