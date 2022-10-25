Массажистка, шоумен Сева Мокин и блогеры. Сколько и как Новосибирская область тратит на патриотическое воспитание

Флагман патриотизма

Расходы правительства Новосибирской области на программу патриотического воспитания граждан выросли с момента начала СВО. Если в 2021 году министерство образования региона потратило на патриотизм 3,73 миллиона рублей, то в этом году — уже 4,419 миллиона. Расходы Министерства региональной политики в текущем периоде 2022 года уже сравнялись по тратам с годом минувшим — они составили более 3 миллионов рублей за каждый год.



Эти расходы значительно меньше тех, что направляются на содержание и работу ГКУ «Центр патриотического воспитания» (ГКУ ЦПВ). В 2021 году ему перечислили из региональной казны 19,4 миллиона рублей, а в текущем периоде 2022 года — 18 миллионов. Такие данные NGS.RU раскрыли в областном правительстве.