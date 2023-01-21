«Всегда в окружении самых заметных девочек»: как жил Шура в Новосибирске в 90-х — ностальгические фото

В школьные годы Сергей и Саша практически не общались.



— Очевидно, он не мог не выглядеть странно. Тогда не была понятна истинная причина того, почему вокруг него всегда вьется стайка девочек. Он был очень позитивным ребенком, и никакого зла от него не исходило, — делится воспоминаниями Сергей.

В 90-е годы Шура работал в модельном агентстве «Мажик» и выступал с номерами в элитном по тем временам клубе «Вавилон».

— Я с ним лично знаком не был, но по молодости ходил частенько в клуб «Вавилон», который был в ДК Октябрьской революции, около гостиницы «Сибирь». Частый гость он был в клубе «Отдых», — вспомнил новосибирец Игорь.