Известный застройщик нацелился на огромный частный сектор возле «Ауры». Уничтожить его поможет программа реновации

Осенью прошлого года «Группа Мета» начала строить рядом с «Аурой», на улице Лескова, новый жилой комплекс «Тихомиров». На возражение одного из участников презентации проекта в феврале о том, что «Тихомиров» сегодня не очень соответствует своему окружению — его двор фактически будет граничить с территорией частного сектора, гендиректор «Группы Мета» Владимир Мартыненков заметил, что это временно.



Расселение частного сектора вдоль улицы Военной — давняя мечта застройщика, об этом его руководители говорят раз в несколько лет. По действующему генплану Новосибирска, по словам Владимира Мартыненкова, примерно 8 участков рядом с новой стройкой должна занять дорога. Он предположил, что эти планы начнут реализовывать с развитием Военного городка. Остальные земли, 6,8 га от «Тихомирова» до ЖК «Европейский» на пересечении улиц Военной и Ипподромской, «Группа Мета» рассчитывает получить для проекта комплексного развития территории (КРТ).

