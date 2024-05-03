Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу: приметы и традиции

Главное для верующих в Страстную пятницу — не забыть помолиться Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Великий пост выходит на финишную прямую. Православным, которые свято чтут традиции, осталось продержаться два дня перед тем, как окунуться в торжество Пасхи. Один из этих дней — Страстная пятница. Самый строгий и тихий день поста. А раз он носит звание самого строгого, давайте узнаем, что нельзя делать в этот день, а что, наоборот, разрешено. И какие приметы существуют в Страстную пятницу.



Что означает Страстная пятница

Страстная пятница — тот день, когда распяли Иисуса Христа. Поэтому для всех верующих он ассоциируется со скорбью и тихой печалью. Православные в этот день не шутят и не смеются, а вспоминают поступок Иисуса и готовы разделить его муки, отказавшись от естественных потребностей, а также идут на богослужения в храмы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Одна старинная поговорка гласит: тот, кто смеется в Страстную пятницу, весь следующий год будет плакать. Поэтому, если вы глубоко верующий человек, от веселья, шуток, шумных застолий и юморесок в этот день лучше отказаться. Свадьбы, празднование дней рождения и другие мероприятия развлекательного характера православные в Страстную пятницу не устраивают. Уборкой тоже лучше не заниматься — для этого был Чистый четверг. И забудьте о сельскохозяйственных работах — считается, что они принесут неудачу.

Строгие запреты в Страстную пятницу касаются также еды. Это вообще самый строгий день Страстной недели, когда верующие отказываются от еды вплоть до 15 часов — времени, когда из храмов выносят плащаницу. Только после этого разрешается выпить воды или травяного чая без сахара, съесть постный хлеб и немного сырых овощей и фруктов, сухофруктов и орехов.

Обратите внимание, что как бы строго вы ни соблюдали пост, последнюю точку в отказе от еды ставит врач — только его рекомендациями желательно руководствоваться, ограничивая себя в пище. Какой бы религии вы ни придерживались.

Не рекомендуется в Страстную пятницу и заплетать волосы, еще хуже — стричься. Считается, что любые эксперименты с волосами в этот день сулят ухудшение здоровья.



Что можно делать в Страстную пятницу

Несмотря на то что Страстная пятница целиком и полностью посвящена скорби и размышлениям о страданиях Христа, в этот день есть несколько разрешенных для православных занятий. Например, можно (и очень даже приветствуется) молиться, читать Евангелие, размышлять о своих грехах, каяться и ходить в церковь.

Кроме того, разрешается заняться подготовкой пасхального стола. Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Согласно поверьям, выпечка, приготовленная в этот день, долго не испортится и не заплесневеет. Хотя на это у нее просто не будет времени — Пасха нагрянет через пару дней после Страстной пятницы.

И не забудьте помощь нуждающимся — совершенное от чистого сердца доброе дело обязательно вернется вам сторицей.

Приметы на Страстную пятницу

Кстати, с куличами, приготовленными именно в Страстную пятницу, связана одна из примет. Если они получились у вас красивыми, пышными и румяными, то весь следующий год вас ждет счастье и благополучие. А если подгорят — ждите беды и других неприятностей. В том числе именно поэтому стоит заранее узнать 12 ошибок при выпечке куличей, которые допускают все.

Если в этот день вы окажетесь на службе в храме, возьмите с собой 12 свечей и принесите домой. Затем расставьте в разных углах, подожгите и дождитесь, когда они полностью догорят. Считается, что это привлечет в ваш дом материальное благополучие и в целом улучшит атмосферу.

О том, что ждет человека в будущем, в Страстную пятницу расскажет и окружающий мир. Считается, что в этот день сбудется то, что вы увидите первым. Поэтому подходите к окну, смотрите по сторонам и сверяйтесь вот с таким расшифровщиком:

увидели собаку — к печали;

кошку — к достатку;

птицу — к приятным знакомствам;

молодого человека (неважно, мужчину или женщину) — к благополучию и здоровью;

пожилого человека (любого пола) — к болезням.

Кстати, считается, что для того, чтобы здоровье было крепким, в Великую пятницу нужно выпечь кулич и положить его кусочек за иконы в красном углу — наиболее почетном месте в доме. Пролежать он там должен вплоть до следующей Страстной недели.