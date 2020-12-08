В деревне на 20-м этаже: пятнадцать фото разительных контрастов новосибирской точечной застройки

Контрасты, впрочем, могут быть и радостными. Когда-то в нише, сделанной застройщиками улицы Сибиряков-Гвардейцев, был небольшой парк с фонтаном. Фонтан перестал работать еще в 70-х, а к началу 90-х это место и вовсе пришло в запустение. И вот владелец компании Relan Zero за свой счет возвел здесь небольшую часовню. Она, конечно, тоже выделяется на общем фоне (особенно в темное время), но в целом даже гармонирует со стоящим за ней жилым домом, построенным в стиле советского псевдоклассицизма.

