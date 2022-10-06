Любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец Shaman и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену

С 2020 года Ярослав Дронов выступает сольно под сценическим именем Shaman. По словам музыканта, этот псевдоним ему дали поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях.

Понятие «шаман» используется во многих языках. Основная версия его происхождения — тунгусо-маньчжурская: от корня «са» (са-ми/hа-ми/ша-ми), «знать», плюс -ман (суфф. отглагольного имени, суфф. склонности лица к чему-либо); дословно «саман» — «знающий» [то, что другим не дано]. Не исключено также, что оно происходит из индоарийской культуры от слова «шрамана» — «слушающий».