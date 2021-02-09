10 лет «Золотой Ниве»: как открывали тринадцатую станцию метро и почему до сих пор нет второго тоннеля

9 февраля исполняется 10 лет со дня фактического открытия станции «Золотая Нива» — тринадцатой в новосибирском метрополитене. 5-летняя стройка запомнилась многочисленными проблемами и судебными разбирательствами. Буквально через пару дней после торжественного открытия станцию пришлось закрыть почти на полгода «по техническим причинам». Мэром в то время был Владимир Городецкий, тогда он говорил, что построят второй тоннель, но прошло уже
Почти пятилетка
Подготовка к строительству «Золотой Нивы» началась еще в начале 90-х. Для этого с улицы Кошурникова убрали трамвайные рельсы, начали строить проходку тоннелей, но в 1998 году из-за недостатка средств работы остановились.
Стройку возобновили в 2007 году — тогда бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий амбициозно заявлял, что метро построят за два года. Но станция
Считалось, что на участке сложные геологические условия из-за большого количества грунтовых вод, поэтому станцию решили строить полузакрытым способом. По периметру станции устанавливали сваи, а сверху укладывали бетонные плиты (будущий потолок станции), затем через специальные проемы выбирали грунт.
Тендер на выполнение работ по проходке тоннеля на перегоне станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» выиграло ОАО «Бамтоннельстрой» — компания с опытом строительства тоннелей на Байкало-Амурской магистрали, обладатель уникального горнопроходческого комплекса LOVAT.
Но не сложилось. Через некоторое время у «Бамтоннельстроя» и мэрии начались разногласия — мэрия обвиняла компанию в нарушении условий договора, а компания, в свою очередь, заявила о том, что не может дождаться выплат от мэрии. В итоге из-за неплатежей со стороны мэрии «Бамтоннельстрой» прекратил работы, что сильно затормозило процесс строительства станции. Теперь у мэрии другой подрядчик со старым проходческим щитом. Было ясно одно — стройка затягивается на несколько месяцев, так как традиционному оборудованию не так просто справиться с пропитанным водами грунтом.
За метро в перспективе новосибирцы расплачивались дикими пробками в районе строительства. Улицу Кошурникова перегородили, перекроили схемы маршрутов транспорта.
— Участок, который остается, очень трудно пройти обычным методом ввиду большой обводненности, поэтому принято решение пройти открытым способом, — объяснил тогда эти меры мэр Владимир Городецкий.
Суды
В феврале 2009 года власти рассказали об облике будущей станции и определили перспективы движения на улице Кошурникова. На тот момент гендиректор ЗАО «Новосибметропроект» (проектировщик «Золотой Нивы») Александр Мельник оптимистично заявил, что 80% конструкции новой станции готово.
Говорят, что ожидание праздника лучше самого праздника, но не в этот раз. В 2010 году начинаются суды между мэрией и проектировщиками станции. ЗАО «Новосибметропроект» подает иски к мэрии, связанные с оплатой проектирования станции, на общую сумму больше 53 миллионов рублей. Суд принял решение взыскать с мэрии задолженность в сумме больше 21 миллиона рублей. Апелляционный суд в Томске подтвердил это решение. Доводы мэрии, что ЗАО «Новосибметропроект» не предоставило часть проектной документации, суды признали несостоятельными.
Через год ЗАО «Финансово-строительная компания» (ФСК), генеральный подрядчик строительства станции метро «Золотая Нива», получило иск о банкротстве. Иск подало ООО «Метрополис», учредителем которого был проектировщик строительства станции — ОАО «Новосибметропроект». По данным арбитража, ФСК задолжала «Метрополису» около
ФСК, в свою очередь, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании УЗСПТС банкротом. Свое требование компания мотивировала тем, что муниципальный заказчик задолжал ей
Изменение проекта
Примерно за год до открытия выяснилось, что проект станции метро «Золотая Нива» за 19 лет устарел, и ему потребовалась корректировка. Прежний проект был утвержден МПС СССР вместе со всей второй очередью метрополитена еще
Деньги
В 2009 году Николай Хван подсчитал, что тринадцатая станция с самым длинным в Новосибирске подземным перегоном
Федералы на строительство станции новосибирского метрополитена дали только кредиты, о чем с сожалением рассказал Владимир Городецкий, подводя итоги 2009 года.
— В федеральном бюджете нет даже строчки по финансированию метростроения. Мы считаем это неправильным политическим и экономическим решением. Но такова реальная ситуация по бюджету, — констатировал тогда мэр. — Размер кредита составит около 320 миллионов.
Открыли и закрыли
Сроки открытия новой станции переносились несколько раз. Сначала хотели сделать красиво — символично открыть новую станцию ко Дню города. Но не успели и перенесли на осень.
— С точки зрения технологии всё готово, откроем — и поехали, потом не остановимся, это наш принцип, — подбадривал тогда всех градоначальник.
Долгожданное открытие произошло 7 октября 2010 года. Именно эта дата должна была стать единственной и неповторимой датой открытия 13-й станции новосибирского метрополитена — торопились перед выборами в Законодательное собрание. Но красиво не получилось. Через 19 дней после открытия Октябрьский районный суд приостановил работу станции по ходатайству Западно-Сибирского управления Ростехнадзора.
