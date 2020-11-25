Пропавшие в метро. 34 года назад в Новосибирске бесследно исчезли две девочки

В Новосибирске вспомнили историю пропажи двух девочек в 1986 году
Зимой 1986 года в Новосибирске пропали второклассницы Таня Карамбаева и Катя Рыжова. Девочек искал весь город — привлекли даже роту солдат и вертолет. Следователи проверили несколько сотен мужчин — от бывших заключенных до уволенных преподавателей. Но школьницы как в воду канули. Единственная зацепка — в последний раз их видели на станции метро «Октябрьская». За десятилетия эта история обросла слухами и домыслами. Люди то судачили, что девочки нашлись живыми — якобы все эти годы они находились в рабстве, то пугали друг друга страшилками, что тело одной из пропавших обнаружили в мусоропроводе Кировского района. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина встретилась с начальником уголовного розыска, который курировал расследование в 80-х, и разыскала Галину Карамбаеву, маму пропавшей Тани. Что могло произойти с девочками, как семья пережила утрату и почему о масштабных поисках не писали в советских газетах?
В декабре 1985 года в Новосибирске провезли первый пробный вагон от станции «Красный проспект» до только что построенной станции «Октябрьской». Для пассажиров «Октябрьскую» станцию открыли только в январе 1986-го. На новой станции часто можно было увидеть школьников, бесцельно катающихся в вагоне. Малышне нравилось, что заплатить можно было за одну поездку, а кататься — хоть весь день.
А спустя всего несколько месяцев, 5 февраля 1986 года, на новой станции «Октябрьской» бесследно пропали две второклассницы школы
— Мне тогда было всего 6 лет, сестре Тане — 9, ее подружке Кате — 8, — вспоминает Андрей Карамбаев, младший брат бесследно исчезнувшей Тани. Сейчас ему уже 41 год. — Метро только открылось, детям было там интересно. И в тот день мама Кати дала девчонкам немного денег, чтобы те покатались в метро. Домой девочки не вернулись. Я помню, как их искали сотрудники милиции, даже кинологов с собаками привлекали, но всё зря. Столько лет прошло, а у нас до сих пор нет никаких новостей.
Пошептались и ушли гулять
Днем 5 февраля Катя Рыжова пришла в гости к своей однокласснице Тане Карамбаевой на Бориса
— Девочки быстренько поговорили-пошептались в другой комнате и попросились гулять, — вспоминает Галина Карамбаева, мама Тани. — Время — день, девочки вместе учились, дружили. Катя девочка хорошая, я даже подумать не могла ни о чем плохом. Ну, конечно, я их отпустила. Вот они пошептались, собрались, ушли, и с концами...
В три часа дня Галина начала переживать, что девочек до сих пор нет. Позвонила маме Кати, та успокоила ее словами: «Погуляют и придут». В шесть вечера обе мамы пошли в милицию.
— Я просила, чтобы детей в этот же вечер начали искать, — вспоминает Галина Карамбаева. — Если бы сразу же стали искать, может, на что-то бы и наткнулись. А так время было упущено. Только на следующий день стали искать. Да и то не сразу. Мы вместе с мамой Кати ходили по Кирова, ходили возле метро, всё искали дочек.
По пути девочки могли зайти в школу, где учились — она находилась недалеко от дома. Очевидцы потом расскажут, что видели, как школьницы направлялись в сторону метро. Были разговоры, что девочек видели прямо в самом метро.
Масштабные розыски: вертолет и военные
На следующий день к поискам подключились сотрудники милиции. Дядя Галины Карамбаевой раньше работал в органах, и благодаря его связям операция проходила действительно масштабно: на место привезли роту солдат, которые прочесывали леса, по маршруту девочек кинологи водили собак, несколько дней шли поиски с вертолета.
Руководил операцией Николай Монаенков, на тот момент занимавший должность руководителя городского уголовного розыска по преступлениям против личности.
