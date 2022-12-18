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Стейк из фламинго и салат из игуаны: изучаем самые необычные и абсурдные требования звезд — вы удивитесь

Каббалистическая вода, золотой унитаз, ванна с минеральной водой и комната для собаки — знаменитости умеют удивлять

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Отечественные звезды и их причуды

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Звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса бывают капризными (на то они и звезды). Чтобы известная личность согласились на гастроли, нужно создать для нее благоприятные, правильные условия. Список требований знаменитости называется райдер, а написано там может быть всё что угодно, можно встретить максимально абсурдные вещи. К примеру, певица Мэрайя Кери просит устанавливать к ее приезду новый унитаз, а кофе Дженнифер Лопес следует мешать четко против часовой стрелки, предварительно выкрасив стены номера в кипенно-белый цвет. Причуды у всех разные. Мы решили выяснить, насколько прихотливы новосибирские знаменитости, а также дополнили список пунктиками звезд российского и мирового масштаба.

Чтобы розетки не искрили и была вода

Сибирские звезды не отличаются привередливостью, в отличие от звезд Голливуда. Их списки достаточно стандартны и не включают в себя что-то безумное — убрать все коричневые драже из пачки M&M's и измерить линейкой высоту стеблей цветов. К примеру, уроженец Новосибирска Шура Медведев просит проверять розетки в гримерных и, в случае поломки, починить их. Историей появления такого пункта артист делился в разных интервью — однажды во время гастролей певец не мог привести в порядок свои костюмы, потому что ни одна из розеток не работала, более того — из них летели искры. В каждом пункте райдера певец вежливо добавляет слово «желательно». Единственное, чем он не может поступиться, — телевизор, экран которого манит певца в любое свободное время.

Розетки и телевизор — Шура оказался неприхотливым

Розетки и телевизор — Шура оказался неприхотливым

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У Николая Баскова, который учился в школе на Бориса Богаткова, есть строчка — обязательное наличие горячей и холодной воды. Пункт появился после того, как во время гастролей певца и его даму сердца (дочь Монтсеррат Кабалье) поселили в гостинице, в которой из-за коммунальной аварии отключили воду. Гостиница была лучшей в городе, номер люкс, а с удобствами вышла заминка: Марти крутила краны во все стороны, но безрезультатно. Наводить красоту ей пришлось в соседней парикмахерской, а Николай Басков, уставший извиняться и искать воду для своей спутницы, тут же включил строчку в свой обязательный список.

Отсутствие горячей и холодной воды во время гастролей неприятно, Баскова можно понять

Отсутствие горячей и холодной воды во время гастролей неприятно, Баскова можно понять

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Стейк из фламинго и салат из игуаны

Необычный пункт вписала в райдер певица Анна Asti, приезжавшая с концертами в Новосибирск: кроме продуктов пп-рациона в номер ей необходимо подать стейк из фламинго и салат из игуаны. Сказать, что принимающая сторона была обескуражена, встретив оригинальную строчку в конце списка, — не сказать ничего. Оказалось, что Анна таким образом решила проверить, внимательно ли организаторы концертов читают ее райдер. После артистка пояснила, что лишь один раз ей перезвонили и уточнили, насколько обязательным является данное требование.

Необычный пункт оказался шуткой

Необычный пункт оказался шуткой

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Едет король

С истинно королевским размахом составляет райдер Филипп Киркоров (собственно, другого мы и не ожидали). Жители города, куда собирается на гастроли звезда поп-сцены, должны быть оповещены об этом грандиозном событии заблаговременно — в аэропорту. Для короля ремейков организовывают VIP-встречу прямо у трапа самолета, туда же подается автомобиль и еще два — для его охраны. Если гастроли проходят в России или странах СНГ, то Киркоров желает видеть рядом со своим кортежем еще и машины ГИБДД в качестве сопровождения. Естественно, селится певец только в номере люкс пятизвездочного отеля. С собой он привозит личного повара, которому незамедлительно должны быть предоставлены продукты для «королевской трапезы». Также звезде требуются две гримерки, уставленные вазами с цветами.

VIP-встреча для короля — ничего необычного

VIP-встреча для короля — ничего необычного

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И еще немного безумия

В список лидеров со странными требованиями можно смело внести Мадонну — во время одного из турне певица потребовала всю мебель в гостинице заменить на ее собственную, причем расставлять кровать, диван, кресла, столы и стулья следовало в определенном порядке. Кроме того, Мадонне зачем-то понадобилось оборудовать гримерную двадцатью международными телефонными линиями. В гримерной обязательно должны находиться 6 белых орхидей с длиной стебля в 6 дюймов (примерно 16 см), 3 свечи, соль Мертвого моря и вода из горных источников, освященная по обрядам каббалы.

Мадонна умеет удивлять

Мадонна умеет удивлять

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Актриса и певица Дженнифер Лопес просит перекрашивать стены апартаментов согласно ее настроению — во время визита поп-дивы в Москву в 2012 году стены красили в кипенно-белый. На всякий случай уточним: кипенный — цвет белой пены, которая образуется при кипячении воды. Обязательно присутствуют в апартаментах: свечи с ароматом ванили, исключительно венецианские лампы и несколько зеркал в полный рост. В числе прихотей певицы — наушники, инкрустированные бриллиантами, белый диванчик, нежно названный ею Love Seat, и кожаное сиденье на унитаз. Кофе следует мешать против часовой стрелки.

Замена унитаза на новый? Комната для собаки? Вот это да...

Замена унитаза на новый? Комната для собаки? Вот это да...

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Шампанское за 1500 долларов необходимо певице Марайе Кери, а еще уборная с золотыми кранами и ручками, четко 200 полотенец и отдельная комната для ее собаки. Певица очень брезглива — ванну она принимает с минеральной водой и настаивает на том, чтобы унитазы к ее приезду были заменены на новые. Ох, уж эти звезды со своими причудами...

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