Пропавшие в метро. 34 года назад в Новосибирске бесследно исчезли две девочки

В декабре 1985 года в Новосибирске провезли первый пробный вагон от станции «Красный проспект» до только что построенной станции «Октябрьской». Для пассажиров «Октябрьскую» станцию открыли только в январе 1986-го. На новой станции часто можно было увидеть школьников, бесцельно катающихся в вагоне. Малышне нравилось, что заплатить можно было за одну поездку, а кататься — хоть весь день.

А спустя всего несколько месяцев, 5 февраля 1986 года, на новой станции «Октябрьской» бесследно пропали две второклассницы школы № 185 — Катя Рыжова и Таня Карамбаева.

— Мне тогда было всего 6 лет, сестре Тане — 9, ее подружке Кате — 8, — вспоминает Андрей Карамбаев, младший брат бесследно исчезнувшей Тани. Сейчас ему уже 41 год. — Метро только открылось, детям было там интересно. И в тот день мама Кати дала девчонкам немного денег, чтобы те покатались в метро. Домой девочки не вернулись. Я помню, как их искали сотрудники милиции, даже кинологов с собаками привлекали, но всё зря. Столько лет прошло, а у нас до сих пор нет никаких новостей.