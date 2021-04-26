Мэрия Новосибирска расторгла договоры о развитии двух аварийных кварталов в микрорайоне «Щ» и Военном городке

Новосибирские власти решили расторгнуть договоры с двумя компаниями ижевской строительной группы «Талан», которые должны были заняться развитием двух территорий с аварийными домами и деревянными бараками.
Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, этот вопрос в феврале рассматривала комиссия, которая занимается привлечением застройщиков и инвесторов к развитию территорий, застроенных аварийными домами.
Две компании группы «Талан» — «Талан-Ростов-на-Дону» и «Аврора» — должны были развивать в Новосибирске две площадки: 1,73 гектара на улице Тополёвой и квартал площадью 0,67 гектара на улицах Океанской и Вяземской.
— Комиссией принято решение о расторжении департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в одностороннем порядке договоров с ООО «Аврора» и ООО «Талан-Ростов-на-Дону» ввиду неисполнения застройщиком существенных условий договоров, — сообщили в мэрии.
При этом в мэрии не стали называть конкретные условия, которые были нарушены.
В группе «Талан» проигнорировали запросы НГС, но в апреле застройщик подал иск против мэрии Новосибирска в Арбитражный суд.
Согласно материалам дела, компания не могла выполнить своих обязательств из-за бездействия городских властей: муниципалитет отказался принимать приобретенные компанией для жителей бараков квартиры, указано в иске. Застройщик просит признать бездействие мэрии незаконными. Рассмотрение дела назначено на следующую неделю.
Аварийное жилье — одна из самых острых проблем в Новосибирске. О том, что около полутора тысяч домов в любой момент могут признать аварийными, говорили еще в