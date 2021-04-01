«Никто не представляет объемов бедствия»: сколько в Новосибирске аварийного жилья и почему его не сносят

Законы для работы с аварийными многоквартирными домами в России проработаны хорошо: там есть процедуры согласования и определения цены, если их соблюдать, все могут договориться. Если люди и застройщики договориться не могут, в игру вступает назначенная судом экспертиза, которая оценивает жилье достаточно адекватно.

Сегодня аварийного многоквартирного жилья в Новосибирске примерно на 50 миллиардов рублей, у городского бюджета этих денег нет и в помине. Повышение интереса застройщиков к финансированию этих площадок могло бы подтянуть достаточно серьезные деньги.



Все ставят знак равенства между редевелопментом и реновацией, но московская реновация — это другая планета. Реновация по-московски работает с полноценным жильем, которое, может быть, немного устарело. Это как менять обувь перед новым сезоном: они просто изменяют облик города через снос жилья, которое выглядит уже как-то не очень. А у нас аварийное жилье, в котором нельзя жить физически.



Более того, у нас аварийное жилье, которое не признано таковым. Чувствуете разницу: снести обычную пятиэтажку и расселить дом, в котором потолок падает? А на федеральном уровне пытаются создать единые правила игры, стыдливо обходя региональные проблемы. Для них их будто не существует.

