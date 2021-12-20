Застройщика аэропорта Северный оштрафовали на 100 тысяч за плохое содержание старого аэровокзала

Владельцев здания аэровокзала аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за его плохое содержание — об этом сегодня, 20 декабря, на расширенном заседании комиссии Горсовета по градостроительству сообщила начальник областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева.



— Предпринимались мероприятия надзорные, в этом году компания оштрафована на 100 тысяч рублей за непринятие мер по сохранению памятника, — рассказала глава Госинспекции. — Призываем максимально быстро запроектировать и начинать работы. Насколько мы знаем, есть участки кровли, через которые просто льется дождь, есть провалы в стенах. При этом есть очень хорошо сохранившиеся элементы внутри здания.

