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Мэрия Новосибирска расторгла договоры о развитии двух аварийных кварталов в микрорайоне «Щ» и Военном городке

Компания-застройщик «Талан» после этого подала на мэрию в суд

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Деревянные бараки в микрорайоне «Щ» и аварийные дома возле Военного городка остались без инвестора

Деревянные бараки в микрорайоне «Щ» и аварийные дома возле Военного городка остались без инвестора

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Новосибирские власти решили расторгнуть договоры с двумя компаниями ижевской строительной группы «Талан», которые должны были заняться развитием двух территорий с аварийными домами и деревянными бараками.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, этот вопрос в феврале рассматривала комиссия, которая занимается привлечением застройщиков и инвесторов к развитию территорий, застроенных аварийными домами.

Две компании группы «Талан» — «Талан-Ростов-на-Дону» и «Аврора» — должны были развивать в Новосибирске две площадки: 1,73 гектара на улице Тополёвой и квартал площадью 0,67 гектара на улицах Океанской и Вяземской.

— Комиссией принято решение о расторжении департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в одностороннем порядке договоров с ООО «Аврора» и ООО «Талан-Ростов-на-Дону» ввиду неисполнения застройщиком существенных условий договоров, — сообщили в мэрии.

При этом в мэрии не стали называть конкретные условия, которые были нарушены.

В группе «Талан» проигнорировали запросы НГС, но в апреле застройщик подал иск против мэрии Новосибирска в Арбитражный суд.

Согласно материалам дела, компания не могла выполнить своих обязательств из-за бездействия городских властей: муниципалитет отказался принимать приобретенные компанией для жителей бараков квартиры, указано в иске. Застройщик просит признать бездействие мэрии незаконными. Рассмотрение дела назначено на следующую неделю.

Аварийное жилье — одна из самых острых проблем в Новосибирске. О том, что около полутора тысяч домов в любой момент могут признать аварийными, говорили еще в 2018 году. С тех пор ситуация стала острее, но готовых путей решения сегодня пока нет: в России приняли новые условия для расселения такого жилья застройщиками, но на практике они не действуют.

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