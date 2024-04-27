Местная власть — это уже приговор? Экс-глава округа Курганской области получил срок и погиб на СВО. Прощался с ним весь район

Александру Носкову было 47 лет Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











У мемориала Победы в селе Кетово Курганской области недавно простились с бывшим главой округа Александром Носковым, который погиб в СВО. Экс-чиновник был осужден на 8 лет за злоупотребление должностными полномочиями и нанесении ущерба в 15 млн. рублей при строительстве водопровода и ушел на передовую из колонии осенью — тогда ему отказали в условно-досрочном освобождении. Уже в феврале 2024 года его не стало. На траурный митинг пришли сотни местных жителей, которые верят в невиновность Носкова. Хоронили его как героя, а не как уголовника и коррупционера. Журналисты 45.RU пообщались с ними о погибшем и спросили мнение экспертов, чем рискует человек, если идет работать в органы местной власти. Правда, что власть для чиновников на местах не благо, а риск каждую минуту угодить за решетку, а оттуда, как Носков, на СВО?



К дому в переулке Сосновом в райцентре Кетовского округа, где жил Александр Носков, задолго до начала прощания стали стекаться люди. Гроб поставили во дворе, подходить разрешали только близким родственникам и друзьям. Фотографировать запретили.



— Это самый порядочный человек, которого я знал, — рассказал один из знакомых экс-главы Кетовского округа, стоявший неподалеку.



— А как так получилось, что на него завели уголовное дело?



— Человека просто подставили. Что тут говорить? — заметила супруга собеседника 45.RU.



— Его оговорили, — добавил он сам.

Проститься с бывшим главой пришли около 200 человек Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

— Была подстава чистой воды. Человека посадили ни за что и просто сломали ему жизнь. Видите, в каких «хоромах» он живет? Это его дом. Размером как у нас баня. Какой он коррупционер?! У него ни машины хорошей не было, ни дома, у него ничего не было, потому что он никогда взяток не брал, — продолжила женщина.



— Всё для народа старался. Бог — судья, — подытожил ее муж.

Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Александр Носков родился в челябинском городе Миассе 26 июня 1976 года. Окончил Курганский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист агропромышленного комплекса». Кетовский сельсовет возглавлял с 2008 по 2014 год. С 2014-го по 2017-й был главой Кетовского округа (тогда еще района). У него остались жена и дочь. Супруга работала бухгалтером в больнице, дочь — студентка.

Попрощаться с бывшим коллегой пришли депутаты думы Кетовского муниципального округа.



— Каким он был? — спрашиваем у них.



— Человек с большой буквы, — не раздумывая ответил депутат Алексей Коротков. — Мне кажется, это была постанова.



В стороне от собравшихся курил сокамерник, который 3 месяца провел с Носковым в СИЗО-1 в Кургане.



— Каким он вам запомнится?



— Очень волевым и веселым. Не унывал никогда. Всегда с улыбкой. И другим не давал унывать. Он мне не давал унывать постоянно. Подойдет, потрясет, пощекочет: «Всё будет хорошо!»



По его словам, на СВО Александр Носков ушел в октябре 2023 года, служил в Бахмуте (Артемовске).



— Психанул. Он такой человек. С характером. Сканворды всегда гадали, песни пели. И русские народные, и попсу. Я его в нарды постоянно обыгрывал, а он меня — в шахматы. Редко таких людей встретишь — умных. Там большинство даже писать не умеет правильно. А вот таких я встретил двоих, вот его и еще человечка. Кстати, тот тоже погиб в СВО, — сказал собеседник 45.RU.

Мероприятие прошло в центре села — у обелиска в сквере Победы Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











От дома до обелиска гроб несли на руках. В сквере Победы собралось много людей. Кто-то приехал из Кургана, кто-то — из других населенных пунктов. На митинге рассказали, как Александр Носков проходил службу наводчиком первой роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа в звании гвардии рядового.

— Александр сражался с мужеством и самоотверженностью, защищая наши идеалы и ценности, делил свою силу и умения с теми, кто нуждался в защите, стоял на страже нашего мира и безопасности, — подчеркнула ведущая.

Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов в торжественной обстановке сообщил, что Александр Носков посмертно награжден орденом Мужества.



— За период прохождения военной службы Александр зарекомендовал себя только с положительной стороны, умело освоил военное дело, вооружение, военную технику, умело применял его. Александр выбрал самую мужественную профессию — защитника Отечества. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину, достойного подвига наших отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

За мужество, героизм, самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции, гвардии рядовой Носков Александр Васильевич награжден орденом Мужества. Посмертно, — сказал Айрат Зарипов.



От имени президента РФ он передал орден супруге Носкова — Виктории Викторовне.

Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев заметил, что провожают «не просто человека, который отдал жизнь Родине, а патриота Кетово, Кетовского района».

— С 2004 года мы с ним знакомы, работали вместе. На протяжении всех этих лет Александр Васильевич был настоящим патриотом Зауралья. На его жизнь выпало немало испытаний, но он их всегда мужественно проходил. Никогда не боялся опасности. Он всегда брал на себя ответственность, он брал на себя мужество принимать решения. В этом был весь Александр Васильевич Носков, — сказал Евгений Кафеев.

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Трогательной была речь дочери погибшего, Татьяны. Она попросила присутствующих проводить его как героя.



— Каждый, кто знал его даже немного, даже чуть-чуть, знает, что он повлиял на наше сердце. Он хотел, чтобы мы все были добрыми, честными, любили друг друга и уважали, защищали. За это он и погиб, защищая нашу страну. Он всегда был человеком чести, — тут ее голос задрожал. — Он всегда держал свое слово. Никогда никого не предавал. Был верным мужем, замечательным отцом, самым классным товарищем. Я уверена, он смог изменить каждого из нас.

Как он всегда говорил мне, «если он сейчас не с нами, значит, мы готовы идти дальше без него». И мы должны усвоить его уроки, которые он всем нам показал. А самое главное, что он есть, был и будет в наших сердцах. Здесь, повсюду, везде его наследие. Он старался всем помочь, старался сделать всё для народа. Давайте, пожалуйста, будем помнить его светлой памятью и проводим его сегодня в последний путь тоже с почестью и с радостью.

Он вернулся героем. Он не мог иначе. Татьяна, дочь погибшего

И он хотел бы, чтобы мы все держались и поддерживали друг друга. Он сейчас спокоен. Давайте поможем друг другу, пожалуйста, обрести тоже спокойствие и проводим его как настоящего героя, потому что он таким и является и был всегда, — полностью приводим слова дочери Александра Носкова.



Взяв цветы и выстроившись за гробом, под звуки духового оркестра люди проводили погибшего в последний путь. Про дело и уголовный срок никто не вспомнил.

Цветы не умещались, так их было много Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Что говорят об уголовном деле Александра Носкова?

Юрий Леонов, житель Кетово, познакомился с Александром Носковым еще в 2000-х годах. Леонов организовывал футбольный турнир между силовиками, искал для этого средства, так они с Носковым и встретились. Погибшего он характеризует как искреннего, открытого, улыбчивого человека «с душой».



— Когда он стал главой Кетовского сельсовета, я всегда знал, что могу позвонить ему и он не отмахнется. Были главы до него, было с кем сравнить. Носков был несистемным человеком, я вообще не понимаю, как он так долго продержался. Он думал не как угодить начальству, а как постараться для людей. Такие, как он, в системе не выживают. К нему все обращались, все его ценили, он всем старался помочь.



Глава ветеранской организации рассказала историю о похоронах ветерана войны, на которые у организации не было денег в кассе. Она пришла к Носкову (он тогда работал главой сельсовета), он сказал, что у них денег тоже нет, но сбегал домой за своими средствами, помог в организации похорон. И таких случаев много, — рассказал собеседник 45.RU.