Позже выяснилось, что Ростехнадзору не понравилось, что сети, энергопотребляющие объекты и электрощитки приняли в эксплуатацию без разрешения ведомства. Точнее, разрешение было, но временное — действовало только на период пусконаладочных работ, а для полноценной работы станции нужно было получать новое.
В итоге суд принял решение наказать метрополитен и закрыл станцию «Золотая Нива» на срок 30 дней. Андрей Ксензов, занимавший в тот момент пост вице-мэра, уверил горожан, что всё поправят, хотя всё же признал, что новую станцию метро действительно сдали с замечаниями, которые пытались устранить, просто не успели до решения суда.
Через месяц выяснится, что у Ростехнадзора есть еще претензии, в том числе по некоторым проектным решениям на самой станции и в тоннеле.
К обследованию 150-метрового участка тоннеля власти привлекали специалистов СГУПС.
Много замечаний к новой станции оказалось у главного инженера проектов ЗАО «Новосибметропроект» Владимира Романова, который побывал там через несколько дней после открытия и нашел много недоделок. Например, он сказал, что сочится вода — это дырки гидроизоляции, плохо работает вентиляция и вообще много брака.
Кроме того, он сообщил, что на участке особенной обводненности грунтов чугунная обделка тоннеля дала просадку, а также есть замечания к документации проектов отдельных систем станции (система пожаротушения, центральный тепловой пункт
Все эти красивые объяснения не особенно впечатляли горожан — десятки человек решили выйти на пикет с лозунгом «Верните станцию метро!».
Через пару месяцев мэр Владимир Городецкий осторожно объяснил, что процесс повторного открытия станции несколько затягивается, так как станцию впервые принимает не приемочная комиссия, а Ростехнадзор. А его требования отличаются от тех, что предъявлялись к сданным ранее станциям, в этот раз «произошло разночтение в документации».
Повторное открытие станции, уже не такое торжественное, скорее вымученное, состоялось ровно 10 лет назад,
Николай Хван и «Золотая Нива»
Летом 2011 года Следственный комитет по Новосибирской области возбудил три дела в отношении бывшего на тот момент начальника УЗСПТС Николая Хвана: два по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также по подозрению в растрате, позже они были объединены в одно. По версии следствия, Хван отдал в безвозмездное пользование подрядчику, ЗАО «Финансово-строительная компания», щитовой горнопроходческий комплекс, а затем заплатил 20 миллионов рублей за амортизацию. Следователи посчитали, что Хван завысил стоимость работ ФСК на 26,8 миллиона рублей, а затем дважды оплатил одни и те же работы стоимостью 54,6 миллиона рублей. Совладельцем ФСК была дочь Хвана, Евгения (50% акций, по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2004 год).
В 2014 году Николай Хван стал заместителем начальника метрополитена, в его полномочия входило курирование программы капстроительства, капвложений, ремонта и модернизации — в 2014 году на это было запланировано 260–280 миллионов рублей.
В 2015-м депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван получил 2 года условно за растрату во время работы директором предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива». Суд установил, что Николай Хван в 2010 году помог родственнику-студенту с оплатой обучения, перечислив университету из средств предприятия 99 тысяч рублей, а также профинансировал собственную предвыборную кампанию из средств предприятия более чем на 130 тысяч рублей.
Строительство второго тоннеля
По проекту станции «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» соединяются двумя тоннелями, которые проходят под улицей Кошурникова. Сейчас от подземной стрелки до «Золотой Нивы» идет лишь один тоннель — правый. Строительство второго тоннеля тянется уже 10 лет. Главная причина — отсутствие финансирования.
Обещание его достроить звучит уже несколько лет и передается по эстафете от одного мэра другому.
В 2011 году Городецкий обещал, что его построят за два года, то есть к 2013-му. Через год уже мэр Локоть заявил, что второй тоннель до станции метро «Золотая Нива» достроят в 2015 году, причем независимо от того, получит ли город деньги на продление Дзержинской линии. Тем более в начале 2015 года теперь уже губернатор Городецкий сказал, что на это из областного бюджета дадут 850 миллионов рублей — сумма, заявил тогда он, появится после реструктуризации кредитов на транспортную отрасль, которые федеральное правительство выдавало Новосибирской области.
В 2017 году власти подсчитали: чтобы достроить станцию «Золотая Нива», нужно больше 800 миллионов рублей.
— За три года, я думаю, при участии бюджета спокойненько это можно всё доделать, — предположил тогда начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.
Три года прошло, что теперь
Продолжение строительства Дзержинской ветки, в том числе тоннеля, — пока на бумаге.
— У нас по поручению губернатора протокол подписан. Делаем сейчас проект достройки участка левого перегона тоннеля, должны его выполнить до конца апреля, — сообщил НГС начальник УЗСПТС Александр Мысик. — Когда работы начнутся, неизвестно.
Он пояснил, что стоит вопрос о серьезных финансовых вливаниях, но каким образом и в какие сроки может быть финансирование, еще неизвестно:
— Пока этот вопрос завис в воздухе, пока не решается.
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