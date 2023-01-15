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Как Пелагея помогла патриотическому певцу SHAMAN стать звездой эстрады — слушаем, что он пел до популярности

Вспоминаем, каким был Ярослав Дронов до популярности, и слушаем песни прошлых лет

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Рассказываем, какие песни пел популярный певец SHAMAN до популярности

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Известность к 30-летнему исполнителю Ярославу Дронову пришла только в прошлом году, зрители и слушатели знают его под именем SHAMAN. Певец славится патриотическими песнями, в исполнении SHAMANа записан даже гимн нашей страны. В новогоднюю ночь мы увидели SHAMAN на Первом канале, где блондин с дредами исполнил свой главный хит «Я русский». Интересный факт — вокальный талант Дронова одной из первых разглядела наша землячка Пелагея и помогла обратить на парня внимание представителей эстрады. Рассказываем, как SHAMAN добивался популярности.

Сегодня певца SHAMANа называют символом национальной гордости и духовного возрождения — именно так его охарактеризовали ведущие «Голубого огонька» на Первом канале в новогоднюю ночь.

Свой путь на телевидении Ярослав Дронов начал 10 лет назад с участия в третьем сезоне проекта «Фактор А», где председатель жюри Алла Пугачева положительно оценила выступления Дронова и даже характеризовала его как олицетворение нового поколения звезд. «Фактор А» — это российская версия британского проекта The X Factor — музыкального шоу талантов, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. Стоит признать, что у парня действительно сильный и приятный голос, Дронов отлично справился с исполнением таких песен, как «Аэропорты», «Белый снег» и «Я тебя люблю», «Иностранец». В шоу он занял третье место.

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Ярослав Дронов на шоу «Фактор А» в 2013 году

Видео: youtube.com

Годом позже певец принял участие в третьем сезоне шоу «Голос», где его приметила певица Пелагея и взяла его под свое наставничество. Напомним, что при слепом прослушивании к Дронову повернулась только она и Дима Билан, а сам Ярослав в качестве ментора выбрал народницу, заявив, что ему всегда нравились критические заметки девушек. Что именно музыкант имел в виду — остается загадкой.

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Слепое прослушивание на шоу «Голос»

Видео: youtube.com / TheVoiceRussia

В финале шоу Ярослав Дронов спел на сцене вместе с Пелагеей, заняв второе место, уступив Александре Воробьевой, наставником которой был Александр Градский.

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«Я здесь» Кипелова в исполнении Ярослава Дронова

Видео: youtube.com / TheVoiceRussia

Известно, что после участия в шоу наставница звала Дронова в свою группу, но тот отказался от столь щедрого предложения в пользу сольной карьеры, роль второго плана на подпевках у Пелагеи — не то, о чем мечтал начинающий музыкант. Сейчас, когда Ярослав Дронов добился успеха, отношения с Пелагеей стали на равных — они периодически встречаются на разных мероприятиях, поддерживают дружбу.

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Финальный выпуск 3-го сезона шоу «Голос»

Видео: youtube.com / TheVoiceRussia

С 2014 по 2017 год Ярослав Дронов был солистом группы «Час пик», которая исполняла кавер-версии чужих песен, а с 2020 года начал выступать сольно под сценическим именем SHAMAN. По словам музыканта, на этот псевдоним его натолкнули поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях. В это же время певец начал носить дреды. По его мнению, «это фишка, которая дает возможность глазу зацепиться за исполнителя». Слова и музыку для своих песен Ярослав пишет самостоятельно.

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ПелагеяЗвездыПатриотизмШоу ГолосSHAMANЯрослав Дронов
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