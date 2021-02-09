10 лет «Золотой Ниве»: как открывали тринадцатую станцию метро и почему до сих пор нет второго тоннеля

Почти пятилетка



Подготовка к строительству «Золотой Нивы» началась еще в начале 90-х. Для этого с улицы Кошурникова убрали трамвайные рельсы, начали строить проходку тоннелей, но в 1998 году из-за недостатка средств работы остановились.

Стройку возобновили в 2007 году — тогда бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий амбициозно заявлял, что метро построят за два года. Но станция № 13 несла бремя чертовой дюжины — строительство сопровождалось скандалами, исками и переносом сроков работы.

Считалось, что на участке сложные геологические условия из-за большого количества грунтовых вод, поэтому станцию решили строить полузакрытым способом. По периметру станции устанавливали сваи, а сверху укладывали бетонные плиты (будущий потолок станции), затем через специальные проемы выбирали грунт.

Тендер на выполнение работ по проходке тоннеля на перегоне станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» выиграло ОАО «Бамтоннельстрой» — компания с опытом строительства тоннелей на Байкало-Амурской магистрали, обладатель уникального горнопроходческого комплекса LOVAT.