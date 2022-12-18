Стейк из фламинго и салат из игуаны: изучаем самые необычные и абсурдные требования звезд — вы удивитесь

Чтобы розетки не искрили и была вода

Сибирские звезды не отличаются привередливостью, в отличие от звезд Голливуда. Их списки достаточно стандартны и не включают в себя что-то безумное — убрать все коричневые драже из пачки M&M's и измерить линейкой высоту стеблей цветов. К примеру, уроженец Новосибирска Шура Медведев просит проверять розетки в гримерных и, в случае поломки, починить их. Историей появления такого пункта артист делился в разных интервью — однажды во время гастролей певец не мог привести в порядок свои костюмы, потому что ни одна из розеток не работала, более того — из них летели искры. В каждом пункте райдера певец вежливо добавляет слово «желательно». Единственное, чем он не может поступиться, — телевизор, экран которого манит певца в любое свободное время.