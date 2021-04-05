Сослали на край света: семья с тремя детьми из Академгородка судится с мэрией за справедливое место и размер жилья

«Ну что, отказываетесь?»



Ирина говорит, что им квартиру предложили в последнюю очередь, когда из аварийного дома она уже переехала: жить в разваливающемся бараке стало невозможно.

— Там стена колесом пошла, то есть второй этаж стал прижимать первый. Когда ее вскрыли, сказали, что на волоске висела опора, — рассказывает Галина Васильевна. — Я их забрала оттуда, пока по родственникам.

От квартиры, предложенной муниципалитетом, Ирина отказалась. Первая причина — это место. Женщина работает в одном из институтов Академгородка, ее дети ходят в школу и детский сад тоже в Академгородке. Воспитывает она их одна, но ей помогает мама, которая живет недалеко, на улице Ильича. Даже без пробок на то, чтобы добраться сюда от нового дома, потребуется не меньше полутора часов с пересадками.