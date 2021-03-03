Не завидуй так активно: 10 «толстых» привычек, которые каждый день незаметно вас полнят

Привычка 1. Худеть в короткие сроки и с максимальным результатом

Если вы постоянно худеете к праздникам или важным событиям, а потом снова набираете вес, ничего хорошего из этого не выйдет.

— В ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Ежедневные изнуряющие тренировки — это всё стресс для организма, а во время стресса организм не готов отдавать его стратегические запасы. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но это очевидно. Но потом будет срыв и вес вернется с лихвой, — считает диабетолог, диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.

Если диета и имеет место быть, то она должна быть сбалансированной, а человек — сытым. Если дефицит будет излишним, снижение веса будет некачественным. При недостатке белка мы будем терять мышцы, а не жир.

Привычка 2. Поздно ложиться спать

— Самый ценный сон — с 11 вечера до 2 часов ночи. Если человек ложится поздно или не высыпается — синтез мелатонина нарушается, восстановительные процессы в организме не происходят, и это ведет не только к общему ухудшению здоровья, но и в том числе к набору веса, — объясняет диетолог.