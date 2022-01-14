Два новосибирца попали в шоу «Русский ниндзя» на СТС — они рассказали, через что им прошлось пройти

Затем Владимир узнал, что название шоу поменяли на «Русский ниндзя». Борьба за возможность участвовать в этой программе несколько затянулась: ему дважды не отвечали на заявки, а затем попросили записать видеовизитку. Парень записал видео, где рассказал о себе и продемонстрировал свои физические способности.

— Я записал, рассказал о себе, подтягивался на турнике и отжимался. В течение недели должны были прислать ответ, но ничего не пришло. Я увидел на сайте СТС, что живой кастинг стартует по всем городам. Среди них был Новосибирск. Они оставили номер в WhatsApp менеджера канала, где можно было задавать вопросы про кастинг — взяли тебя или нет. Я написал и спросил — мне ответили, что редакторы и продюсеры не уверены в твоей физподготовке, поэтому и не позвали на живой кастинг. Я сказал, что всё-таки хочу попробовать себя — первый взгляд обманчив, поэтому я смогу. Они согласились. Получается, я забежал в последний вагон и был последний в списках, — поделился Владимир.



Молодой человек уточнил, что волновался перед кастингом, так как видел, что в «Русском ниндзя» в основном подавались спортсмены и скалолазы. Сам же Владимир весил всего 53 килограмма. Всего на кастинг тогда пришли 20 человек. Им было необходимо пройти небольшую полосу препятствий.