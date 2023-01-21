«Всегда в окружении самых заметных девочек»: как жил Шура в Новосибирске в 90-х — ностальгические фото

Карьера новосибирца Александра Медведева продолжает активно развиваться. Осенью прошлого года певец принял участие в развлекательном шоу на СТС «Маска. Танцы», где сразил всех обаятельным образом попкорна, а в декабре порадовал поклонников сразу двумя песнями — «РыбоLove» и «Зима» (та самая, что жила у леса на опушке) в дуэте c рэп-исполнителем 10 AGE. Радуемся за нашего земляка и вспоминаем его жизнь в Новосибирске до популярности.
Эпатажный певец родился в районе Богдашки, его детство прошло на улице Новая Заря. Мать будущей звезды Светлана забеременела рано даже по меркам тех времен — в 17 лет. Ее избранником был 20-летний юноша, но ему был неинтересен будущий наследник: всё детство Шуры его биологический отец жил на соседней улице, но не предпринял ни одной попытки познакомиться с мальчиком. Через 2 года после рождения сына мать Саши вышла замуж и родила второго сына Михаила, но союз продлился недолго. Сашу же она отправила в детский дом, когда ему было 9 лет.
У сибиряка были непростые отношения с семьей. Больше всех он любил свою бабушку Веру Михайловну, в которой, по воспоминаниям певца, была цыганская кровь: именно бабушка забрала Шуру из детского дома в дом на улице Кочубея. Шура вспоминает, что тягу к экстравагантности привила ему она.
Вера Михайловна работала шеф-поваром в ресторане «Русь» (потом там был клуб «Виннерс». — Прим. ред.), а в свободное время любила петь романсы и необычно одеваться, красуясь перед зеркалом. В этом ресторане юный Саша и заработал свои первые деньги, исполняя хиты того времени в бабушкиных париках и необычных нарядах.
Известно, что в школьные годы Шура вел кружок рукоделия в пионерлагере и выступал на сцене в образе Бабы-яги. Перевоплощение в злодейку запомнилось многим одноклассникам — Анастасия рассказала НГС, что школьные концерты Шуры любили все. Девушка училась в «А» классе, а Саша Медведев — в «В».
Воспоминаниями о звездном однокласснике поделился Сергей, тоже ученик класса «А».
— Было очевидно, что он контактирует с девочками гораздо легче, чем с мальчиками. Лично у меня это вызывало мальчишескую зависть, потому что я, как и любой мальчик условно 7-го класса, хотел бы увеличить свое общение со сверстницами, а вот у Саши, на взгляд со стороны, такого общения было очень много. Он всегда был в окружении самых заметных девочек. Это, конечно, выглядело очень круто.
В школьные годы Сергей и Саша практически не общались.
— Очевидно, он не мог не выглядеть странно. Тогда не была понятна истинная причина того, почему вокруг него всегда вьется стайка девочек. Он был очень позитивным ребенком, и никакого зла от него не исходило, — делится воспоминаниями Сергей.
В 90-е годы Шура работал в модельном агентстве «Мажик» и выступал с номерами в элитном по тем временам клубе «Вавилон».
— Я с ним лично знаком не был, но по молодости ходил частенько в клуб «Вавилон», который был в ДК Октябрьской революции, около гостиницы «Сибирь». Частый гость он был в клубе «Отдых», — вспомнил новосибирец Игорь.
В клубе «Отдых» тогда работала барменом бабушка Шуры — об этом певец рассказывал у себя в соцсетях, когда высказывался по поводу сноса здания в 2016 году (вспомните, как это было: посмотрите репортаж с последнего концерта в клубе на Богдашке).
— Какие-то дикие новости приходят из Новосибирска, ну как можно просто взять и снести, и построить очередную многоэтажку, что мало мест в городе, почему нужно сносить клуб «Отдых», который для многих горожан стал культовым местом. В этом клубе у многих прошло взросление, мы будучи детьми, пытались попасть туда, нарядиться так, чтобы выглядеть постарше, вход был разрешён с 16 лет, даже работающая там барменом моя бабуля не всегда могла меня туда провести, был мечтой для каждого, и на сегодняшний день, он живёт, радует нас, просто нужно вдохнуть новую жизнь, отреставрировать, и оставить для нынешнего поколения, для меня это эпоха, там я начинал петь, там меня полюбили, и ещё много Артистов, таких как Boney M, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева и другие радовали нас горожан! Снести всегда проще, призываю всех вас, дорогие мои, новосибирцы, бороться ради сохранения нашей памяти! — пишет Шура в своем Instagram* (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Сохранились и архивные фото с выступлений Шуры в другом клубе — «Бегемот».
В родном Новосибирске Саша не остался, перебрался в столицу. Поначалу в Москве парню из провинции было непросто. По его рассказам, он ночевал на лавочке в Ботаническом саду и был согласен на любую работу. Но потом в его жизни произошел неожиданный поворот: беззубого парня из Новосибирска приютила у себя проститутка по имени Татьяна и продвинула его на кастинг певцов в клуб «Манхэттен-Экспресс». С этого момента его карьера начинает стремительно развиваться.
Следующие несколько лет Саша Медведев из Новосибирска возглавлял хит-парады страны с песнями «Ты не верь слезам» и «Твори добро», получил звание лучшего исполнителя на «Песне года» и в «Золотом граммофоне». На взлете карьеры сибиряк резко пропал из медийного пространства на долгих 7 лет и вернулся только в 2007 году.
Что еще почитать о жизни звезд
1. Как Пелагея помогла патриотическому певцу SHAMAN стать звездой эстрады — слушаем, что он пел до популярности.
2. Стейк из фламинго и салат из игуаны: изучаем самые необычные и абсурдные требования звезд — вы удивитесь.
3. Горячие сибиряки: в этих красавчиков из Новосибирска влюбляются женщины со всего мира — в чём их привлекательность?
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.