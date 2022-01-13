Ужин — вычеркиваем: как худеют Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие звезды. 4 простые диеты

Популярная певица и телеведущая славится стройными, подтянутыми формами — при росте 178 см ее вес составляет 54 кг. Фанаты пристально следят за Ольгой, активно обсуждая в комментариях ее фигуру. Многие сетуют, что Бузова слишком уж худа, и советуют набрать вес, а другие аплодируют стоя выдержке и силе воли знаменитости. В разных интервью телеведущая неоднократно сообщала, что у нее есть склонность к полноте, в свое время она перепробовала множество диет, и в итоге вывела свою формулу питания. Выдержать такую диету может далеко не каждый.

Так в чем же секрет Бузовой? Самая главная особенность диеты и режима дня Ольги Бузовой — не есть после 6 вечера вне зависимости от того, во сколько она ложится спать. После 18:00 она не подходит к холодильнику в любом случае. В рационе ведущей преобладают фрукты и овощи, обезжиренные кисломолочные продукты, каши, постное мясо и нежирные сорта рыбы. Иногда Ольга Бузова отказывается от ужина совсем и отправляется в спортзал. Утром натощак Ольга Бузова выпивает стакан воды с добавлением 1 чайной ложки меда, а затем съедает 100 г обезжиренного творога или небольшую порцию каши. На обед — овощной салат, на полдник 100 г отварного мяса. Ужин вычеркиваем, а перед сном можно побаловать себя яблоком или стаканом кефира. Сладкое и мучное отсутствует в рационе певицы, но разрешено небольшое количество горького шоколада. Кроме того, Бузова уверена, что огромный процент положительного результата кроется в настрое — при зацикленности на проблеме вкупе с самобичеванием, по ее мнению, ничего не выйдет.

