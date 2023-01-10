«Как бы не скатиться в 37-й год». Музыкальный критик и журналист — о нападках на Пугачеву и популярности певца SHAMAN

О нападках на Пугачеву

— Это игра на самых низменных чувствах толпы, — уверен Алексей Остудин. — Если бы Алла захотела, то она могла быть стать сейчас главной звездой русского мира. Всегда важно смотреть на позицию людей, которым есть что терять. Вот Максиму Галкину* есть что терять. И, тем не менее, он поступил так, как поступил. А такие люди как Кормухина, Цыганова и даже Аллегрова... Сейчас время свести старые счеты и старые обиды. Люди всю жизнь считали, что Алла наверняка недостойна такого места, а они-то достойны. Кто-то считает, что она [Алла Пугачева] разрушила ее карьеру... В общем, кто только так не считает, бедная Алла. Пугачева всегда вызывала очень полярные чувства. Она — очень яркая звезда, которая, в отличие от всех, никогда не пела «нужных» песен — про комсомол, про стройку БАМа, про коммунистическую партию. Все остальные пели. И уж если такая звезда дала повод, чтобы на нее массово ополчились, то сам бог велел тявкать и демонстрировать свое величие.