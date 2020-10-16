Возле «Ауры» начали строить 33-этажный дом — рядом со зданием сделают фуд-корт

Как рассказала исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова, новый комплекс получил имя «Тихомиров» — в честь одного из основателей Новосибирска, инженера-строителя Николая Тихомирова. В архитектуре домов это отразилось на фасадах: арочные блоки напоминают мостовые пролёты, а на фасадной плитке отпечатана повторяющаяся буква «Т». Проект разработало новосибирское архитектурное бюро Сергея Пергаева.



Пространство фасада до пятого этажа в компании планируют сделать в направлении стрит-арта. В компании, впрочем, заметили, что пока это только концепция, рабочий эскиз будет представлен позже.



У двух домов будет общее основание, в котором будут холл с лобби и консьержем, общие помещения для жильцов и коммерческие помещения. В первом доме, по разрешению на строительство, будет 272 квартиры. В «Мете» уточнили, что на типовом этаже будет 10 квартир: площадь самой маленькой квартиры-студии — 37,27 квадратного метра, в самой просторной трёшке-студии будет 71,54 квадратного метра. Стоимость квартир начинается от 85 тысяч рублей за «квадрат». Планировки верхних, остеклённых по периметру этажей в компании не раскрывают.

