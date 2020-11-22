Что, и фрукты нельзя? Продукты, от которых ваш живот станет больше

Иногда совсем неважно, едите вы здоровую пищу или нет. Потому что после еды появляется тяжесть, а вы чувствуете себя, как будто съели воздушный шар. И ничего удивительного в этом нет — такие ощущения могут появиться даже в случае с, казалось бы, «правильными» продуктами. А о тех, что не имеют с ними ничего общего, и говорить нечего.

Продукты, которые откровенно портят фигуру, условно можно разделить на две категории. Первая отвечает за временный визуальный эффект, который проходит за несколько часов. Такая еда не прибавит вам лишних килограммов, но сделает талию заметно шире. Вторая категория продуктов увеличит объемы уверенно и надолго.