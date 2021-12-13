Москвичи придумали, как застроить аэропорт «Северный» — первое разрешение получил миллионер из рейтинга Forbes

На часть огромной территории аэропорта в «Стрижах» не претендуют. Рядом с «Нормандией-Неман» у компании остается еще один участок на улице Аэропорт, приобретенный пару лет назад по программе развития застроенных территорий и пока не освоенный. Тем не менее огромную площадку Игорь Белокобыльский считает самой перспективной в Новосибирске — но с условием привлечения федеральных игроков.



— Особый смак этой территории придает то, что эти 200 с лихом гектар абсолютно свободны — там можно запроектировать буквально рай на земле, — говорит он. — Это самая красивая невеста города Новосибирска, и ее замужество должно стать общенациональным праздником. Этот проект нужно готовить всем городом. Он очень требователен с точки зрения предстоящих затрат, у худосочных местных бюджетов просто нет таких возможностей. Даже если все застройщики, которые рядом работают, продадут всё, что у них там есть и чего нет, у них и близко не хватит ресурсов для создания необходимой и достойной инфраструктуры в этом месте.



По оценке девелопера, освоение территории выходит даже за рамки КРТ — по крайней мере, в том понимании КРТ, которое существует за пределами Москвы, подчеркнул он. При этом в перечень зон КРТ, утвержденных мэрией Новосибирска, а их 163, «Северный» не входит. Обсуждение территории городские власти вообще отложили — пока не будет подготовлен мастер-план и единая концепция застройки всех 215 гектаров.



— Это тот проект, который может стать гейм-ченджем. Его можно сделать очень качественным и значительно улучшить людям образ жизни либо сделать очень серым и внести элемент депрессии и социального накала. Здесь очень важен тот подход, который будет принят при развитии территории. Территория масштабная, она в центре и значительно влияет на развитие городской агломерации, — соглашается с решением властей Елена Степанова.



Ранее НГС выяснил, кому принадлежит территория заброшенного Речкуновского санатория: здесь могут появиться дорогие коттеджи, но федеральные власти рассматривают возможность выкупа земель для оздоровительного центра.