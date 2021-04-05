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Сослали на край света: семья с тремя детьми из Академгородка судится с мэрией за справедливое место и размер жилья

Им предложили новый дом на другом конце города — добираться до сада, школы и работы придется часами и с пересадками

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Из разрушающегося барака семья с тремя детьми выехала в буквальном смысле в никуда: переехать в предложенный мэрией вариант было невозможно

Из разрушающегося барака семья с тремя детьми выехала в буквальном смысле в никуда: переехать в предложенный мэрией вариант было невозможно

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В Новосибирске семью с тремя детьми переселили из аварийной комнаты в такую же по площади

Жителям аварийного жилья приходится постоянно настаивать на том, чтобы их права соблюдались. Сперва требовать признания домов, в которых обваливается потолок, аварийными. Потом — переселения из жилья, которое с каждым годом становится все более опасным. Наконец, добиваться, чтобы новое жилье было подобрано справедливо. Именно с этой проблемой столкнулась семья в Академгородке: из комнаты площадью 13 квадратов Ирине, троим ее детям и брату предложили переехать в комнату на 2 квадрата больше и в район, откуда семье придется часами добираться до работы, школы и детского сада.

«Перестройка началась, и всё обрубили»

Академгородок — один из самых дорогих районов Новосибирска. Впрочем, касается это преимущественно именно «академической» Верхней зоны, а в Нижней, в микрорайоне «Щ», еще остались дома, которые возводили для строителей той самой престижной части. Возводили временно, но люди живут там и сегодня.

Из четырех аварийных домов один расселили, еще один расселили и уже снесли. Еще два должен расселить и снести застройщик, но третий год ничего не происходит

Из четырех аварийных домов один расселили, еще один расселили и уже снесли. Еще два должен расселить и снести застройщик, но третий год ничего не происходит

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В одном из таких домов — в деревянном бараке на улице Океанской, 6 семья Ирины Шпак получила комнату площадью 13 кв. м в двухкомнатной квартире. Тогда бараки вокруг активно сносили и строили большие многоквартирные новостройки, куда и переезжали жители снесенных домов.

Комнату дали «на расширение»: дети в семье разнополые, по закону семья могла рассчитывать на новое, более комфортное жилье. Трехкомнатные квартиры в доме, где на тот момент жили родители Ирины — оба сотрудники академовских институтов, — были неудобными, вспоминает ее мама Галина Васильевна. Предполагалось, что когда очередь дойдет до их дома на Океанской, семья получит просторную квартиру в новостройке.

— Но перестройка началась, и всё обрубили, — говорит Ирина.

Жители аварийных домов вынуждены привлекать к себе внимание всеми доступными им способами

Жители аварийных домов вынуждены привлекать к себе внимание всеми доступными им способами

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В квартире она и ее брат были прописаны с 1994 года — им комната перешла после смерти отца. Расселения пришлось ждать еще четверть века: в 2013 году дом признали аварийным, но в программу развития застроенных территорий он вместе с тремя другими домами попал только в 2018 году. Тогда площадку с аварийным кварталом, двумя домами по Океанской и еще двумя на Вяземской, продали с торгов ижевской компании «Аврора», которая входит в группу «Талан». Компания обошла на аукционе монополиста этой территории — компания «Роснефтегазстрой» много лет перестраивала территории с бараками в Нижней зоне Академгородка, предоставляя квартиры в своих же домах или покупая им другое жилье.

Ирина Шпак работает в институте в Академгородке, ее дети учатся здесь же — переехать в новый район для нее означает буквально начать жизнь заново, и позволить себе такую роскошь женщина не может

Ирина Шпак работает в институте в Академгородке, ее дети учатся здесь же — переехать в новый район для нее означает буквально начать жизнь заново, и позволить себе такую роскошь женщина не может

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На такое же развитие событий рассчитывала и Ирина Шпак. Но по условиям договора половину площадки должна была расселить мэрия. И единственный вариант, который в муниципалитете смогли подобрать для семьи из пяти человек, — это однокомнатная квартира на улице Сержанта Коротаева в Кировском районе.

«Ну что, отказываетесь?»

Ирина говорит, что им квартиру предложили в последнюю очередь, когда из аварийного дома она уже переехала: жить в разваливающемся бараке стало невозможно.

