Не завидуй так активно: 10 «толстых» привычек, которые каждый день незаметно вас полнят

Люди толстеют не за один день, на скорость набора веса влияют образ жизни, социальная среда и укоренившиеся пищевые (и не только) привычки. Все знают, что, если злоупотреблять пирожными и запивать их вином или постоянно поглощать фастфуд, лишние сантиметры на боках не заставят себя долго ждать. Но есть много мелких нюансов, которые коварно полнят вас изо дня в день, — диетологи и спортсмены рассказали, какие действия медленно увеличивают ваш размер одежды и цифру на весах, а прикидываются безобидными.
Привычка 1. Худеть в короткие сроки и с максимальным результатом
Если вы постоянно худеете к праздникам или важным событиям, а потом снова набираете вес, ничего хорошего из этого не выйдет.
— В ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Ежедневные изнуряющие тренировки — это всё стресс для организма, а во время стресса организм не готов отдавать его стратегические запасы. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но это очевидно. Но потом будет срыв и вес вернется с лихвой, — считает диабетолог, диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.
Если диета и имеет место быть, то она должна быть сбалансированной, а человек — сытым. Если дефицит будет излишним, снижение веса будет некачественным. При недостатке белка мы будем терять мышцы, а не жир.
Привычка 2. Поздно ложиться спать
— Самый ценный сон — с 11 вечера до 2 часов ночи. Если человек ложится поздно или не высыпается — синтез мелатонина нарушается, восстановительные процессы в организме не происходят, и это ведет не только к общему ухудшению здоровья, но и в том числе к набору веса, — объясняет диетолог.
Привычка 3. Есть во время готовки и не записывать свой рацион
Частая ошибка — человек приходит домой голодным и, пока готовит ужин, кусочничает всем понемногу. В этом случае бывает так, что норма калорий, которая была заложена на вечер, достигнута до официального начала трапезы и вы неминуемо ее превысите в разы.
Привычка 4. Устраивать долгие застолья на праздники и в выходные
Пагубно влияет на набор веса привычка отмечать любые праздники за столом, так до сих пор делают большинство семей в нашей стране. Сидеть за столом дольше, чем этого требует трапеза, чревато перееданиями. Если заменить часть посиделок на физическую активность или культурную программу с небольшим фуршетом, фигура от этого только выиграет (и впечатлений будет значительно больше). Кстати, если вы работаете удаленно, лучше выбрать себе локацию в квартире подальше от холодильника. Чтобы каждый раз, когда надумаете пожевать, вам надо было преодолеть какое-то расстояние.
Привычка 5. Перекусывать неправильными продуктами
Кроме очевидного (пирожок, булочка, шоколадка или бокал вина — это точно не полезный перекус), стоит знать в лицо продукты, которые не утоляют, а повышают аппетит.
— Они раздражают стенки желудка и провоцируют появление аппетита. К таким продуктам относятся некоторые виды фруктов, например яблоки и виноград. Зелень, маринованные овощи, соленья, приправы и специи. Как правило, это продукты, богатые усилителями вкуса: майонез, кетчуп, магазинные мюсли и мюсли-батончики — всё, что предлагается нам в магазинах в качестве перекуса, — говорит нутрициолог Ксения Двойнина.
— Избежать постоянного желания что-то перехватить можно с помощью клетчатки. Употребление пищевых волокон способствует чувству насыщения и несет пользу для всего нашего организма, провоцируя процессы естественного очищения. Ешьте овсяные и ржаные отруби, свежие овощи, сухофрукты (с осторожностью при гастрите и других заболеваниях ЖКТ). Старайтесь добавлять отруби в каши, омлеты, выпечку. Овощи же рекомендую добавлять к любому основному приему пищи, — советует нутрициолог, спортивный диетолог Екатерина Баранчук.
Привычка 6. Постоянно сравнивать свой результат с успехами других
У всех разные вводные данные, в том числе и по поводу фигуры. Умозрительно мы это помним, но после месяца занятий с тренером всё равно фиксируем изменения и прикидываем, насколько приблизились к моделям фитнес-бикини. Это губит мотивацию и способствует срывам. Мозг понимает — до идеального результата далеко, а пирожное близко.
— Люди смотрят на красивые фото в социальных сетях и думают, что легко достичь таких форм, но на самом деле это профессиональные спортсмены. Эти люди целенаправленно работают над телом всю жизнь. Поэтому для себя нужно адекватные задачи ставить. Лучше постепенно улучшать свой результат, если ставить себе нереальную планку — срыв неизбежен, — считает диабетолог, диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.
Привычка 7. Есть из крупной посуды
Диетолог Екатерина Малиновская советует есть из маленьких тарелок — так кажется, будто еды больше. Эта небольшая хитрость срабатывает для мозга, и мы быстрее насыщаемся.
Если хочется похудеть — не ешьте из белых тарелок: на них еда выглядит контрастно, красиво. Выбирайте синюю — синий цвет подавляет аппетит плюс играет роль тот момент, что мы не знаем натуральные продукты синего цвета.
Привычка 8. Потреблять информацию за приемами пищи
Если вы включили любимую передачу на YouTube и собрались поужинать, то гарантированно съедите больше, чем съели бы в полной тишине
голым перед зеркалом.
Привычка 9. Гулять со стаканом кофе
Кофейни с аппетитными вывесками захватили центральные (и не очень) улицы российских городов. Теперь уже смело можно сказать, что прогулка с кофе в руке — это отдельный вид времяпрепровождения. Но мы же помним, что в 300 мл капучино примерно 100 калорий, а в латте — все 220, моккачино потянет на 290 калорий, а тяжеловес среди кофе — фраппучино, в нем 350 калорий.
Привычка 10. Заставлять себя ходить в тренажерный зал
Для самых стойких это правило не работает, но таких среди нас немного. Чем больше стресс и меньше удовольствия от занятий, тем больше вероятности, что вы сорветесь и бросите тренироваться при первой возможности. Чемпионка Азии по самбо и тренер-педагог Наталья Коновалова советует прислушиваться к себе и выбирать вид спорта по симпатии. Если говорить о здоровье — то для этого вам пригодится обычная гимнастика.
— Я бы рекомендовала сместить внимание с потери жировой массы на укрепление мышечного корсета. Потому что чем больше мышечная масса, тем больше калорий мы расходуем. Это будет первый правильный шаг, — считает спортсменка.
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