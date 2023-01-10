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«Как бы не скатиться в 37-й год». Музыкальный критик и журналист — о нападках на Пугачеву и популярности певца SHAMAN

А еще о черных списках, отмененных концертах и заработке артистов

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Как живут уехавшие артисты, почему певец SHAMAN стал резко популярным и что не так с нападками на Аллу Пугачеву — кратко рассказываем о свежем выпуске YouTube-шоу «Москва — Россия?»

Главный редактор портала MSK1.RU Оксана Маклакова поговорила с музыкальным критиком Артемием Троицким и музыкальным журналистом Алексеем Остудиным о том, что произошло с артистами и шоу-бизнесом в 2022 году, что такое пропагандистская песня и почему в России появились черные списки артистов.

О нападках на Пугачеву

— Это игра на самых низменных чувствах толпы, — уверен Алексей Остудин. — Если бы Алла захотела, то она могла быть стать сейчас главной звездой русского мира. Всегда важно смотреть на позицию людей, которым есть что терять. Вот Максиму Галкину* есть что терять. И, тем не менее, он поступил так, как поступил. А такие люди как Кормухина, Цыганова и даже Аллегрова... Сейчас время свести старые счеты и старые обиды. Люди всю жизнь считали, что Алла наверняка недостойна такого места, а они-то достойны. Кто-то считает, что она [Алла Пугачева] разрушила ее карьеру... В общем, кто только так не считает, бедная Алла. Пугачева всегда вызывала очень полярные чувства. Она — очень яркая звезда, которая, в отличие от всех, никогда не пела «нужных» песен — про комсомол, про стройку БАМа, про коммунистическую партию. Все остальные пели. И уж если такая звезда дала повод, чтобы на нее массово ополчились, то сам бог велел тявкать и демонстрировать свое величие.

О черных списках

— Я боюсь, как бы мы вообще не скатились в 37-й год. Просто уже звучат всякие предложения чуть ли не лишать гражданства тех, кто уехал. Или повышать им налоги и так далее. Главное, чтобы не стало еще хуже. Репрессивный аппарат раскручивается. А когда это закончится — я не знаю, я не Ванга и даже не Ваенга, чтобы предсказывать. Это всё закончится тогда, когда закончится специальная военная операция, и смотря чем она закончится. От этого будет зависеть ситуация не только в шоу-бизнесе, но и наша жизнь в принципе, — считает Алексей Остудин.

Для удобства публикуем тайм-коды — кликайте на время, чтобы посмотреть нужный отрывок интервью:

00:00 Начало.

00:31 Цензура и черные списки в шоу-бизнесе.

06:35 Сколько потеряли артисты на отмененных концертах и корпоративах.

08:42 Об уехавших артистах и их заработке.

13:59 Об артистах, поддерживающих СВО.

17:46 SHAMAN, стоимость артистов в России и кто больше всего из них потерял.

20:47 SHAMAN: талант или деньги?

21:59 О пропагандистской песне.

26:52 О подпольных концертах.

28:42 О хейте Аллы Пугачевой.

31:18 Когда отменят черные списки артистов и запрет концертов?

32:47 Про новую музыку и кальянный рэп.

36:02 Лучшие альбомы 2022 года в русском роке и рэпе.

41:55 О потере международной культурной жизни.

В предыдущем выпуске Оксана Маклакова поговорила с писательницей, стендап-комиком, блогером Наташей Красновой. Она рассказала, почему развелась со своим третьим мужем, как относится к бодипозитиву и что происходит за рамками стендапа. А ранее спортивный блогер Алексей Столяров объяснил, почему лучше сотрудничать с властью, а не критиковать ее, закроют ли YouTube, и рассказывал о лучших местах для путешествия по России.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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