Николай Монаенков окончил юридический институт, служил на советском флоте. С 1972 года работал в уголовном розыске управления внутренних дел области по карманным кражам. С 1978 года — в городском управлении оперуполномоченным по преступлениям против личности, сначала начальником отделения, потом заместителем начальника управления, потом начальником управления. В 43 года ушел на пенсию, сейчас работает адвокатом в коллегии адвокатов Новосибирской области.
— Первоначально мы рассматривали все варианты. Не исключали несчастного случая: к примеру, что они попали куда-то в канализацию, — рассказывает Николай Монаенков. — Но первые дни мы не строили гипотезы, что с ними случилось, не до этого было. Мы всё облазили. И канализации, и чердаки, и подвалы. Всё на их пути просмотрели тяжелым фронтом. И я до сих пор не понимаю, как мы ничего не нашли, никаких следов. Мы по этим девочкам работали безвылазно, без выходных. День и ночь работали...
Версии следствия
Следователи отрабатывали всевозможные версии, в том числе проверяли родственников Карамбаевых и Рыжовых. Девочки из благополучных семей, нормальные родители. Позже выяснилось, что у мамы Кати, Галины Рыжовой, якобы был пожилой любовник. Он и стал первым подозреваемым.
— Скандал был страшный, — вспоминает Галина Карамбаева. — Гале было около 30, моя ровесница. И ему за 60. У мужчины этого оказалась семья, дети. Жена ничего не знала про любовницу, а мама Кати не знала ничего про жену и детей. И вот когда всё это всплыло... Люди только об этом и говорили, и чего только не говорили. И следователи таскали и таскали его на допросы. Хотя вечером, когда девочки пропали, он вместе с нами ходил, помогал искать. Не знаю, делал это искренне или просто чтобы подозрения от себя отвести.
Еще одно странное совпадение — говорят, что незадолго до пропажи девочек Галина Рыжова решила расстаться со своим любовником, мужчина был против, кричал, что просто так это не оставит.
— Она женщина симпатичная была, — вспоминает бывший следователь Николай Монаенков. — А этот — Хоттабыч, так мама девочки сама называла его, не знаю, почему. В силу возраста, наверное. Хоттабыч был против, имел неосторожность высказать в ее адрес угрозы какие-то. Вот одна группа у нас и начала разрабатывать этого Хоттабыча. Да там несолидные угрозы были, сказано больше в горячке. Я все направления контролировал, но по личным мотивам, в случае Хоттабыча этого, сразу сказал ребятам — не он это. Ну, так и вышло в итоге.
После недели поисков следователи перестали рассматривать несчастный случай как одну из версий произошедшего. Все силы были брошены на отработку версии, что девочек убили, а само преступление произошло на сексуальной почве.
— Главная дежурная версия — это лица, ранее судимые за педофилию, имеющие психические отклонения. Много людей проверили по этой версии, — вспоминает Николай Монаенков. — Я сам заставлял оперов работать над версией, что это сделал нормальный человек, с виду нормальный. Я лично занимался именно этой версией. Ходил в школы, беседовал с директорами и завучами один на один. Спрашивал: «Скажите, может, увольняли кого-то по собственному желанию, кто проявлял нездоровый интерес к детям?» И мне давали фамилии, с конкретными фактами. Проверяли и их, вот таких граждан.
Сложность была в том, что в 80-х у милиционеров не было никакой общей базы данных по преступникам. Поэтому сотрудники составляли списки «опасных элементов» своими силами.
— Проверяли алиби, разговаривали, если человек казался подозрительным, то устанавливали за ним наружку, — продолжает бывший начальник управления. — Но ничего у нас не вышло, настоящий жулик проскочил мимо нас.
Слухи, ходившие вокруг этого дела
Через год после пропажи девочек Галина Карамбаева родила сына, но всё равно продолжала активно искать дочку. Семь долгих лет женщина обивала пороги милицейских начальников и чиновников, писала в газеты и даже обращалась к ясновидящим.
