Застройщик подал в суд на мэрию Новосибирска из-за отказа от квартир

Ижевская группа «Талан» подала иск из-за бездействия мэрии Новосибирска
Специализированный застройщик «Талан-Новосибирск» (входит в ижевскую группу «Талан») подал иск к мэрии Новосибирска с требованием признать ее бездействие незаконным — иск принят к производству арбитражным судом
Группа «Талан» заключила с мэрией Новосибирска два договора о развитии застроенных территорий: один из них на компанию «Талан-Новосибирск», другой — на компанию «Автора» (также входит в группу). По договорам планировалось расселить и снести три дома на улице Тополёвой и четыре дома на улицах Океанской и Вяземской. Право развития двух этих площадок в общей сложности обошлось ижевскому застройщику в 81,8 миллиона рублей.
Как указано в определении суда, застройщик по договору должен был приобрести и передать в муниципальную собственность жилые помещения, но четыре квартиры на улицах Первомайской и Междуреченской мэрия у компании не приняла. Из-за этого, согласно документу, застройщик не может выполнить свои обязательства по договору.
Рассмотрение дела назначено на
Аварийное жилье — одна из самых острых проблем в Новосибирске. О том, что около полутора тысяч домов в любой момент могут признать аварийными, говорили еще в 2018 году. С тех пор ситуация стала острее, но готовых путей решения сегодня пока нет: в России приняли новые условия для расселения такого жилья застройщиками, но на практике они не действуют.