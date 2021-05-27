Москва на полгода заморозила в Новосибирске строительство высоток в частном секторе и на месте аварийных домов

На сессию Заксобрания Новосибирской области 27 мая вынесли законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Как объяснил депутат Заксобрания Илья Поляков, это рамочный и межведомственный закон, который полностью привязан к федеральному его варианту (который Владимир Путин подписал 30 декабря 2020 года ) и просто разделяет полномочия нескольких ведомств по его реализации. Предполагается, что КРТ придёт на смену региональной программе развития застроенных территорий (РЗТ), но в несколько расширенной версии.



— Поэтапно мы делать почти ничего не умеем, мы решили, что надо обнулить всё, что было до этого, и ввести новый закон. Поэтому мы сегодня находимся в таком состоянии, что РЗТ проводить уже не можем. Нам нужно быстро принять закон Новосибирской области и все подзаконные акты, чтобы закон начал работать, — сказал Илья Поляков 25 мая на встрече с журналистами после двухдневной федеральной конференции, посвящённой КРТ.



Депутат рассчитывает, что закон может быть принят сразу в двух чтениях. В противном случае, заметил он, фактическое применение федерального законодательства сдвинется ещё на месяц-два, а это противоречит согласованной с Минстроем России дорожной картой.

