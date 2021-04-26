Мэрия Новосибирска расторгла договоры о развитии двух аварийных кварталов в микрорайоне «Щ» и Военном городке

Новосибирские власти решили расторгнуть договоры с двумя компаниями ижевской строительной группы «Талан», которые должны были заняться развитием двух территорий с аварийными домами и деревянными бараками.



Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, этот вопрос в феврале рассматривала комиссия, которая занимается привлечением застройщиков и инвесторов к развитию территорий, застроенных аварийными домами.



Две компании группы «Талан» — «Талан-Ростов-на-Дону» и «Аврора» — должны были развивать в Новосибирске две площадки: 1,73 гектара на улице Тополёвой и квартал площадью 0,67 гектара на улицах Океанской и Вяземской.

