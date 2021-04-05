Сослали на край света: семья с тремя детьми из Академгородка судится с мэрией за справедливое место и размер жилья

В Новосибирске семью с тремя детьми переселили из аварийной комнаты в такую же по площади
Жителям аварийного жилья приходится постоянно настаивать на том, чтобы их права соблюдались. Сперва требовать признания домов, в которых обваливается потолок, аварийными. Потом — переселения из жилья, которое с каждым годом становится все более опасным. Наконец, добиваться, чтобы новое жилье было подобрано справедливо. Именно с этой проблемой столкнулась семья в Академгородке: из комнаты площадью 13 квадратов Ирине, троим ее детям и брату предложили переехать в комнату на 2 квадрата больше и в район, откуда семье придется часами добираться до работы, школы и детского сада.
«Перестройка началась, и всё обрубили»
Академгородок — один из самых дорогих районов Новосибирска. Впрочем, касается это преимущественно именно «академической» Верхней зоны, а в Нижней, в микрорайоне «Щ», еще остались дома, которые возводили для строителей той самой престижной части. Возводили временно, но люди живут там и сегодня.
В одном из таких домов — в деревянном бараке на улице Океанской, 6 семья Ирины Шпак получила комнату площадью
Комнату дали «на расширение»: дети в семье разнополые, по закону семья могла рассчитывать на новое, более комфортное жилье. Трехкомнатные квартиры в доме, где на тот момент жили родители Ирины — оба сотрудники академовских институтов, — были неудобными, вспоминает ее мама Галина Васильевна. Предполагалось, что когда очередь дойдет до их дома на Океанской, семья получит просторную квартиру в новостройке.
— Но перестройка началась, и всё обрубили, — говорит Ирина.
В квартире она и ее брат были прописаны с 1994 года — им комната перешла после смерти отца. Расселения пришлось ждать еще четверть века: в 2013 году дом признали аварийным, но в программу развития застроенных территорий он вместе с тремя другими домами попал только в 2018 году. Тогда площадку с аварийным кварталом, двумя домами по Океанской и еще двумя на Вяземской, продали с торгов ижевской компании «Аврора», которая входит в группу «Талан». Компания обошла на аукционе монополиста этой территории — компания «Роснефтегазстрой» много лет перестраивала территории с бараками в Нижней зоне Академгородка, предоставляя квартиры в своих же домах или покупая им другое жилье.
На такое же развитие событий рассчитывала и Ирина Шпак. Но по условиям договора половину площадки должна была расселить мэрия. И единственный вариант, который в муниципалитете смогли подобрать для семьи из пяти человек, — это однокомнатная квартира на улице Сержанта Коротаева в Кировском районе.
«Ну что, отказываетесь?»
Ирина говорит, что им квартиру предложили в последнюю очередь, когда из аварийного дома она уже переехала: жить в разваливающемся бараке стало невозможно.
— Там стена колесом пошла, то есть второй этаж стал прижимать первый. Когда ее вскрыли, сказали, что на волоске висела опора, — рассказывает Галина Васильевна. — Я их забрала оттуда, пока по родственникам.
От квартиры, предложенной муниципалитетом, Ирина отказалась. Первая причина — это место. Женщина работает в одном из институтов Академгородка, ее дети ходят в школу и детский сад тоже в Академгородке. Воспитывает она их одна, но ей помогает мама, которая живет недалеко, на улице Ильича. Даже без пробок на то, чтобы добраться сюда от нового дома, потребуется не меньше полутора часов с пересадками.
— Как я могу ее одну туда отправить с детьми? В городе садик сложно получить, и она приедет, а места распределяют только в сентябре. Она как до сентября будет? — объясняет Галина Васильевна. — Здесь у нее работа, а в городе сложно, там безработица, ей кто там даст работу, она на что жить будет с тремя детьми? Мои родители здесь жили с основания, я окончила университет и работала здесь, детей завели, внуков. Зачем нам какой-то Кировский район, далеко от семьи, от всего?
Другая причина — несправедливая площадь. Вместе с общей кухней и санузлом у Ирины, ее детей и брата было чуть больше
— Они везде пишут, что тут 13, а мы даем 37, все время подменяют. Там комната 13, тут 15 — из-за двух метров нас выгоняют с нашего места, — возмущается Галина Васильевна. — Закон есть, что дают по месту жительства и по норме предоставления. Норма предоставления в Новосибирске —
В мэрии заметили, что при предоставлении нового жилья руководствовались Жилищным кодексом, в котором указано, что новое жилье должно быть по общей площади равнозначным предыдущему, поэтому нарушения здесь нет.
