Массажистка, шоумен Сева Мокин и блогеры. Сколько и как Новосибирская область тратит на патриотическое воспитание
Траты на патриотические мероприятия выросли с начала специальной военной операции на Украине
Востребованность народного патриотизма выросла в связи с последними геополитическими событиями. Бюджет Новосибирской области финансирует тематические занятия в учреждениях образования, проведение патриотических мероприятий, публикации в СМИ. С недавнего времени к популяризации процесса присоединились местные блогеры. Журналист NGS.RU Виктор Бобровников изучил и посчитал все расходы на патриотическое воспитание, узнал, кто получает миллионные гранты, и выяснил, как тратятся деньги, взяв за основу 2021 и прошедший период 2022 года. Подробности о том, сколько стоит «родину хвалить» — в нашем материале.
Флагман патриотизма
Расходы правительства Новосибирской области на программу патриотического воспитания граждан выросли с момента начала СВО. Если в 2021 году министерство образования региона потратило на патриотизм 3,73 миллиона рублей, то в этом году — уже 4,419 миллиона. Расходы Министерства региональной политики в текущем периоде 2022 года уже сравнялись по тратам с годом минувшим — они составили более 3 миллионов рублей за каждый год.
Эти расходы значительно меньше тех, что направляются на содержание и работу ГКУ «Центр патриотического воспитания» (ГКУ ЦПВ). В 2021 году ему перечислили из региональной казны 19,4 миллиона рублей, а в текущем периоде 2022 года — 18 миллионов. Такие данные NGS.RU раскрыли в областном правительстве.
ГКУ «Центр патриотического воспитания» учреждено правительством Новосибирской области в 2017 году, с того времени с учреждением заключены госконтракты на 153,6 миллиона рублей. Директор ЦПВ — Алла Данилевская, ее зона ответственности — исполнение мероприятий госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области».
— По достижению целевых индикаторов и результативности мероприятий, проведенных в том числе ГКС НСО «Центр патриотического воспитания», по итогам 2021–2022 годов госпрограмма «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» была расценена как эффективная, — заявили NGS.RU в правительстве региона.
Что сделал ЦПВ
NGS.RU обратился в областное правительство и «Центр патриотического воспитания» с просьбой разъяснить, на что именно тратились бюджетные 37,4 миллиона рублей в 2021–2022 годах.
— В 2021 году мы провели 69 мероприятий, направленных на анализ, изучение передового опыта, развитие новых форм, методов и технологий, повышение квалификации организаторов патриотического воспитания. Охват мероприятий, в том числе областной акции ко Дню неизвестного солдата, проектов «Поколение NEXT», «Гордиться — значит знать!», «Наша область — это мы!» составил более 850 тысяч человек, — заявили редакции в ЦПВ.
Ранее NGS.RU сообщал, что к празднованию Дня народного единства ЦПВ закупил флаги на 765 тысяч рублей. Также центр организовал в минувшем году 11 мероприятий по укреплению престижа Вооруженных сил РФ с 9521 участником.
— Они должны быть! И мы с вами понимаем, что важно! Правильная оценка реальных событий! Сейчас очень важна консолидация общества, — сказала NGS.RU о своей работе Алла Данилевская.
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— В целях информационного обеспечения патриотического воспитания в течение года реализуется восемь информационных проектов, планируется достигнуть охвата в 613 тысяч человек, — добавили в ЦПВ.
Раскрутка через СМИ
Популяризацией идей воспитания патриотизма власти занимаются через СМИ. Редакции, которые желают получать деньги за создание и публикацию материалов патриотического содержания, обязаны участвовать в тендерах. Всего на эти средства в 2021–2022 годах Новосибирская область потратила почти 4,4 миллиона рублей.
Так, 1,2 миллиона рублей получил правительственный телеканал «ОТС». Почти 1,3 миллиона — «ВГТРК». Издательский дом «Советская Сибирь» получил 850 тысяч, а «Комсомольская правда» — почти 1,75 миллиона.
Скромные 118 900 тысяч рублей достались «Радио Юнитон». «Каналу 49» — 269 тысяч. Остальные СМИ Новосибирской области в тендерах или не участвовали, или проиграли.