Источник: предоставил Юрий Леонов











В 2016 году в отношении Александра Носкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и взятках при распределении участков в округе. Тогда его признали виновным, ему выписали штраф в 3,5 миллиона рублей и запретили работать руководителем три года. Уже в 2019-м экс-главу Кетовского округа вновь обвинили в преступлении по той же статье, но из-за строительства водопровода в Кетово. По версии прокуратуры, Носков перевел более 15 миллионов рублей фирме «Мультипласт», которая не достроила коммуникации. Тогда главу района приговорили к 6 годам колонии и штрафу в размере 3,5 миллиона. Возместить ущерб в 15,8 млн рублей из-за недоделанных работ должен был Носков. Позднее штраф заменили на принудительные работы — окончательно назначено 8 лет колонии. После отказа в получении УДО 25 сентября 2023 года Александр Носков заключил контракт с Минобороны и ушел в зону СВО. Погиб 17 февраля 2024 года.

По его мнению, Носков перешел кому-то дорогу, что привело к уголовным делам, сроку а позже к тому, что бывший глава округа не смог выйти по УДО, поэтому отправился на спецоперацию.

Как установили следствие и суд, Александр Носков в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заключил муниципальный контракт с ООО «Мультипласт» (Шадринск) на строительство водопровода в селе Кетово. В 2015–2017 годах глава, достоверно зная, что работы не выполнены в полном объеме, подписал акты о приемке объекта. На основании этих документов подрядчик незаконно получил оплату, а бюджету был причинен ущерб в размере 15 млн руб. Кроме того, из-за действий главы района не была исполнена федеральная программа, а жители села Кетово остались без водопровода. Так же Кетовский районный суд в 2017 году признал главу Кетовского округа Александра Носкова виновным в получении взяток с марта 2013 года по июль 2014 года от предпринимателя Александра К., когда Носков работал председателем Кетовского сельсовета, рассказывал «ФедералПресс». Речь идет о взятках в 100 тыс. рублей за каждый факт: Носков, по версии следствия, помог оформить К. три земельных участка — в 10, 8,8 и 18 тыс. кв. метров для использования под надуманным предлогом. Предприниматель затем переоформил эти участки в собственность себе и своей теще с целью перепродажи. Александр Носков вины не признал, заявив, что его оговорили.

«Каждым росчерком ты подписываешь себе уголовную статью»

Это не первый случай, когда курганских чиновников обвиняют по самым разным статьям даже после того, как они ушли из власти. К примеру в Кургане идет суд над бывшим заместителем главы администрации Андреем Жижиным (его обвиняют в том, что якобы вовремя не расселил людей из аварийного дома и подписывал акты приемки зданий для детей-сирот). Сложила с себя полномочия и глава Кургана Елена Ситникова — ей предъявлено обвинение в халатности из-за майских пожаров 2023 года.

Накануне очередных потрясений, когда Курган и область ушли под воду, город так и остается без руководителя, на что даже обратил внимание президент Владимир Путин, поручив провести наконец-то выборы. Временно исполняющая полномочия главы Анастасия Аргышева на вопрос главы государства, почему у Кургана нет главы, не нашла что ответить.

Владимир Путин поручил провести выборы главы города, которые в регионе затягивают Источник: kremlin.ru

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ в беседе с 45.RU отметил, что идти работать в районные органы власти нынче довольно опасно.

— Власти, ресурсов никаких, а обязанностей — море. Даже просто выполнять свои обязанности законным образом очень сложно. Это проблема несоответствия прав и обязанностей, такое можно наблюдать еще в школах, поликлиниках, домах культуры, в них нет денег. Как это решать по закону? Я знаю случаи, когда на местный уровень люди просто не идут. У нас больше 70% средств в федеральном бюджете, остальное — региональные, местные бюджеты, там копейки остаются. Поэтому местный уровень — это проклятие. Региональный — сложный, тяжелый, как угодно, но на нем можно решить вопросы, найти федеральные дотации, трансферты. При хорошей организации работы выкрутиться можно. На федеральном уровне вообще счастье, — сообщил собеседник 45.RU.

По мнению Журавлева, чтобы работать на управленческих должностях местного уровня, нужно иметь хорошую поддержку на региональном уровне.

Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики, сообщил 45.RU, что в органы муниципального управления люди идут работать крайне неохотно.