Эко в 56 лет, рак и политический протест: чем (кроме песен) известна самая дерзкая советская певица Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики. Известна такими хитами, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой», «Я за тебя молюсь».

Не признает брак