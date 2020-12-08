В деревне на 20-м этаже: пятнадцать фото разительных контрастов новосибирской точечной застройки

Частный сектор в центре Новосибирска застроили местами
Новосибирцы привыкли гордиться скоростью роста своего города. Про то, что в XX веке он быстрее, чем кто-либо в России, достиг населения в один миллион жителей, помнит каждый, кто вообще что-то знает об истории города. Однако оборотной стороной этого роста всегда было то, что в Новосибирске на одном пространстве существовали целые кварталы с совершенно разной застройкой и просто образом жизни. Обозреватель НГС Стас Соколов, которые любит ходить по городу пешком, собрал целую коллекцию снимков таких сочетаний, где, кажется, разные элементы собраны в одно изображение в фоторедакторе.
Даже уже став довольно крупным по сибирским меркам городом, Новосибирск долгое время оставался, по сути, огромной деревней, где просто то тут, то там построили какое-то количество четырех- и пятиэтажных зданий. Очень ярким примером этой несоразмерности был строившийся на вырост Оперный театр. Огромное здание возвышалось среди преимущественно одноэтажной застройки — за пределами Красного проспекта над избами и сараями виднелось лишь здание поликлиники (которое давно потерялось на фоне огромных бизнес-центров, выросших вокруг).
Даже коренные жители Новосибирска не все знают о том, что кусочек этой большой деревни сохранился в самом что ни на есть центре города — внутри квартала, ограниченного улицами Советская, Ленина, Урицкого и Вокзальной магистралью. Когда-то этот жилой дом стоял на не существующей ныне улице и, скорее всего, тоже выделялся на фоне построек попроще. Это обстоятельство отчасти и спасло ему жизнь — здание получило статус архитектурного памятника. Иначе на этом месте давно бы построили скромный (этажей в 20) жилой комплекс.
Остатки этой деревенской застройки и сегодня можно найти на улице Семьи Шамшиных в районе расположенного чуть ниже торгового комплекса «Аура». Деревянное здание давно уже выглядит не как жилой дом, а как инструмент для торга по поводу земельного участка под ним. Тем ценнее этот вид, который в любой момент может исчезнуть.
Еще совсем недавно эта улица была застроена деревянными домами почти вся. Сейчас их один за другим заменяют высотки с заборами и охраняемой территорией. На фоне которых нищенский характер этого жилья выглядит особенно контрастно.
Впрочем, если пройти от Семьи Шамшиных еще ниже — в сторону Ипподромской, то можно обнаружить целую улочку из нескольких деревянных домиков, над которыми навис огромный жилой комплекс.
Эти последние остатки старого Новосибирска в центре со всех сторон уже окружены если не новыми домами, то стройкой. Кажется, что строительные краны стоят у некоторых домов прямо во дворе.
Если на Семьи Шамшиных город уже практически сожрал деревню, то вдоль улицы Кирова, там, где она уже вливается в Выборную, до сих пор существует огромный кусок частного сектора. С дорогами, которые во время дождя превращаются в трясину, печным отоплением и огородами. На машине без пробок отсюда до площади Ленина меньше 10 минут.
А вот огромный кусок частной застройки в районе метро «Октябрьская» уже начали осваивать девелоперы. Выглядит это пока довольно фантасмагорично. Новые, построенные со знанием веяний современной архитектуры жилые комплексы возвышаются среди кварталов с колонками воды на улицах и домами, над которыми тянется дым из печей.
ЖК «Оазис» вполне оправдывает свое название. В окружившем его частном секторе можно встретить даже Ленина.
Контрасты в этом районе возникают не только из-за размеров новых построек. Вот к избушке с расписными наличниками пристроился новый, еще не заселенный даже павильон, где, судя по цвету фасада, должна открыться очередная «Пятерочка».
Совершенно не соразмерные прочей застройке башни выросли и в районе парка «Бугринская роща». И никого (ни застройщиков, ни чиновников мэрии), похоже, не волнует, как все эти новые жители района будут добираться на работу и домой по узкой улочке, которая изначально была рассчитана на в разы меньшее количество жителей и машин. А этот жилой комплекс здесь далеко не единственный.
На Северо-Чемском жилмассиве сжатый со всех сторон советской и уже новой застройкой небольшой поселок еще держится. Однако новостройки и здесь растут со всех сторон, как грибы после дождя. Здесь, впрочем, развитие двух миров идет как бы параллельно. Купив разваливающийся домик на краю частного сектора, мигранты из Средней Азии превратили его в своего рода бизнес-кластер — теперь тут и пекарня, и чайхана, и парикмахерская, и СТО, и даже бюро юридических услуг.
Частные дома, впрочем, могут быть и весьма солидными и очень уютными. Чего не скажешь о двухэтажных бараках, построенных на скорую руку для временного расселения рабочих. Такие дома можно встретить в разных частях города, но больше всего их на левом берегу, вдоль улицы Титова. Дома эти постепенно расселяются, и на их месте появляются современные жилые комплексы. Однако таких строений здесь до сих пор несколько десятков. Время в них, кажется, застыло — и если войти в эти рассохшиеся двери, то можно провалиться лет эдак на 60–70 в прошлое. Сохранилась и используется даже голубятня — один из популярных видов развлечений жителей подобных кварталов.
Город рвется вверх, и режущие глаз контрасты появляются и в районах с более современной застройкой. Бизнес-центр «Сан Сити» возвышается среди приземистых и неказистых пятиэтажек, которыми застроен район площади Маркса. Но, по крайней мере, у жителей этих домов теперь есть под рукой большой торговый центр с супермаркетом и кинотеатром.
Контрасты, впрочем, могут быть и радостными. Когда-то в нише, сделанной застройщиками улицы Сибиряков-Гвардейцев, был небольшой парк с фонтаном. Фонтан перестал работать еще в 70-х, а к началу 90-х это место и вовсе пришло в запустение. И вот владелец компании Relan Zero за свой счет возвел здесь небольшую часовню. Она, конечно, тоже выделяется на общем фоне (особенно в темное время), но в целом даже гармонирует со стоящим за ней жилым домом, построенным в стиле советского псевдоклассицизма.
Внимательный глаз может заметить забавные наложения образов даже там, где, казалось бы, они совсем не предполагались. Построенной напротив ТЦ «МЕГА» мечети теперь суждено всегда сочетаться на фото с разной степени безумия граффити, которыми щедро украшена автомобильная эстакада перед торговым центром. В таких сочетаниях видится дух современного Новосибирска — нескладного города-переростка, которому из-за бедности приходится донашивать вещи, что ему уже давно малы.
О том, как живет один из районов частной застройки, который тоже уже со всех сторон теснят девелоперы со своими масштабными проектами, можно прочитать и посмотреть в фоторепортаже Лизы Пичугиной. Там баснословные цены на землю, а цыгане из бедных домов смотрят на «Ягуары» из богатых коттеджей.