«Никто не представляет объемов бедствия»: сколько в Новосибирске аварийного жилья и почему его не сносят

Девелопер из Новосибирска рассказал, почему в России не сносят аварийные дома
В Новосибирске нет ни одного района без аварийных домов: даже в тихом центре, самом, казалось бы, престижном и дорогом месте для жизни, еще остаются аварийные дома, которым под сотню лет. Что уж говорить про окраины, где такое жилье до сих пор преобладает. Какие-то участки постепенно расселяют, на их месте растут новостройки. Но ветшает и разваливается аварийное жилье быстрее, чем власти находят инвесторов на его расселение. Почему так происходит, сколько в Новосибирске на самом деле аварийных домов и почему избавиться от них по московскому примеру невозможно, объясняет гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
По нашей оценке, в Новосибирске примерно 1300 аварийных домов. Из них официально признаны аварийными только 350, и лишь 170 домов попали в программу расселения. Почему так получилось? Муниципалитет, как только признает дома аварийными, сразу же попадает в обязательное положение — он обязан их расселить. Поэтому муниципалитеты до последнего стараются не признавать дома аварийными. Они подают эту неверную статистику наверх, статистика попадает на федеральный уровень, там ее читают и рисуют федеральные программы исходя из этого искаженного показателя, который отличается в 10 раз. Это замкнутый круг.
Но сейчас на федеральном уровне перестали играть в бирюльки и требуют решения проблемы. Президент недвусмысленно поставил задачу по строительству миллиарда квадратных метров до 2030 года, а серьезнейший ресурс выполнения этой программы и с точки зрения земельных участков, и с точки зрения градостроения — это реновация, которая в Новосибирске, например, в первую очередь возможна за счет аварийного жилья.
Но в федеральном правительстве, в Госдуме никто не представляет объемов бедствия — а это уже не редевелопмент, это именно бедствие, — нужна инвентаризация домов старше 50 лет. Муниципалитет будет наказан, если подаст правдивую информацию, поэтому Федерация за свой счет должна провести инвентаризацию и проводить ее регулярно, чтобы определить источники финансирования. Речь идет о триллионах рублей на всю Россию.
Естественно, один из источников — это повышение рыночной привлекательности за счет частных инвесторов. Но очень распространена, и не только в Новосибирске, ситуация, когда в группе аварийных многоквартирных домов оказывается частный дом и, например, пара гаражей. Примерно 80% аварийного жилья находится в таком состоянии. Пока не будет определен механизм выкупа по справедливой цене частных домов, попадающих в площадки, системно застроенные аварийными домами, у нас эта проблема не станет интересна инвесторам. А став интересна инвесторам, она может серьезно сдвинуть с мертвой точки вопросы финансирования.
Законы для работы с аварийными многоквартирными домами в России проработаны хорошо: там есть процедуры согласования и определения цены, если их соблюдать, все могут договориться. Если люди и застройщики договориться не могут, в игру вступает назначенная судом экспертиза, которая оценивает жилье достаточно адекватно.
Сегодня аварийного многоквартирного жилья в Новосибирске примерно на 50 миллиардов рублей, у городского бюджета этих денег нет и в помине. Повышение интереса застройщиков к финансированию этих площадок могло бы подтянуть достаточно серьезные деньги.
Все ставят знак равенства между редевелопментом и реновацией, но московская реновация — это другая планета. Реновация по-московски работает с полноценным жильем, которое, может быть, немного устарело. Это как менять обувь перед новым сезоном: они просто изменяют облик города через снос жилья, которое выглядит уже как-то не очень. А у нас аварийное жилье, в котором нельзя жить физически.
Более того, у нас аварийное жилье, которое не признано таковым. Чувствуете разницу: снести обычную пятиэтажку и расселить дом, в котором потолок падает? А на федеральном уровне пытаются создать единые правила игры, стыдливо обходя региональные проблемы. Для них их будто не существует.
30 декабря 2020 года приняли закон о комплексном развитии территорий, но фактически он пока не работает. В прошлом году в Новосибирске «отыграли» 4 площадки с аварийными домами, они будут запущены. В этом году тоже планировали несколько таких торгов, но по новому законодательству вряд ли что-то произойдет в ближайший год, пока не появятся расшифровки закона и изменения в нем и в кодексах.
Мы провели опрос читателей НГС и выяснили, что 65% нашей аудитории считает, что нужно заменять частный сектор в центре и по линии метро многоквартирными домами. Еще 22% уверены, что в городе найдется место и высоткам, и частным домикам. 7% читателей живет в частном секторе в центре или у метро и против переселения, а еще 6% таких новосибирцев готовы обменять свой дом на квартиру в хорошей высотке, но в том же районе.
Ранее в марте новосибирский госслужащий в колонке на НГС рассуждал о том, почему в городе не развивается метро и нужно ли оно городу вообще.
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