— Там стена колесом пошла, то есть второй этаж стал прижимать первый. Когда ее вскрыли, сказали, что на волоске висела опора, — рассказывает Галина Васильевна. — Я их забрала оттуда, пока по родственникам.

От квартиры, предложенной муниципалитетом, Ирина отказалась. Первая причина — это место. Женщина работает в одном из институтов Академгородка, ее дети ходят в школу и детский сад тоже в Академгородке. Воспитывает она их одна, но ей помогает мама, которая живет недалеко, на улице Ильича. Даже без пробок на то, чтобы добраться сюда от нового дома, потребуется не меньше полутора часов с пересадками.

Галина Васильевна самостоятельно изучает все похожие случаи, чтобы аргументированно бороться с решениями мэрии и судов

Галина Васильевна самостоятельно изучает все похожие случаи, чтобы аргументированно бороться с решениями мэрии и судов

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— Как я могу ее одну туда отправить с детьми? В городе садик сложно получить, и она приедет, а места распределяют только в сентябре. Она как до сентября будет? — объясняет Галина Васильевна. — Здесь у нее работа, а в городе сложно, там безработица, ей кто там даст работу, она на что жить будет с тремя детьми? Мои родители здесь жили с основания, я окончила университет и работала здесь, детей завели, внуков. Зачем нам какой-то Кировский район, далеко от семьи, от всего?

Другая причина — несправедливая площадь. Вместе с общей кухней и санузлом у Ирины, ее детей и брата было чуть больше 20 кв. м жилья, из них 13 квадратов — комната. Новая квартира просторнее — 37,7 кв. м, указано в ответе мэрии на запрос НГС. Но из них комната — только 15 кв. м, говорят Ирина и ее мать.

Из аварийного дома семья съехала еще до официального расселения, потому что жить в нем стало невозможно

Из аварийного дома семья съехала еще до официального расселения, потому что жить в нем стало невозможно

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— Они везде пишут, что тут 13, а мы даем 37, все время подменяют. Там комната 13, тут 15 — из-за двух метров нас выгоняют с нашего места, — возмущается Галина Васильевна. — Закон есть, что дают по месту жительства и по норме предоставления. Норма предоставления в Новосибирске — 15 кв. м жилой площади на человека. Здесь комната 15 метров на пятерых. Можно туда пять кроватей поставить?

В мэрии заметили, что при предоставлении нового жилья руководствовались Жилищным кодексом, в котором указано, что новое жилье должно быть по общей площади равнозначным предыдущему, поэтому нарушения здесь нет.

За несколько месяцев дом разграбили, но плесень и обвалившиеся потолки — вряд ли старания мародеров

За несколько месяцев дом разграбили, но плесень и обвалившиеся потолки — вряд ли старания мародеров

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— Если есть политическая воля, то существует множество механизмов, как решить проблему. Если политической воли нет и хочется просто заниматься крючкотворством, то можно найти какой-то закон или подзаконный акт и сказать, что всё по закону, — считает член Заельцовской коллегии адвокатов и Новосибирского отделения Союза юристов России Юрий Гольдберг. — Но орган исполнительной власти должен действовать в духе закона, а в духе закона — охранять законные права и интересы граждан этого города.

Тем не менее уже через две недели после предложения неподходящего варианта, вспоминает Галина Васильевна, им позвонили из администрации Советского района с вопросом: «Ну что, отказываетесь? Мы тогда на вас в суд подаем».

Семья обращалась в различные инстанции и заручилась поддержкой прокуратуры, но пока это не помогло

Семья обращалась в различные инстанции и заручилась поддержкой прокуратуры, но пока это не помогло

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Выселили семью действительно по суду, апелляцию она тоже проиграла — в основном потому, что не получила уведомлений о судебных заседаниях, ни о первом, ни о втором. Но пенсионерка Галина Васильевна, пока дочь на работе, продолжает добиваться своего: подала кассационную жалобу на решение суда, обратилась в прокуратуру, решила попросить помощи у депутатов Госдумы. В обращениях она ссылается на уже вынесенные по другим делам решения Верховного и Конституционного суда — найти и изучить их Галине Васильевне пришлось самостоятельно, потому что на юридическую поддержку у семьи средств нет.

Пока результата нет, но, например, в районной прокуратуре сообщили, что направили в адрес главы Советского района и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии письмо с просьбой оказать содействие в предоставлении Ирине Шпак и ее семье жилья на территории Советского района.

