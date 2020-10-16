Возле «Ауры» начали строить 33-этажный дом — рядом со зданием сделают фуд-корт

В Новосибирске появится 33-этажный дом возле ТРЦ «Ауры»
ГК «Мета» начала строить новый жилой комплекс — он появится на улице Лескова, между домом № 19, территорией комплекса «Оазис» и 2-м Покатным переулком.
Разрешение на строительство «Мета» получила в конце сентября, сейчас на площадке идёт устройство котлована для первого дома. Всего у него будет 33 этажа — 29 этажей над землей и 4 — под землей. Также в комплексе планируется второй дом высотой 25 этажей, разрешения на его строительство пока нет. Построить дома компания планирует в два этапа: к концу 2022-го и 2023 года.
Как рассказала исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова, новый комплекс получил имя «Тихомиров» — в честь одного из основателей Новосибирска, инженера-строителя Николая Тихомирова. В архитектуре домов это отразилось на фасадах: арочные блоки напоминают мостовые пролёты, а на фасадной плитке отпечатана повторяющаяся буква «Т». Проект разработало новосибирское архитектурное бюро Сергея Пергаева.
Пространство фасада до пятого этажа в компании планируют сделать в направлении стрит-арта. В компании, впрочем, заметили, что пока это только концепция, рабочий эскиз будет представлен позже.
У двух домов будет общее основание, в котором будут холл с лобби и консьержем, общие помещения для жильцов и коммерческие помещения. В первом доме, по разрешению на строительство, будет 272 квартиры. В «Мете» уточнили, что на типовом этаже будет 10 квартир: площадь самой маленькой квартиры-студии — 37,27 квадратного метра, в самой просторной трёшке-студии будет 71,54 квадратного метра. Стоимость квартир начинается от 85 тысяч рублей за «квадрат». Планировки верхних, остеклённых по периметру этажей в компании не раскрывают.
Часть помещений будет доступна только жильцам новостроек. Например, во второй жилой башне на цокольном этаже с окнами будет внутренняя детская площадка, а для взрослых в комплексе оборудуют два коворкинга площадью примерно по 100 квадратных метров.
— У нас будет общий фронт с коммерцией стрит-формата, которая будет выходить на улицу. Там будут рестораны и магазины, — рассказала Елена Астахова. — Фуд-корт будет работать на улицу и доступен для всех посетителей, но у жильцов будет возможность заказать еду как домой, так и на террасу, которая будет уже внутри забора — доступ туда будет по ключу-карте.
Под землёй и на территории комплекса планируют более 300 парковочных мест. Кроме того, у дома организуют зону ожидания такси.
Дома построят на нескольких объединённых участках. В прошлом году мэрия Новосибирска уже выдавала разрешение на строительство на этой территории, но тогда в проекте были 19–25-этажные дома.
Группа «Мета» уже строила дома в этом районе: на пересечении улиц Военная и Ипподромская находится комплекс «Европейский». Кроме того, группа выкупила долгострой с другой стороны магистрали и планирует построить на его месте комплекс с офисами и апартаментами.
Ещё один проект в этом месте запустила группа «СибирьИнвест» — свой дом она построит через дорогу от «Тихомирова». На Тополёвой компания также строит высотный дом. А по соседству с будущим ЖК «Тихомиров» продолжается строительство большого комплекса «Оазис» компании «АКД».