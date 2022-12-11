Как выглядит жена патриотического певца SHAMAN без фотошопа

В распоряжении наших коллег из «СтарХита» оказались кадры с ноябрьской фотосессии, сделанной к первому свадебному юбилею пары. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит без ретуши и фильтров.



Супруга Дронова не боится показать кадры со своим участием без всякого использования фотошопа. В чем заключается секрет привлекательности 44-летней брюнетки, остается только догадываться.

