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Как выглядит жена патриотического певца SHAMAN без фотошопа

Между супругами 13-летняя разница в возрасте, которая, по признаниям обоих, никак им не мешает

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Популярный певец и топ-менеджер недавно отпраздновали 5-летие со дня свадьбы

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Внимание к певцу Ярославу Дронову, известному российской публике под псевдонимом SHAMAN, последние месяцы приковано очень сильно. Публика скупает билеты на его концерты, активно обсуждает личную жизнь артиста. С 2017 года SHAMAN живет в браке с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Между супругами 13-летняя разница в возрасте, которая, по признанию обоих, не мешает им строить гармоничные отношения.

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Небольшой бэкстейдж с фотосессии певца и его супруги

Видео: архив Starhit.ru

В распоряжении наших коллег из «СтарХита» оказались кадры с ноябрьской фотосессии, сделанной к первому свадебному юбилею пары. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит без ретуши и фильтров.

Супруга Дронова не боится показать кадры со своим участием без всякого использования фотошопа. В чем заключается секрет привлекательности 44-летней брюнетки, остается только догадываться.

Елена и Ярослав признаются, что увидели друг в друге вторую половинку с первых минут знакомства

Елена и Ярослав признаются, что увидели друг в друге вторую половинку с первых минут знакомства

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До недавнего времени Елена Мартынова предпочитала не делиться подробностями личной жизни, но месяц назад в личном блоге посвятила супругу трогательный пост.

— Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зёрна от плевел, — поделилась Елена. — Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу.

Сам же Дронов рассказывал, что с первых дней знакомства испытывал похожие чувства.

— Мы достаточно быстро, без раздумий приняли решение расписаться, наверное, на второй встрече. Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе. Вот мы вместе и до сих пор, — делился певец в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

«Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — признаётся супруга SHAMAN

«Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — признаётся супруга SHAMAN

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Елена призналась, что их совместная жизнь с артистом не была безоблачной.

— За эти пять лет бывали и моменты отчаяния, когда одна за другой перед ним закрывались все двери, когда воротилы нашего шоу-бизнеса давали ему «добрые» советы сменить профессию или найти инвестора, а чаще просто проходили мимо. Спасибо им за это — Ярослав закалился, стал еще сильнее и в результате всего добился сам, — расчувствовалась брюнетка. — Пять лет назад я вышла замуж за великого человека, большого артиста и гениального музыканта. С тех пор ничего не изменилось. Кроме того, что сегодня мое мнение разделяют миллионы людей по всей стране, полюбивших его творчество и поющих его песни.

SHAMAN, похоже, не считает себя хорошим мужем из-за загруженного рабочего графика.

— Нужно как минимум часто присутствовать дома. А я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей. У Лены своя работа есть, она занимается своими делами, — признаётся певец.

31-летний певец SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит, «Встанем», он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля. Мы узнали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.

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