Метро до Затулинки или Плющихи: колонка госслужащего о новых станциях, деньгах, желаниях и реальности

Но есть и другая сторона медали. При реализации социально значимых проектов вопрос коммерческой составляющей должен отходить на второй план. Ведь, если подумать, то практически все услуги, которые мы получаем от органов власти, по самой своей сути не являются и не могут быть рентабельными. Но при этом они жизненно необходимы для нормальной жизнедеятельности любого общества.

К числу таких услуг относится обеспечение эффективной и бесперебойной работы транспортной системы, в том числе метро как самого оперативного вида транспорта, пользующегося популярностью у местных жителей. По оценкам, на подземку приходится примерно половина всего городского пассажиропотока. И он был бы еще больше, если бы сеть метро не ограничивалась, по сути, только центральной частью города, оставляя за бортом многочисленные окраинные районы вроде Затулинки, Юго-Западного жилмассива, Ключ-Камышенского плато, Плющихинского жилмассива. Совершенно очевидно, что тема метро в нашем городе более чем актуальна.



Насколько в действительности популярно у нас метро?

Судя по визуальным впечатлениям, можно сказать, что популярность эта довольно высока, что и неудивительно, учитывая удобство и скорость перемещения по городу этим видом транспорта. Особенно, конечно, это относится к часам пик в утреннее и вечернее время. Статистика это подтверждает. Да, в 2020 году пассажиропоток заметно просел, но это было вызвано объективными и понятными причинами. Уже в этом году показатели должны существенно вырасти.



В Новосибирске не самая развитая сеть метро — всего две линии и тринадцать станций, нагрузка между которыми распределяется неравномерно. Есть станции как с довольно высоким, так и весьма низким пассажиропотоком. Так, по данным за 2018 год, наибольшая нагрузка приходилась на станцию «Площадь Маркса» — среднесуточный пассажиропоток составил 41,3 тысячи человек или почти пятую часть общего пассажиропотока новосибирской подземки. Это вполне объяснимо, учитывая, что площадь Маркса является весьма крупным транспортно-пересадочным узлом на левом берегу города.

Далее по списку с приличным отставанием шли «Заельцовская» (27,7 тысячи человек), «Площадь Ленина» (27,1 тысячи человек) и «Речной вокзал» (21,4 тысячи человек). Все остальные станции не дотягивают до 20 тысяч человек, а аутсайдером стала станция «Маршала Покрышкина» (8,6 тысячи человек). По итогам 2019 года ранжир станций почти не изменился — по-прежнему в лидерах осталась «Площадь Маркса» с 43 тысячами человек в день. Второе и третье места заняли всё те же «Заельцовская» и «Площадь Ленина». Данные за 2020 год мне, к сожалению, не попались, но можно предположить, что если абсолютные цифры и претерпели определенные коррективы, то относительные — едва ли.



Между тем скоро у нас точно появится новая станция метро, о которой уже упоминалось выше — «Спортивная». Город закупит для нее 12 эскалаторов на общую сумму около 570 миллионов рублей при общегородском бюджете в 50 миллиардов. Главная проблема состоит в том, что метрополитен относится к числу наиболее капиталоемких сооружений, предполагает большие эксплуатационные расходы и, как правило, не приносит прибыли. Но при этом он выполняет крайне важную функцию по перевозке больших групп людей за краткий срок и с должным комфортом, разгружая при этом наземный транспорт. Для Новосибирска, входящего в десятку городов мира с самым загруженным трафиком, последний пункт имеет огромное значение. Да и вообще для мегаполиса масштаба Новосибирска, чье постоянное население приближается к двум миллионам человек, а если посчитать маятниковую миграцию (то есть число людей, приезжающих в город на работу из близлежащих населённых пунктов и возвращающихся домой), то станет окончательно ясно, что метро в нашем городе — не какая-то прихоть, без которой можно обойтись, а самая насущная необходимость.



Если посмотреть на планы новосибирского метро 80– 90-х годов, то можно увидеть весьма разветвленную сеть, сопоставимую со многими европейскими городами. Но если в советское время эти планы казались вполне воплотимыми в жизнь, то сегодня кажутся откровенной маниловщиной. Тем не менее хочется надеяться, что в ближайшее время дело сдвинется с мертвой точки. Необходимость развития новосибирского метро не только назрела, но и перезрела, особенно глядя на стремительную жилищную застройку и появление новых жилых микрорайонов, задача выехать из которых каждое утро превращается для сотен тысяч людей в настоящий квест.

Из тринадцати существующих станций метро лишь две находятся на левом берегу, а одиннадцать — на правом. Понятно, что метро нужно строить и там и там. И на левом, и на правом берегу большое число удаленных районов с низкой транспортной доступностью, где нет ни метро, ни нормально функционирующего наземного транспорта. И эту проблему нужно решать. И начать, возможно, стоит с площади Станиславского, которая, судя по всему, стоит первой в очереди на новую станцию метро. Конечно, это не решит всех проблем, но станет очень важным шагом вперед после более чем десятилетней паузы. С чего-то же надо начинать.

