Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина прилетела в Сибирь, чтобы отметить день рождения

8 марта экс-ведущей «
— Что может быть лучше, чем путешествие с
Как отметила Ксения на видео, в Республику Алтай она прилетела второй раз в жизни. По ее словам, она оказалась впечатлена горными пейзажами, и особенно бирюзовой Катунью.
Среди гостей, приглашенных на торжество, оказались Ольга Орлова и стилист Алеко. Судя по кадрам, Бородина вместе с друзьями остановилась на курорте «Манжерок».
Ранее в Новосибирск приехал другой знаменитый сибиряк — певец Шура. 8 марта он выступил на сцене бара «Руки Вверх!». Однако певец больше чем на час задержал начало концерта.