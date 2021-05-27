Москва на полгода заморозила в Новосибирске строительство высоток в частном секторе и на месте аварийных домов

Депутаты Заксобрания НСО рассмотрят закон о реновации в регионе
Уже почти полгода в Новосибирске нет механизма для расселения аварийного жилья: старое законодательство, по которому за участки с аварийными домами боролись застройщики, больше не действует, а новое — фактически не работает. Участники строительного рынка пытаются как-то решить эту проблему, проводят многочисленные совещания, а на этой неделе при поддержке Минстроев Новосибирской области и России провели двухдневную конференцию, чтобы сформулировать предложения и отправить их в правительство. В частности, они предлагают облегчить застройщикам работу не только с аварийными домами, но и с частным сектором, гаражами и промзонами. Подробности узнала Лиза Пичугина.
На сессию Заксобрания Новосибирской области
— Поэтапно мы делать почти ничего не умеем, мы решили, что надо обнулить всё, что было до этого, и ввести новый закон. Поэтому мы сегодня находимся в таком состоянии, что РЗТ проводить уже не можем. Нам нужно быстро принять закон Новосибирской области и все подзаконные акты, чтобы закон начал работать, — сказал Илья Поляков
Депутат рассчитывает, что закон может быть принят сразу в двух чтениях. В противном случае, заметил он, фактическое применение федерального законодательства сдвинется ещё на месяц-два, а это противоречит согласованной с Минстроем России дорожной картой.
Чего хотят застройщики
Участники строительного рынка в один голос говорят о том, что федеральный закон — «сырой», применить его невозможно. Из-за того, что никакого механизма работы к самому закону почему-то не приложили, уже полгода в Новосибирске не работает программа расселения аварийных домов. К примеру, не так давно городские власти расторгли контракт на РЗТ, но найти нового застройщика на два аварийных квартала не могут.
По итогам конференции в Новосибирске застройщики, объединение НОЗА и Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» сформулировали ряд предложений, которые, как рассчитывают участники, Минстрой России рассмотрит на ближайшем совещании
Как рассказал гендиректор ГК «Стрижи» и руководитель комиссии по градостроительной деятельности при Правительстве РФ Игорь Белокобыльский, среди предложений — инвентаризация жилья старше
— Федеральному центру придётся удивиться объёму бюджетных инвестиций, необходимых для осуществления необходимых операций. Но это уже следующий этап, — добавил он.
Аварийные дома
Главная проблема, которую должен решить закон, — это аварийное жильё. По оценке Игоря Белокобыльского, сегодня в городе порядка 1300 аварийных домов, из которых аварийными признаны 350, а в программу расселения попали 170.
Но даже эта оценка приблизительная: сколько многоквартирных домов фактически не пригодны для проживания, никто на самом деле не знает — ни на муниципальном, ни на региональном, ни на федеральном уровне. Более того, на местах у властей нет ресурсов, чтобы провести реальную оценку. Поэтому участники конференции настаивают, чтобы это взял на себя федеральный бюджет.
Другое предложение — это разработка процедуры выкупа по справедливой цене индивидуальных домов, гаражей, дач, производственных помещений и просто участков правообладателей в территориях, на которые распространится КРТ. По словам Игоря Белокобыльского, в программе РЗТ это работало следующим образом: застройщик трижды направляет предложения владельцу, к примеру, квартиры, и если ни на одно из них владелец не согласен, разрешать конфликт должен суд — с привлечением экспертов и оценщиков, которые установят выкупную цену. В идеале ситуаций, когда в высотном комплексе остаётся один частный дом, быть не должно.
Частный сектор и гаражи
Помимо прочего, участники рынка предлагают распространить КРТ не только на районы, массово застроенные аварийным жильём, но и на частный сектор и массивы гаражных кооперативов.
По данным геомаркетинговой компании SmartLoc, которая в
Постепенно доля индивидуальных домов вблизи метро ожидаемо уменьшается, но их всё ещё достаточно много. Застройщики хотели бы зайти на эти территории, но их останавливает, во-первых, отсутствие механизма работы на таких территориях, во-вторых, высокая стоимость земли и сложность в работе с многочисленными собственниками.
В случае с частным сектором строители рассчитывают прийти к принципу 2/3: если две трети всех владельцев имущества в зоне КРТ согласны на продажу, трети придётся подчиниться. Это, конечно, значительно упростит работу для застройщиков.
— Сейчас эта норма разработана для многоэтажного жилищного строительства. Есть предложение эту историю распространить на ИЖС (индивидуальные жилые строения. — Прим. ред.) и гаражные кооперативы, — рассказал Игорь Белокобыльский.
