«Как бы не скатиться в 37-й год». Музыкальный критик и журналист — о нападках на Пугачеву и популярности певца SHAMAN

Как живут уехавшие артисты, почему певец SHAMAN стал резко популярным и что не так с нападками на Аллу Пугачеву — кратко рассказываем о свежем выпуске YouTube-шоу «Москва — Россия?»
Главный редактор портала MSK1.RU Оксана Маклакова поговорила с музыкальным критиком Артемием Троицким и музыкальным журналистом Алексеем Остудиным о том, что произошло с артистами и шоу-бизнесом в
О нападках на Пугачеву
— Это игра на самых низменных чувствах толпы, — уверен Алексей Остудин. — Если бы Алла захотела, то она могла быть стать сейчас главной звездой русского мира. Всегда важно смотреть на позицию людей, которым есть что терять. Вот Максиму Галкину* есть что терять. И, тем не менее, он поступил так, как поступил. А такие люди как Кормухина, Цыганова и даже Аллегрова... Сейчас время свести старые счеты и старые обиды. Люди всю жизнь считали, что Алла наверняка недостойна такого места, а они-то достойны. Кто-то считает, что она [Алла Пугачева] разрушила ее карьеру... В общем, кто только так не считает, бедная Алла. Пугачева всегда вызывала очень полярные чувства. Она — очень яркая звезда, которая, в отличие от всех, никогда не пела «нужных» песен — про комсомол, про стройку БАМа, про коммунистическую партию. Все остальные пели. И уж если такая звезда дала повод, чтобы на нее массово ополчились, то сам бог велел тявкать и демонстрировать свое величие.
О черных списках
— Я боюсь, как бы мы вообще не скатились в
Для удобства публикуем тайм-коды — кликайте на время, чтобы посмотреть нужный отрывок интервью:
00:00 Начало.
00:31 Цензура и черные списки в шоу-бизнесе.
06:35 Сколько потеряли артисты на отмененных концертах и корпоративах.
08:42 Об уехавших артистах и их заработке.
13:59 Об артистах, поддерживающих СВО.
17:46 SHAMAN, стоимость артистов в России и кто больше всего из них потерял.
20:47 SHAMAN: талант или деньги?
21:59 О пропагандистской песне.
26:52 О подпольных концертах.
28:42 О хейте Аллы Пугачевой.
31:18 Когда отменят черные списки артистов и запрет концертов?
В предыдущем выпуске Оксана Маклакова поговорила с писательницей, стендап-комиком, блогером Наташей Красновой. Она рассказала, почему развелась со своим третьим мужем, как относится к бодипозитиву и что происходит за рамками стендапа. А ранее спортивный блогер Алексей Столяров объяснил, почему лучше сотрудничать с властью, а не критиковать ее, закроют ли YouTube, и рассказывал о лучших местах для путешествия по России.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.