Что, и фрукты нельзя? Продукты, от которых ваш живот станет больше

Иногда совсем неважно, едите вы здоровую пищу или нет. Потому что после еды появляется тяжесть, а вы чувствуете себя, как будто съели воздушный шар. И ничего удивительного в этом нет — такие ощущения могут появиться даже в случае с, казалось бы, «правильными» продуктами. А о тех, что не имеют с ними ничего общего, и говорить нечего.
Продукты, которые откровенно портят фигуру, условно можно разделить на две категории. Первая отвечает за временный визуальный эффект, который проходит за несколько часов. Такая еда не прибавит вам лишних килограммов, но сделает талию заметно шире. Вторая категория продуктов увеличит объемы уверенно и надолго.
СЮЖЕТ
Вместе со специалистами по питанию мы разобрали, почему некоторые продукты «надувают» человека и какая еда сделает это быстрее всего.
Хлеб и булочки
Белый хлеб, который мы чаще всего используем для бутербродов и сэндвичей, выпекается из
— У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов, грубо говоря, муки, — говорит диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. — Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ, в первую очередь, обмене углеводов.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге
Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.
Молоко животного происхождения
— У многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко. Поэтому когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникают вздутие, это сказывается на объемах живота. И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное. Как раз за счет молочного сахара. Растительные типы молока такую реакцию вызывать не будут, — говорит Тамара Крамченинова. — Кроме того, в молоке и молочных продуктах содержится молочный сахар, лактоза. У многих людей бывает лактозная непереносимость.
Кроме того, поклонники молока могли замечать такую особенность: если запивать любимым напитком бутерброд, живот начинает увеличиваться. И это ненормально — такой симптом говорит о том, что стоит задуматься о здоровье ЖКТ: у абсолютно здорового человека подобной реакции не будет. Если он, конечно, не переедает и не выпивает по два литра молока в день и не съедает полкило творога. В случае, когда такая реакция возникает даже при употреблении малого количества молока (например
Газированная вода
В эту категорию попадают и газировка, и якобы полезная минералка. Употребление любой обогащенной углеводородом воды приводит к скоплению газов в желудке и, как следствие, к временному увеличению его объема. Раздувшийся живот будет с вами от часа до трех. Но если минеральная вода оказывает только временный эффект, не добавляя килограммов, газировка (как и другие сладкие напитки промышленного производства) даст за компанию лишний вес.
— Газы, которые присутствуют в напитках в большом количестве, неблагоприятно сказываются на состоянии нашей печени. Во-вторых, то количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе, — говорит Тамара Крамченинова. — В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.
— Из газированных напитков можно оставить только минеральную воду. Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара. Плюсом к этому идет дикое привыкание, — говорит Кристина Королькова. — Все эти добавки вкусовые, усилители действуют на нервную систему, вот и начинается привыкание. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.
Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.
Кстати, зависимость от сладких газированных напитков со временем угасает. Работает это так: когда мы употребляем слишком много вредных продуктов, рецепторы в ротовой полости начинают гипертрофироваться и требуют больше такой еды. Затем, когда проходит в среднем три недели, всё возвращается в исходную норму, и мы меньше хотим такой пищи. Также не стоит забывать об опасной пищевой «дружбе» газированной воды и фастфуда.
— Это опасное пищевое соседство. В первую очередь приводит к воспалению слизистой оболочки желудка, возникают гастриты. А гастрит, воспаление желчного пузыря,
Фрукты и овощи
О пользе клетчатки мы слышали не раз. Она, например, впитывает в себя излишки жиров и простых углеводов, замедляет усвоение и снижает общий калораж съеденного. Но о пользе можно забыть, если съедать клетчатки слишком много. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины
Алкоголь
Некоторые диеты разрешают выпить бокал вина на ужин, но это максимум, который вы можете себе позволить. Да, калорийность алкоголя относительно невысокая (коэффициенты варьируются в зависимости от крепости и конкретного сорта напитка), но это совсем другие калории.
— Несмотря на то, что у него калорийность совершенно другая, отличается от той же еды, и все считают, что расход алкоголя быстрый, — ничего подобного, — говорит Кристина Королькова. — Потому что алкоголь задерживает жидкость в организме. Калории ты, может быть, переработаешь, но жидкость-то у тебя останется. Кроме того, алкоголь — многоуглеводный. Там очень много углеводов, причем простых. Из чего делается большинство алкоголя? Из тех же самых дрожжей, сахара, всевозможных добавок, а это — простые углеводы.
Все перечисленные продукты работают одинаково для всех без исключения. Если какая-то другая еда вызывает у вас вздутие и временно увеличивает живот, это говорит об индивидуальной непереносимости и клинической истории. Кроме того, стоит учитывать, что чаще всего временно ничего не бывает. Разве что вода выйдет из организма естественным путем, остальное задержится в организме.
Что еще вы знаете о продуктах и их влиянии на организм?