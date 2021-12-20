Застройщика аэропорта Северный оштрафовали на 100 тысяч за плохое содержание старого аэровокзала

Владельцев здания аэровокзала аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за его плохое содержание — об этом сегодня, 20 декабря, на расширенном заседании комиссии Горсовета по градостроительству сообщила начальник областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева.
— Предпринимались мероприятия надзорные, в этом году компания оштрафована на 100 тысяч рублей за непринятие мер по сохранению памятника, — рассказала глава Госинспекции. — Призываем максимально быстро запроектировать и начинать работы. Насколько мы знаем, есть участки кровли, через которые просто льется дождь, есть провалы в стенах. При этом есть очень хорошо сохранившиеся элементы внутри здания.
Зданием управляет компания «Айден» — она входит в холдинг «СДС» (подробно о владельцах территории аэропорта Северный НГС рассказывал в этом материале). Другая дочерняя компания, «СДС-Финанс», в этом году анонсировала проект застройки первых 35 га на территории закрытого аэропорта. В концепции компании аэровокзал Северного должен стать музеем.
— Мы работаем. Есть такая организация, «Сибирьреставрация», мы сейчас взаимодействуем, — рассказала гендиректор «СДС-Финанс» Светлана Кононова. — Безусловно, мы хотим приступить к ремонтным работам именно с кровли, но считаем целесообразным начать в сухую погоду, с приходом весны, потому что там нужно полностью вскрывать и закрывать контур. Поэтому как раз хотим за зимний период провести обследование и приступить с весны.
Елена Медведева подчеркнула, что подать на рассмотрение всю необходимую документацию нужно в феврале-марте — в этом случае компания сможет начать работы весной.
НГС подробно рассказывал об истории первого новосибирского аэропорта: его закрыли 10 лет назад. Несколько лет в городе обсуждали, кто может стать застройщиком крупнейшей в городе площадки, летом первое разрешение на строительство получила компания «СДС-Финанс».