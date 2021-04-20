Застройщик подал в суд на мэрию Новосибирска из-за отказа от квартир

Специализированный застройщик «Талан-Новосибирск» (входит в ижевскую группу «Талан») подал иск к мэрии Новосибирска с требованием признать ее бездействие незаконным — иск принят к производству арбитражным судом 13 апреля .



Группа «Талан» заключила с мэрией Новосибирска два договора о развитии застроенных территорий: один из них на компанию «Талан-Новосибирск», другой — на компанию «Автора» (также входит в группу). По договорам планировалось расселить и снести три дома на улице Тополёвой и четыре дома на улицах Океанской и Вяземской. Право развития двух этих площадок в общей сложности обошлось ижевскому застройщику в 81,8 миллиона рублей.

