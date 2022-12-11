Как выглядит жена патриотического певца SHAMAN без фотошопа

Внимание к певцу Ярославу Дронову, известному российской публике под псевдонимом SHAMAN, последние месяцы приковано очень сильно. Публика скупает билеты на его концерты, активно обсуждает личную жизнь артиста. С 2017 года SHAMAN живет в браке с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Между супругами 13-летняя разница в возрасте, которая, по признанию обоих, не мешает им строить гармоничные отношения.
В распоряжении наших коллег из «СтарХита» оказались кадры с ноябрьской фотосессии, сделанной к первому свадебному юбилею пары. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит без ретуши и фильтров.
Супруга Дронова не боится показать кадры со своим участием без всякого использования фотошопа. В чем заключается секрет привлекательности
До недавнего времени Елена Мартынова предпочитала не делиться подробностями личной жизни, но месяц назад в личном блоге посвятила супругу трогательный пост.
— Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зёрна от плевел, — поделилась Елена. — Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу.
Сам же Дронов рассказывал, что с первых дней знакомства испытывал похожие чувства.
— Мы достаточно быстро, без раздумий приняли решение расписаться, наверное, на второй встрече. Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе. Вот мы вместе и до сих пор, — делился певец в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Елена призналась, что их совместная жизнь с артистом не была безоблачной.
— За эти пять лет бывали и моменты отчаяния, когда одна за другой перед ним закрывались все двери, когда воротилы нашего шоу-бизнеса давали ему «добрые» советы сменить профессию или найти инвестора, а чаще просто проходили мимо. Спасибо им за это — Ярослав закалился, стал еще сильнее и в результате всего добился сам, — расчувствовалась брюнетка. — Пять лет назад я вышла замуж за великого человека, большого артиста и гениального музыканта. С тех пор ничего не изменилось. Кроме того, что сегодня мое мнение разделяют миллионы людей по всей стране, полюбивших его творчество и поющих его песни.
SHAMAN, похоже, не считает себя хорошим мужем из-за загруженного рабочего графика.
— Нужно как минимум часто присутствовать дома. А я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей. У Лены своя работа есть, она занимается своими делами, — признаётся певец.
31-летний певец SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит, «Встанем», он выпустил ровно за день до обращения президента