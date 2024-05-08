«Будем откалибровывать себя»: актриса Кристина Асмус приехала медитировать в Горный Алтай

Кажется, Кристина в восторге от достопримечательностей Алтая Источник: asmuskristina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











7 мая известная российская актриса Кристина Асмус поделилась в социальных сетях снимками из Горного Алтая. Девушка подписала фотографии краткой фразой: «Пока не очень верю, что я тут».

Рассказываем, как отдыхает Кристина Асмус Источник: asmuskristina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / Городские порталы

Побывать на Алтае было давней мечтой Кристины, которая наконец осуществилась. На своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) актриса рассказала:



— Будем откалибровывать себя. Мой номер называется «Ясность», и это чувствуется. Люблю эту эстетику, это мое, мне здесь очень хорошо.

В соцсетях девушка также показала двор у отеля, где в скором времени будет медитировать вместе с подругами. Подробности о том, как отдыхает звезда, — в нашем видео.



Кстати, в 2023 году ездить в Республику стало модным среди звезд. За одно лето достопримечательности Алтая посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Звездные туристы чаще отдавали предпочтение отдыху вдали от людей — на Телецком озере, в горах и Яровом.