С момента блокировки запрещенной в России сети Instagram* к раскрутке патриотического воспитания подключились блогеры и паблики соцсети «ВКонтакте», которые ранее рекламировали только товары потребления и услуги. Часть из них получает деньги через грантовую систему.
От теплиц и Ханбуза к патриотизму
В ответ на запрос NGS.RU о количестве выданных грантов на развитие патриотического воспитания правительство Новосибирской области сообщило, что их получили 84 социально значимых проекта в 2021 году, и 79 — в
Вместе с тем в пресс-службе правительства. — В 2022 году гранты выдали 79 проектам, разделившим между собой 99,923 миллиона рублей.— В 2021 году в рамках государственной программы поддержано 84 социально значимых проекта, представленных социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) на общую сумму 79,7 миллиона рублей, — сообщили NGS.RU в пресс-службе правительства. — В 2022 году гранты выдали 79 проектам, разделившим между собой 99,923 миллиона рублей.
Грант на миллион в 2022 году выиграла «Сибирская школа блогеров». Проектом предусмотрены тематические блог-туры по местам исторически значимых событий, боевой славы героев-сибиряков с целью получения практики подготовки и публикации в блогах материалов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание.
По словам научного руководителя «Сибирской школы блогеров» Елены Иващук, результатом проекта должно стать повышение охватов в аккаунтах участников школы и вовлеченности их читателей, увеличение количества качественных публикаций в соцсетях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание.
— В школе 2 потока: взрослые и молодые. Сейчас занятия идут у потока «Взрослые». В основном это женщины, но есть и мужчины, которым интересны грани патриотизма, такие как история, культура, спорт, наука, семья и так далее. Их посты можно почитать по хэштэгу #сшб2022. Обучение для участников бесплатное, — рассказала NGS.RU Елена Иващук.
Объявление о наборе в школу перепостили более трех десятков районных пабликов «ВКонтакте». Как пояснила Иващук, оплата этого производилась из средств гранта.
Среди учеников школы массажистка Ольга Маркелова, директор турфирмы «Сакура Тревел» Татьяна Скороходова, художница Наталья Фадеева, копирайтер Кристина Ефременко. Маркелова и Скороходова заявили NGS.RU, что не получают деньги за посты о деятельности «Сибирской школы блогеров». Одним из последних блог-туров стало посещение Новосибирского военного института войск национальной гвардии: блогеры на своих страницах хвалили чистоту и порядок в казармах.
Известный в Новосибирске шоумен Сева Мокин хоть и не пошел получать дополнительное блогерское образование, но тоже помогает в раскрутке патриотических проектов. Если до 2022 года Мокин не высказывался о патриотизме на своей странице во «ВКонтакте», то в этом году она изобилует постами о соответствующих мероприятиях. Теперь среди «новостей» о местах, где можно вкусно поесть, анонсов бизнес-проектов и рекламы, например, «Искитимцемента» «Чага-дома» или «Хан-Буза», можно увидеть посты о благотворительном концерте для мобилизованных, благотворительных сборах.
Сам Сева Мокин на вопрос журналиста о том, платят ли ему за патриотические мероприятия и их освещение в социальных сетях, отреагировал довольно странно.
— Здравствуйте, я, Сева Мокин, изучил вашу страницу, и у меня возник вопрос: сколько вам платят? — продублировал вопрос журналиста в ответ шоумен.
Также один миллион рублей получил проект «Сила России в исторической правде», два — «История России в фокусе», почти миллион — «Герои среди нас», еще миллион выдан на реализацию проекта «Своих не бросаем».
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Почти миллион достался проекту «Стартап — мое Отечество», направленному на развитие гражданского общества. Минимальный грант в 215 тысяч рублей получил проект «О прошлом память сохраним». Максимальный размер гранта составил 2 миллиона рублей.
Итого общие расходы на патриотическое воспитание с 2021 года превысили 236 млн рублей. Насколько эффективны проводимые мероприятия — покажет время.
Ранее NGS.RU выяснил, что с начала этого года новосибирские власти стали на треть больше тратить на патриотическое воспитание. Это следует из заключенных государственных контрактов на эти цели.
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