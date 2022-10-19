Шура станцевал в костюме попкорна — он выпрыгнул из микроволновки в новом шоу на СТС

Судьи сразу отгадали, что перед ними мужчина, но с женскими руками.

— Шура похудел. Может быть, это Шура? — предположила актриса Мария Горбань. На певца указывали жесты, а именно: сложенные на груди руки и манера поведения. Были варианты, что под маской попкорна может скрываться певица Лолита или тиктокер Даня Милохин.

— С визуальной и режиссерской точек зрения — это чуть ли не лучший номер за сегодня. Видно, что перед нами артистичный и опытный человек, причем не из театра, а из мира шоу-бизнеса. Мои симпатии летят этому образу, — оценил участника Егор Дружинин.