«Они не хотят тратиться»

Галина Васильевна считает, что в Академгородке очень дорогое жилье, и муниципалитет «не хочет тратиться».

— Все маневренное жилье здесь куда-то пристроили. Но это не наша проблема, это проблема мэрии, — тут же говорит она.

В аварийном доме Ирина с семьей прожила больше 20 лет

В аварийном доме Ирина с семьей прожила больше 20 лет

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В департаменте энергетики и ЖКХ признали, что в Новосибирске маневренный фонд есть во всех районах, кроме Советского.

— Предоставить семье Шпак И. А. жилое помещение на основании договора социального найма, расположенное в Советском районе города Новосибирска, не представляется возможным ввиду отсутствия свободных однокомнатных муниципальных квартир, отвечающих требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, — добавили в управлении по жилищным вопросам мэрии.

Член Заельцовской коллегии адвокатов и Новосибирского отделения Союза юристов России Юрий Гольдберг считает, что чиновники не правы.

— Если маневренного фонда в этом месте нет, то мэрия должна его приобрести — для этого есть механизмы, это делается на конкурсной основе, на госзакупках. Это вопрос политической воли. Отговорки, что всё по закону, — это именно отговорки, — говорит адвокат. — Другой вариант: семья может в судебном порядке потребовать денежную компенсацию для самостоятельной покупки того жилья, на которое она имеет право.

«Нас расселяют с 2012 года»

Из четырех домов на территории, которую мэрия продала с торгов, один уже снесли, еще один — тот, в котором жила семья Ирины Шпак, стоит заброшенным: в нем выбиты окна и двери, из квартир вынесено все, что можно было вынести ценного.

На территории остаются еще два дома, но когда их будут расселять и, главное, куда, местные жители не знают

На территории остаются еще два дома, но когда их будут расселять и, главное, куда, местные жители не знают

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Еще два дома полностью обитаемы. Когда их должны расселить и куда они переедут, местные жители не знают.

— Думаете, нам кто-то докладывает? Так, по слухам знаем, — говорит жительница дома на Вяземской, 7 Любовь Александровна. — Представитель застройщика весной приходил: «Из-за ковида мы вас не расселяем, а что бы вы хотели?» Но они нам ничего не предлагали. Обещали связаться, но никто не связался.

Она вспомнила, что раньше, как и семья Шпак, жили в муниципальном жилье, но когда компания «Роснефтегазстрой-Академинвест» (РНГС) расселяла бараки, на месте которых сегодня высятся дома по Вяземской, 3 и Океанской, 4, то предложила им их приватизировать — мол, так расселить будет проще.

— Нам сказали, что построят новые дома, а нам даже машину не надо будет заказывать: вещи возьмем и перенесем. Мы приватизировали и сидим. Но все оказалось не так. И я уже устала от всех этих разговоров, — вздохнула женщина.

В Советском районе еще пять территорий с аварийными домами, но жилья на замену у мэрии здесь нет — только в Кировском и Октябрьском районах

В Советском районе еще пять территорий с аварийными домами, но жилья на замену у мэрии здесь нет — только в Кировском и Октябрьском районах

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В группе «Талан», которая «перебила» ставку «РНГС-Сибирь», предложив за четыре аварийных дома 55,5 миллиона рублей, в ответ на запрос НГС попросили перенаправить его другому специалисту. К моменту публикации ответ о судьбе площадки в Академгородке и на улице Тополевой, где компания примерно тогда же приобрела участок с аварийными домами, не поступил.

Проблема аварийного жилья в Новосибирске — одна из самых острых: целые микрорайоны сегодня застроены такими домами. На сайте департамента строительства и архитектуры в разделе предложений по развитию застроенных территорий — 66 площадок площадью 95,95 га. Самая большая из них занимает 19,5 га, на ней расположено 92 дома на улицах Бурденко, Горбаня, Бебеля, 2-й Бурденко, Бетонной и в 1-м переулке Мира. В Советском районе территорий с аварийными домами, которые могут в будущем попасть на торги, всего пять.

При этом еще в 2018 году общее число аварийных домов в городе оценивалось в полторы тысячи. Вот только с изменением законодательства в конце прошлого года их расселение оказалось под вопросом.

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