Два новосибирца попали в шоу «Русский ниндзя» на СТС — они рассказали, через что им прошлось пройти

Два жителя Новосибирска попали в новое шоу на телеканале СТС «Русский ниндзя». Владимир Ломоносов и Светлана Абрамова попали в разные выпуски
Владимир Ломоносов родился в Северске, но три года назад переехал в Новосибирск. Парень уточнил, что спортом никогда не занимался, но всегда имел мечту попасть в подобное шоу, где можно испытать себя на прочность.
— Был кастинг на СТС. Шоу называлось «Бегущий человек». Я посмотрел американский выпуск и захотел тоже поучаствовать в таком. У меня с детства была мечта попасть в «Последний герой»: я всегда любил такие шоу, где люди испытывают себя, преодолевают какие-то полосы препятствий. Отправил заявку, мне никто не ответил, — поделился с корреспондентом НГС парень.
Затем Владимир узнал, что название шоу поменяли на «Русский ниндзя». Борьба за возможность участвовать в этой программе несколько затянулась: ему дважды не отвечали на заявки, а затем попросили записать видеовизитку. Парень записал видео, где рассказал о себе и продемонстрировал свои физические способности.
— Я записал, рассказал о себе, подтягивался на турнике и отжимался. В течение недели должны были прислать ответ, но ничего не пришло. Я увидел на сайте СТС, что живой кастинг стартует по всем городам. Среди них был Новосибирск. Они оставили номер в WhatsApp менеджера канала, где можно было задавать вопросы про кастинг — взяли тебя или нет. Я написал и спросил — мне ответили, что редакторы и продюсеры не уверены в твоей физподготовке, поэтому и не позвали на живой кастинг. Я сказал, что всё-таки хочу попробовать себя — первый взгляд обманчив, поэтому я смогу. Они согласились. Получается, я забежал в последний вагон и был последний в списках, — поделился Владимир.
Молодой человек уточнил, что волновался перед кастингом, так как видел, что в «Русском ниндзя» в основном подавались спортсмены и скалолазы. Сам же Владимир весил всего 53 килограмма. Всего на кастинг тогда пришли 20 человек. Им было необходимо пройти небольшую полосу препятствий.
— Тех, кто доходил до конца на время, оставляли на интервью. Я прошел полосу препятствий полностью. На интервью меня не звали. Уже подумал, что отправят домой. Через 10 минут редактор позвала меня на интервью. Рассказал о своей жизни. Что подрабатываю моделингом и работаю грузчиком в «Ярче!», разгружаю палеты. Редактор говорит: «Каким ты грузчиком работаешь, по тебе даже не скажешь». Объяснил, что в жизни так получилось. Мне объяснили, что съемки будут проходить в Сочи, всё будет оплачиваться, в том числе и перелет. Некоторым участникам должны были снимать видео в профайл. Сказали, что через неделю об этом мне сообщат. Было более 20 тысяч заявок со всей страны, но отобрали только 210 человек, получается, — пояснил участник шоу.
После отборочного испытания прошли две недели, а Владимир вновь отчаялся и решил, что обратной связи от редакторов шоу можно не ждать. Но неожиданно ему пришло сообщение с поздравлением, где его пригласили на съемки.
— Со мной связалась менеджер по съемке и сказала, что мы придем в Новосибирск — ищи места, где будем снимать. Хотелось показать, что я работал не только моделью, но и грузчиком, но к тому моменту я уже уволился из «Ярче!», и там не разрешили снимать. Редактор сказал, что поедем снимать на рынок, где я буду таскать мешки с луком и картошкой.
В октябре Владимир поехал на съемки. К сожалению, на полосе препятствий парень случайно задел рукой одно из них. По правилам программы за это следует дисквалификация. Владимир признается, что за эту случайность ему обидно:
— Если бы я упал и не прошел дальше — это одно. А так, получается, из-за своей невнимательности задел и был дисквалифицирован.
Несмотря на это, парень признался, что планирует еще раз принять участие в подобных шоу. По его словам, он уже дважды пытался попасть на «Последний герой». В первый раз его даже звали на кастинг в Москву. Второй раз на его заявку не ответили. Владимир очень ждет третий сезон и надеется, что на него попадет.
Сибирячка Светлана Абрамова тоже попала на шоу «Русский ниндзя», но уже при других обстоятельствах. Ее профиль в Instagram заметили организаторы программы.
Девушка пояснила, что занимается спортом профессионально с 18 лет — уже 4 года. Девушка рассказала, что занимается кроссфитом и является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью.
— Мне написали в Instagram о том, что будет кастинг на шоу «Русский ниндзя». Участвовать по датам у меня не получалось, о чем я им и написала. Мне нужно было уехать на сборы. Но сборы отменились, и я написала, что всё же смогу быть. Мне скинули форму для заполнения заявки, пригласили на кастинг. Было шесть препятствий. Первое оказалось для меня достаточно сложным. Это были некие висюльки с шариками и прямоугольниками — по ним нужно было пробраться. Я запрыгнула, начала переставлять руку на второй шар и соскочила. Мне сказали, что это не страшно, можно проходить дальше. Второе испытание представляло из себя раскачку и прыжок с перекладины. Далее был прыжок на канат с такой мягкой сферой — на нее нужно было прыгнуть, оттолкнуться и запрыгнуть на канат как можно выше. Потом был челночный бег. Затем бежали по коробкам, которые располагались в наклоне. Заключительное испытание — забег на стену. Как только все прошли эти испытания, меня взяли на интервью. Но они были не у всех, — рассказала Светлана.
Через два месяца редактор программы написала девушке, чтобы обсудить видеовизитку для шоу.
— Спросила, хорошо ли я играю на барабанах. Якобы было бы классно, если бы я поиграла на них, — смеется девушка. — В итоге я на них не играла. Меня взяли на шоу. Я была в третьей серии и прошла три препятствия. На третьем, где «грибы», которые шатались, я случайно задела рукой. Меня пошатнуло. Расстроилась, было не очень приятно. Пройти их было не так сложно, просто не проконтролировала свои движения, — поделилась впечатлениями сибирячка.
Организаторы шоу сообщили девушке, что ее позовут на следующий сезон шоу. Светлану эта новость обрадовала:
— Ведь у нас в Новосибирске вообще нет ничего такого, где можно было бы для таких испытаний потренироваться. В Москве есть специализированные залы, где можно это опробовать.
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