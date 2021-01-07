В середине 2000-х в метро начали принимать транспортные карты — совместный проект компании ЦФТ и новосибирской городской администрации, они заменили существовавшие уже тогда электронные проездные, действовавшие только в метро. Но это было только начало. В 2013 году Новосибирск стал первым городом России, где проезд в метро стало возможным оплатить при помощи смартфона.

Стремительный переход к безналичной оплате побудил руководство новосибирского метрополитена поставить на турникетах терминалы для приема платежей сразу с пластиковых банковских карт. Поначалу новая услуга не пользовалась большим спросом — зачастую единственный отведенный для банковского пластика терминал простаивал. Мешало и отсутствие привычки и тот факт, что возможность бесконтактной оплаты (а иной пластик метро не принимало) тогда была еще далеко не у всех карт.

Но время шло, и количество пассажиров, которые использовали для оплаты банковские карты, росло, так что метрополитену пришлось оснащать терминалами все новые турникеты. И сегодня можно нередко видеть картину, когда именно у таких «банковских» турникетов в час пик вырастает очередь, в то время как проходы, предназначенные для пользователей карт, наоборот, пустуют. А жетоны нынче и вовсе превратились в экзотический вид платежного инструмента, которым пользуются только приезжие.

«Спортивная» — назад к истокам



Ближайшим значительным событием в истории метро обещает стать появление еще одной станции. Для этого даже не пришлось рыть новые тоннели и прокладывать дополнительные пути — станция «Спортивная» вовсю строится на участке между «Студенческой» и «Речным вокзалом».



Те, кто успел попользоваться метро еще в прошлом веке, прекрасно помнят это название. Довольно долго после запуска она красовалась на планах метрополитена вместе с перспективными ветками, которые разбегались по всему городу. Потом ветки исчезли, а со временем убрали с планов и станцию. Так что нынешняя «Спортивная» — это своего рода возвращение к истокам.

