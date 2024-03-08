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Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина прилетела в Сибирь, чтобы отметить день рождения

8 марта Бородиной исполнился 41 год

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Телезвезда оказалась впечатлена сибирской природой

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8 марта экс-ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной исполнился 41 год. Вместе с друзьями она прилетела на Алтай, чтобы отметить свой день рождения. Кадрами она поделилась в личных социальных сетях.

— Что может быть лучше, чем путешествие с 18-ю любимыми людьми? Жаль, не у всех получилось, но в любом случае мы счастливы, что вырвались, — написала Ксения в личном блоге.

Как отметила Ксения на видео, в Республику Алтай она прилетела второй раз в жизни. По ее словам, она оказалась впечатлена горными пейзажами, и особенно бирюзовой Катунью.

Среди гостей, приглашенных на торжество, оказались Ольга Орлова и стилист Алеко. Судя по кадрам, Бородина вместе с друзьями остановилась на курорте «Манжерок».

Ранее в Новосибирск приехал другой знаменитый сибиряк — певец Шура. 8 марта он выступил на сцене бара «Руки Вверх!». Однако певец больше чем на час задержал начало концерта.

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Ксения БородинаРеспублика АлтайДень рождения8 Марта
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