— Если есть политическая воля, то существует множество механизмов, как решить проблему. Если политической воли нет и хочется просто заниматься крючкотворством, то можно найти какой-то закон или подзаконный акт и сказать, что всё по закону, — считает член Заельцовской коллегии адвокатов и Новосибирского отделения Союза юристов России Юрий Гольдберг. — Но орган исполнительной власти должен действовать в духе закона, а в духе закона — охранять законные права и интересы граждан этого города.
Тем не менее уже через две недели после предложения неподходящего варианта, вспоминает Галина Васильевна, им позвонили из администрации Советского района с вопросом: «Ну что, отказываетесь? Мы тогда на вас в суд подаем».
Выселили семью действительно по суду, апелляцию она тоже проиграла — в основном потому, что не получила уведомлений о судебных заседаниях, ни о первом, ни о втором. Но пенсионерка Галина Васильевна, пока дочь на работе, продолжает добиваться своего: подала кассационную жалобу на решение суда, обратилась в прокуратуру, решила попросить помощи у депутатов Госдумы. В обращениях она ссылается на уже вынесенные по другим делам решения Верховного и Конституционного суда — найти и изучить их Галине Васильевне пришлось самостоятельно, потому что на юридическую поддержку у семьи средств нет.
Пока результата нет, но, например, в районной прокуратуре сообщили, что направили в адрес главы Советского района и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии письмо с просьбой оказать содействие в предоставлении Ирине Шпак и ее семье жилья на территории Советского района.
«Они не хотят тратиться»
Галина Васильевна считает, что в Академгородке очень дорогое жилье, и муниципалитет «не хочет тратиться».
— Все маневренное жилье здесь куда-то пристроили. Но это не наша проблема, это проблема мэрии, — тут же говорит она.
В департаменте энергетики и ЖКХ признали, что в Новосибирске маневренный фонд есть во всех районах, кроме Советского.
— Предоставить семье
Член Заельцовской коллегии адвокатов и Новосибирского отделения Союза юристов России Юрий Гольдберг считает, что чиновники не правы.
— Если маневренного фонда в этом месте нет, то мэрия должна его приобрести — для этого есть механизмы, это делается на конкурсной основе, на госзакупках. Это вопрос политической воли. Отговорки, что всё по закону, — это именно отговорки, — говорит адвокат. — Другой вариант: семья может в судебном порядке потребовать денежную компенсацию для самостоятельной покупки того жилья, на которое она имеет право.
«Нас расселяют с 2012 года»
Из четырех домов на территории, которую мэрия продала с торгов, один уже снесли, еще один — тот, в котором жила семья Ирины Шпак, стоит заброшенным: в нем выбиты окна и двери, из квартир вынесено все, что можно было вынести ценного.
Еще два дома полностью обитаемы. Когда их должны расселить и куда они переедут, местные жители не знают.
— Думаете, нам кто-то докладывает? Так, по слухам знаем, — говорит жительница дома на Вяземской, 7 Любовь Александровна. — Представитель застройщика весной приходил: «Из-за ковида мы вас не расселяем, а что бы вы хотели?» Но они нам ничего не предлагали. Обещали связаться, но никто не связался.
Она вспомнила, что раньше, как и семья Шпак, жили в муниципальном жилье, но когда компания «Роснефтегазстрой-Академинвест» (РНГС) расселяла бараки, на месте которых сегодня высятся дома по Вяземской, 3 и Океанской, 4, то предложила им их приватизировать — мол, так расселить будет проще.
— Нам сказали, что построят новые дома, а нам даже машину не надо будет заказывать: вещи возьмем и перенесем. Мы приватизировали и сидим. Но все оказалось не так. И я уже устала от всех этих разговоров, — вздохнула женщина.
В группе «Талан», которая «перебила» ставку «РНГС-Сибирь», предложив за четыре аварийных дома
Проблема аварийного жилья в Новосибирске — одна из самых острых: целые микрорайоны сегодня застроены такими домами. На сайте департамента строительства и архитектуры в разделе предложений по развитию застроенных территорий — 66 площадок площадью
При этом еще в 2018 году общее число аварийных домов в городе оценивалось в полторы тысячи. Вот только с изменением законодательства в конце прошлого года их расселение оказалось под вопросом.