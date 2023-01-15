Как Пелагея помогла патриотическому певцу SHAMAN стать звездой эстрады — слушаем, что он пел до популярности

Сегодня певца SHAMANа называют символом национальной гордости и духовного возрождения — именно так его охарактеризовали ведущие «Голубого огонька» на Первом канале в новогоднюю ночь.

Свой путь на телевидении Ярослав Дронов начал 10 лет назад с участия в третьем сезоне проекта «Фактор А», где председатель жюри Алла Пугачева положительно оценила выступления Дронова и даже характеризовала его как олицетворение нового поколения звезд. «Фактор А» — это российская версия британского проекта The X Factor — музыкального шоу талантов, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. Стоит признать, что у парня действительно сильный и приятный голос, Дронов отлично справился с исполнением таких песен, как «Аэропорты», «Белый снег» и «Я тебя люблю», «Иностранец». В шоу он занял третье место.

