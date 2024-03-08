Певец Шура задержал на час начало концерта в Новосибирске

В Новосибирске 8 марта на сцене бара «Руки ВВерх!» состоялся концерт певца Шуры. Как рассказала журналист НГС Алена Золотухина, которая была на выступлении, певец больше чем на час задержал начало концерта.
— Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон, Шура исполнил несколько свих песен, а также несколько композиций других певцов, — пояснила журналист.
В этот вечер артист исполнил такие песни, как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие свои популярные песни. Как отметила журналист, на концерте собралась в основном возрастная публика.
Артист Шура — в жизни Александр Медведев — артист из Новосибирска. Ранее он рассказал НГС о том, как певец жил в родном городе в 90-х.