Правда, на вопрос журналистов о том, какие территории в городе прежде всего должны быть реновированы, Илья Поляков в первую очередь отметил массивы гаражных кооперативов, в частности, гаражи между улицей Военной и Ипподромской магистралью.
— В центре Новосибирска за оперным у нас огромный гаражный кооператив. Нужен он сегодня там Новосибирску? Всё же двигается. Вдоль Богдана Хмельницкого гаражные кооперативы и так далее. Огромные территории, находящиеся в ужасном состоянии, которые необходимо в оборот строительный запускать, — считает депутат.
При этом об изъятии собственности речи не идёт, заверил он. У владельцев должен быть выбор: выкуп по справедливой цене — это один вариант. Другой — строительство многоуровневой парковки, где застройщик предоставляет людям машино-места, а взамен забирает территории с гаражами.
Без социальной напряжённости на первом этапе, признал Илья Поляков, не обойдётся, но «с людьми надо разговаривать, объяснять». Город ведь — живой организм, он не может не меняться.
Председатель ГСК «Динамовец» на улице Военной (в него входят более 300 собственников) Борис Ершов уверен, что владельцы гаражей на такие условия не пойдут.
— У меня три гаража: мой, дочери и одним мы пользуемся вместе — там и мебель, и колёса, и ещё что-то. Нам денег не надо, нам нужен гараж. Парковка мне не нужна. Там порядка нет. Если под домом 12–15 машин, то они, наверное, могут навести порядок. А если будет
Предположение о том, что гаражные кооперативы — депрессивные территории, где нет благоустройства, зато есть посиделки с шашлыками и выпивкой, у Бориса Ершова вызвала негодование.
— У меня там машина стоит, я туда пришёл, немножечко с машиной поразговаривал, простите, погладил свою ласточку, колёса подкачал, то-сё, что-то сделал — это мой досуг, — говорит он. — И если мы с мужичками там пожарим шашлычок, мы не нарушим дисциплину. На нашей территории делают закладки наркоманы — у нас открытые гаражи, мы с этим боремся, вызываем полицию. Вот с чем надо бороться, а не с пенсионерами и с автолюбителями.
Промзоны
Ещё одна категория, на которую предлагают распространить КРТ — это территории промпредприятий, хотя, конечно, не все они подходят для редевелопмента в жильё, заметила директор «Гипрогора» Елена Чугуевская.
— Самое главное, мы долго шли к этому и, наконец, пришли — к вопросу реконструкции городов. Это позволяет делать города более плотными, более эффективными. Мы переходим от индустриальной экономики к инновационной, когда не нужны такие огромные промплощадки, которые разрывают городскую ткань, — считает она.
Директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков отметил, что от того, кто и как будет формировать зоны КРТ, будет зависеть, ввяжутся застройщики в эту историю массово или нет.
— Всё зависит от условий, какая там будет нагрузка на квадратный метр. Весь вопрос в деньгах, — рассуждает он. — И сбалансированный подход должен быть, насколько это выгодно для города — получить ещё одну плотно застроенную территорию.
По мнению Максима Маркова, в части промзон необходимо участие госресурса. В своё время, говорит он, была идея редевелопмента промышленных территорий улицы Фабричной. Модель предлагалась такая: государство выделяет подходящую землю на окраине города или за городской чертой, инвестор за свой счёт переносит производство и даже модернизирует его, а взамен получает землю в центре. Но до реализации эта схема так и не дошла.
Та же реновация, что в Москве, или нет?
Сравнивать новый закон со столичной программой реновации некорректно, считает Елена Чугуевская, признавая, что споры об этом были жаркими.
— Законодатели постарались сделать его в другом ключе, где полномочия возлагаются на регионы, на субъекты. Москва всё-таки живёт по другим экономическим законам, очень сложно её ретранслировать, — пояснила она. — Коллеги показывали опыт реновации Москвы, и понятно, что один в один в Новосибирске это не может быть применено.
Сегодня закон не доработан ещё и в одном важном и болезненном как минимум для Новосибирска вопросе: КРТ в нём противоречит генеральному плану города. Предложение доработки на момент пресс-конференции ещё не было чётко сформулировано. По словам Елены Чугуевской, вариантом решения конфликта может стать практика мастер-планирования.
— Если генплан — документ, который долго согласуется, я предложила рассматривать концепцию города на стадии мастер-планирования, использовать те инструменты, которые могут благодаря мастер-планированию появиться. В первую очередь это обоснованные экономические разделы, которые показывают бюджетную, коммерческую и социальную эффективность территории.
Будут ли приняты эти предложения, пока неизвестно. К региональному закону о КРТ ещё предстоит принять около 15 подзаконных актов, и если всё пойдёт по плану и в регионе, и на уровне Москвы, то, по оценке Игоря Белокобыльского, примерно через полгода новый закон начнёт работать в Новосибирске.