Любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец Shaman и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену
Мы проследили творческий путь исполнителя, узнали о его личной жизни и имуществе
30-летний певец Shaman стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит, «Встанем», он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля. Не зря сам себя он называет Shaman, что в одной из трактовок означает «знающий то, что другим не дано». Мы узнали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет безуспешно пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.
Каверы и шоу
Настоящее имя музыканта — Ярослав Дронов, ему 30 лет. Он родился и вырос в городе Новомосковске, позже перебрался в Москву и окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.
В 2013 году участвовал в третьем сезоне проекта «Фактор А». Тогда председатель жюри шоу Алла Пугачева положительно оценивала выступления Дронова и даже характеризовала его как «олицетворение нового поколения звезд». Годом позже певец участвовал в третьем сезоне шоу «Голос» и занял второе место. С 2014-го по 2017 год был солистом группы «Час пик», которая исполняла кавер-версии чужих песен.
С 2020 года Ярослав Дронов выступает сольно под сценическим именем Shaman. По словам музыканта, этот псевдоним ему дали поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях.
Понятие «шаман» используется во многих языках. Основная версия его происхождения — тунгусо-маньчжурская: от корня «са» (са-ми/hа-ми/ша-ми), «знать», плюс -ман (суфф. отглагольного имени, суфф. склонности лица к чему-либо); дословно «саман» — «знающий» [то, что другим не дано]. Не исключено также, что оно происходит из индоарийской культуры от слова «шрамана» — «слушающий».
В это же время певец начал носить дреды. По его мнению, «это фишка, которая дает возможность глазу зацепиться за исполнителя». Слова и музыку для своих песен Ярослав пишет самостоятельно.
Взлет на волне патриотизма
Интересно, что до начала специальной военной операции Shaman 10 лет пытался покорить российский шоу-бизнес, но широкая аудитория узнала о нём именно после 24 февраля 2022 года. Ровно за день до начала спецоперации на Украине музыкант выпустил трек «Встанем», посвящённый погибшим российским воинам (сейчас — 28 миллионов просмотров на YouTube). Хотя еще незадолго до СВО он записывал романтические треки о любви. Как оказалось, песни о любви к Родине открывают путь на кремлевскую сцену быстрее, чем баллады для влюбленных.
С сентября 2021 года Дронов сотрудничал с продюсером Виктором Дробышем, но в сентябре этого года заявил о прекращении работы с ним.
Можно подумать, что над образом певца поработали опытные пиарщики. По совпадению сейчас Ярослав Дронов женат на топ-менеджере компании «МегаФон» Елене Мартыновой. В прошлом она была заместителем генерального директора компании USM.
В USM Holding входят оператор мобильной связи «Мегафон», одна из крупнейших в России горно-металлургических компаний «Металлоинвест», компания «Удоканская медь», «AliExpress Россия», центр «Честный знак», который занимается обязательной маркировкой всех продаваемых в России сигарет, лекарств, обуви и меховых изделий, медиахолдинг, включающий газету «Коммерсант», телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», второй по величине оператор наружной рекламы России — компания Gallery.
Ранее USM управлял Mail.ru Group, в которую, помимо почтового сервиса, входили социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Основатель и основной акционер USM — Алишер Усманов. Предприниматель занимает 7-е место в рейтинге российских миллиардеров по данным Forbes. Его состояние оценивается в 13 млрд долларов.
Самостоятельно или с помощью грамотного пиара, уже 23 сентября 2022 года Shaman спел на концерте «Своих не бросаем», посвященном референдумам о присоединении к России территорий ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. А уже 30 сентября вместе с президентом Владимиром Путиным на Красной площади исполнил гимн России.
— Дуэт, о котором я и мечтать не мог! Вместе с президентом на главной площади страны сегодня мы исполнили гимн России, — написал на своем YouTube-канале Shaman.
Измены бывшей жены и связь с топ-менеджером «МегаФона»
Как мы уже упомянули выше, Ярослав Дронов женат на топ-менеджере компании «МегаФон» Елене Мартыновой. Для певца это второй брак. Пара зарегистрировала отношения в ноябре 2017 года. Ходят слухи, что именно влиятельная жена участвует в раскрутке патриотического певца. Для Елены союз с Ярославом — это также второй брак, до этого Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.
Елена старше мужа на 14 лет. В одном из интервью она рассказала, что родилась в семье коренных москвичей в нескольких поколениях: ее прабабушка, прадед и его брат по линии отца были выдающимися деятелями науки, они вписаны в Большую советскую энциклопедию. Супруга Дронова окончила МГУ и Стэнфордскую высшую школу бизнеса. По информации ресурса «Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России», с 2012-го по 2018 год Мартынова была членом совета директоров телевизионного холдинга «ЮТВ», который в тот период находился в управлении USM и включал в себя телеканалы «Дисней», «СТС», «Ю», «Муз ТВ». В 2021 году Елена получила премию «Топ‑1000 российских менеджеров» как лучший PR-директор России.
А вот первый опыт брака у Ярослава Дронова был менее удачным. В эфире шоу «Алена, блин!» певец подробно рассказывал о своей бывшей супруге.
