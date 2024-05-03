Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу: приметы и традиции

Великий пост выходит на финишную прямую. Православным, которые свято чтут традиции, осталось продержаться два дня перед тем, как окунуться в торжество Пасхи. Один из этих дней — Страстная пятница. Самый строгий и тихий день поста. А раз он носит звание самого строгого, давайте узнаем, что нельзя делать в этот день, а что, наоборот, разрешено. И какие приметы существуют в Страстную пятницу.
Что означает Страстная пятница
Страстная пятница — тот день, когда распяли Иисуса Христа. Поэтому для всех верующих он ассоциируется со скорбью и тихой печалью. Православные в этот день не шутят и не смеются, а вспоминают поступок Иисуса и готовы разделить его муки, отказавшись от естественных потребностей, а также идут на богослужения в храмы.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Одна старинная поговорка гласит: тот, кто смеется в Страстную пятницу, весь следующий год будет плакать. Поэтому, если вы глубоко верующий человек, от веселья, шуток, шумных застолий и юморесок в этот день лучше отказаться. Свадьбы, празднование дней рождения и другие мероприятия развлекательного характера православные в Страстную пятницу не устраивают. Уборкой тоже лучше не заниматься — для этого был Чистый четверг. И забудьте о сельскохозяйственных работах — считается, что они принесут неудачу.
Строгие запреты в Страстную пятницу касаются также еды. Это вообще самый строгий день Страстной недели, когда верующие отказываются от еды вплоть до 15 часов — времени, когда из храмов выносят плащаницу. Только после этого разрешается выпить воды или травяного чая без сахара, съесть постный хлеб и немного сырых овощей и фруктов, сухофруктов и орехов.
Обратите внимание, что как бы строго вы ни соблюдали пост, последнюю точку в отказе от еды ставит врач — только его рекомендациями желательно руководствоваться, ограничивая себя в пище. Какой бы религии вы ни придерживались.
Не рекомендуется в Страстную пятницу и заплетать волосы, еще хуже — стричься. Считается, что любые эксперименты с волосами в этот день сулят ухудшение здоровья.
Что можно делать в Страстную пятницу
Несмотря на то что Страстная пятница целиком и полностью посвящена скорби и размышлениям о страданиях Христа, в этот день есть несколько разрешенных для православных занятий. Например, можно (и очень даже приветствуется) молиться, читать Евангелие, размышлять о своих грехах, каяться и ходить в церковь.
Кроме того, разрешается заняться подготовкой пасхального стола. Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Согласно поверьям, выпечка, приготовленная в этот день, долго не испортится и не заплесневеет. Хотя на это у нее просто не будет времени — Пасха нагрянет через пару дней после Страстной пятницы.
И не забудьте помощь нуждающимся — совершенное от чистого сердца доброе дело обязательно вернется вам сторицей.
Приметы на Страстную пятницу
Кстати, с куличами, приготовленными именно в Страстную пятницу, связана одна из примет. Если они получились у вас красивыми, пышными и румяными, то весь следующий год вас ждет счастье и благополучие. А если подгорят — ждите беды и других неприятностей. В том числе именно поэтому стоит заранее узнать 12 ошибок при выпечке куличей, которые допускают все.
Если в этот день вы окажетесь на службе в храме, возьмите с собой 12 свечей и принесите домой. Затем расставьте в разных углах, подожгите и дождитесь, когда они полностью догорят. Считается, что это привлечет в ваш дом материальное благополучие и в целом улучшит атмосферу.
О том, что ждет человека в будущем, в Страстную пятницу расскажет и окружающий мир. Считается, что в этот день сбудется то, что вы увидите первым. Поэтому подходите к окну, смотрите по сторонам и сверяйтесь вот с таким расшифровщиком:
увидели собаку — к печали;
кошку — к достатку;
птицу — к приятным знакомствам;
молодого человека (неважно, мужчину или женщину) — к благополучию и здоровью;
пожилого человека (любого пола) — к болезням.
Кстати, считается, что для того, чтобы здоровье было крепким, в Великую пятницу нужно выпечь кулич и положить его кусочек за иконы в красном углу — наиболее почетном месте в доме. Пролежать он там должен вплоть до следующей Страстной недели.
По отдельным приметам можно предсказать и погоду на ближайшее будущее, и обстановку на огороде. Например, если в этот день будет дождливо, то и остаток весны окажется дождливым и сырым. Солнечно — такой же будет и весна. А еще если Страстная пятница выдалась солнечной, это к богатому урожаю хлеба. Пасмурная погода — к сорнякам на огороде.