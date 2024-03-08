Певец Шура задержал на час начало концерта в Новосибирске

В Новосибирске 8 марта на сцене бара «Руки ВВерх!» состоялся концерт певца Шуры. Как рассказала журналист НГС Алена Золотухина, которая была на выступлении, певец больше чем на час задержал начало концерта.

— Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон, Шура исполнил несколько свих песен, а также несколько композиций других певцов, — пояснила журналист.