В прессе, по словам родных, про поиск девочек не вышло ни одной заметки. В советских СМИ тогда еще не было уголовной хроники как таковой. На тему криминала писали редко, по особо громким случаям и с разрешения местных властей. Газеты молчали, но люди помнили про загадочную пропажу девочек в метро. Закономерно, что стали возникать различные слухи.
— Говорили, что их продали в рабство, что они нашлись живыми, что их усыновили, — перечисляет Галина Карамбаева. — А я тем временем пыталась узнать хоть что-то. Услышу очередную байку, прибегу домой и жду. Жду, что ко мне приведут дочку, живую. Люди ведь говорят. А на следующий день сижу, плачу и жду, что меня следователь повезет труп смотреть. Но так ничего я и не дождалась.
Самый популярный слух появился через два года после исчезновения девочек. Якобы тело одной из них нашли в мусоропроводе одного из домов. Именно в таком виде и пересказывают сейчас историю Рыжовой и Карамбаевой: дескать, в 80-х две девочки пропали в метро, а через несколько лет одну из них нашли убитой. Но доля правды в этой байке всё же есть.
— Года через полтора после этого случая в Кировском районе нашли в мусоропроводе девочку, ей тоже восемь лет было, — говорит Николай Монаенков. — Прямо в контейнере ребенок лежал. Голова замотана полотенцем или тряпкой, чтобы кровь не бежала.
Убитая девочка, по его словам, была из неблагополучной семьи, ребенка особо никто не искал. Ушла гулять, да и ладно. На убийцу следователи вышли быстро — он жил в подъезде как раз напротив мусорных контейнеров.
«Мама, я вырасту и обязательно найду Таню»
Бывший начальник уголовного розыска УВД Новосибирской области Николай Быковский также принимал активное участие в поисках девочек. Легендарный сыщик говорит, что это дело ему и сейчас, на пенсии, не дает покоя.
— Мне кажется, что это был несчастный случай, — рассуждает Николай Быковский. — Тогда метро только-только построили, работы еще активно велись. Упали, их вовремя не заметили, так и замуровали тела.
Его коллега Николай Монаенков, напротив, версию несчастного случая исключает — он уверен, что все возможные места, куда могли упасть девочки, были тогда проверены.
— Это убийство. А то, что тело не нашли... Просто жулик постарался. Вон, закопал где-нибудь в подвале. Не поленился, побольше яму выкопал, и всё, — рассуждает бывший следователь.
Сейчас уголовное дело Рыжовой и Карамбаевой приостановлено в связи с неустановлением преступника. Расследование могут возобновить только в том случае, если всплывут какие-то новые факты или обнаружат тела девочек.
— Когда Танюша пропала, то Андрюше было шесть, он очень переживал, — рассказывает Галина Карамбаева. — Столько лет прошло, он до сих пор помнит. И когда я искала, уже отчаялась, разревелась как-то при нем, а он еще совсем ребенок, подходит, гладит меня по голове и говорит: «Мамочка, ты только не плачь. Я вырасту, обязательно найду Таню». Он правда искал. Мы и в «Жди меня» писали, и куда только не обращались. Но никаких следов нет. Мама Кати потом вышла замуж, у меня с ней связь давно потеряна.
Каждый год 31 октября, в день рождения Тани, вся семья садится за стол перед фотографией девочки. Или идут в церковь, обязательно ставят свечку за здравие Татьяны.
— В этом году на день рождения Танечки я пошла в храм одна, молилась Богородице, чтобы хоть что-то я узнала. Уже невозможно жить, так и не знаю, что с ней случилось. Я чувствую, что она жива. Но, может, мне просто хочется на это надеяться, потому что как иначе жить мне, матери? Помню, что вышла из церкви с чувством, что я скоро обязательно узнаю, что случилось с Танечкой. А через две недели вы мне позвонили, сказали, что пишите о ней. Может, это и есть знак? Может, эту статью прочитают, и мы ее найдем?
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