— Я в разводе. Моя бывшая жена Марина — преподаватель музыкальной школы. Преподает сольное народное пение. Мы познакомилась после девятого класса. Бывшая жена на шесть лет меня старше. У меня есть дочка. Ей восемь лет. Она окончила первый класс. Уже большая. Недавно был день рождения. Я подарил ей цифровое фортепьяно. Она ходит в музыкальную школу. Она прекрасно умеет играть. Пусть привыкает к хорошему звуку. Она такая непоседа, — делился певец.
Как пишут наши коллеги из «СтарХита», после пародии на песню «Я русский» (о ней мы расскажем ниже) певца решил поддержать экс-депутат Госдумы Роман Худяков и попутно раскрыл некоторые подробности его личной жизни.
— Грустно, что у нас столько людей, которые не ценят настоящий талант. Я про певца Ярослава Дронова. После того как я восхитился его творчеством, мне стали писать люди из Новомосковска и других уголков страны, рассказывая, как его предавала первая жена: не видя с Ярославом будущего, хотя он уже переехал в Москву, снял квартиру, звал ее присоединиться, но она «нашла себе местного и уже крутила с ним романы, несмотря на мужа», — написал в своем блоге Худяков.
Где и как живет Shaman
По информации утечек данных сервисов доставки «Яндекс-Еда» и других, до конца декабря Ярослав Дронов жил в квартире в центре Москвы. Из его окон открывался вид на старое здание Минобороны. За полгода он заказал еды в сервисах доставки более чем на 100 тысяч рублей, предпочитая «Бургер Кинг» и гранд-кафе русской кухни «Dr. Живаго» ресторатора Александра Раппопорта. Вероятно, певец был прописан на Гоголевском бульваре, так как этот адрес указан в базе Федеральной службы судебных приставов, которая в 2020 году разыскивала Дронова для взыскания задолженности.
По данным Единого государственного реестра недвижимости, квартирой на Гоголевском бульваре владела супруга Дронова Елена Мартынова. Она продала ее в декабре прошлого года. Сейчас квартира снова выставлена на продажу за 45 млн рублей, объявление есть на сайте ЦИАН.
В канун Нового 2022 года Shaman переехал в апартаменты башни «Меркурий» в Москва-Сити. Жилье площадью 114,2 кв. м находится на 52-м этаже. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, владельцем апартаментов является кипрская компания Liedel Ivnvestmets Limited, связанная с российским миллиардером Игорем Кесаевым, который являлся инвестором строительства. По данным ЦИАН, аналогичные апартаменты в башне «Меркурий» Москва-Сити можно арендовать за 300–350 тысяч рублей в месяц.
Игорь Кесаев — предприниматель, занимает 35-е место в рейтинге российских миллиардеров по данным Forbes. Вместе с младшим партнером Сергеем Кациевым владеет ГК «Меркурий» (дистрибьюторская группа «Мегаполис» — крупнейший продавец сигарет в России) и Mercury Retail Group Limited. Является совладельцем сетей «Красное и Белое» и «Бристоль».
Заметили в Кремле
22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил исполнителей, исполняющих патриотичные песни, среди них оказался и Shaman.
— Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки — всё, что я могу сказать, — заявил Песков, рассказывая, как в Кремле оценивают песню «Встанем» певца Shaman и других исполнителей.
По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, певцу Ярославу Дронову вообще стоит присвоить звание заслуженного артиста России. С такой просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину.
— Шаман молод — ему нет и 30 лет, а его вклад в сплочение народа вокруг традиционных ценностей уже трудно переоценить. Он как никто достоин звания «Заслуженный артист РФ», настолько любимыми и народными стали его песни, — считает Миронов.
Пародия комика Александра Гудкова
22 июля 2022 года Shaman выпустил клип на песню «Я русский», которая за пару месяцев набрала больше 16 млн просмотров на YouTube. 30 августа комик Александр Гудков снял сатирический клип на песню патриотически настроенного исполнителя и назвал композицию «Я узкий».
Александр Гудков — российский телеведущий, шоумен, сценарист, юморист и актер. Участник шоу и креативный директор шоу Comedy Woman. Был капитаном команды КВН «Фёдор Двинятин». Участник творческого коллектива телепередачи «Вечерний Ургант».
На видеоролике «узкий» Гудков в образе певца Shamanа из оригинальной песни «Я русский» прогуливается по пшеничным полям. Сейчас у клипа 4,5 миллиона просмотра на YouTube.
После выхода пародии заявление в Генпрокуратуру на Александра Гудкова написал председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков. Он попросил возбудить против шоумена уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Если комика признают виновным, ему может грозить штраф до 500 тысяч рублей или реальный срок от двух до пяти лет тюрьмы. Команда Александра Гудкова ответила на это на своей официальной странице в Telegram.
— Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов, — сказано в сообщении. Команда «Чикен Карри» также выставила пост, в котором выразила надежду на то, что решение о судьбе комика будут принимать с помощью игральных костей.
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В результате грамотного пиара или своими талантами Shaman достиг цели и получил всенародную популярность, заняв патриотическую нишу на музыкальном олимпе, которая в нашей стране неожиданно оказалась свободна и очень востребована.
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