Шура станцевал в костюме попкорна — он выпрыгнул из микроволновки в новом шоу на СТС
Артист исполнил зажигательный танец под песню Niletto «Любимка»
На телеканале СТС стартовало новое развлекательное шоу «Маска. Танцы» — 14 засекреченных участников из мира знаменитостей предстали перед членами жюри в неожиданных и ярких образах. Задача простая: по голосу, жестам и хореографии угадать, кто скрывается под маской. Певец Шура стал одним из первых, кто показал себя зрителям — он прятался под костюмом попкорна.
По задумке шоу, в конце каждой серии кто-то из героев должен раскрыть свою личность, но в первом выпуске (9 октября) делать этого не стали, чтобы сохранить интригу. О том, что за костюмом попкорна скрывается Шура, зрители узнали лишь во второй серии, которая вышла в эфир 16 октября. Певец завоевал симпатии членов жюри артистичностью и хорошо продуманным номером — он выпрыгнул из огромной микроволновки под известную песню поп-исполнителя Niletto — «Любимка» в первой серии, а во второй исполнил танец попкорна в кинотеатре под строчки из песни Рэя Чарльза Hallelujah, I love her so.
Судьи сразу отгадали, что перед ними мужчина, но с женскими руками.
— Шура похудел. Может быть, это Шура? — предположила актриса Мария Горбань. На певца указывали жесты, а именно: сложенные на груди руки и манера поведения. Были варианты, что под маской попкорна может скрываться певица Лолита или тиктокер Даня Милохин.
— С визуальной и режиссерской точек зрения — это чуть ли не лучший номер за сегодня. Видно, что перед нами артистичный и опытный человек, причем не из театра, а из мира шоу-бизнеса. Мои симпатии летят этому образу, — оценил участника Егор Дружинин.
В социальной сети Instagram* Шура опубликовал пост, под которым поделился впечатлениями.
— Для меня этот проект был невероятно сложным, но очень интересным! Ходил на все репетиции, но танцевать, запоминать движения оказалось безумно трудно! — написал певец, поблагодарил организаторов за приглашение и поинтересовался у подписчиков, сразу ли она его узнали.
Новосибирцы часто попадают в эфир телеканала СТС — так, в начале года НГС сообщал про участников шоу «Русский ниндзя». Оба достойно показали себя, правда, вылетели в первом же выпуске, не справившись с заданием.
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