Эко в 56 лет, рак и политический протест: чем (кроме песен) известна самая дерзкая советская певица Лайма Вайкуле

Исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» Лайма Вайкуле давно критикует действия России на арене мировой политики. Певица живет в Юрмале, где владеет двухэтажным особняком на берегу моря, но до сих пор поддерживает общение со многими звездами российского шоу-бизнеса. Редакция Городских порталов решила узнать побольше об экстравагантной блондинке и ее бизнесе, котрый она еще недавно вела в нашей стране.
Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики. Известна такими хитами, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой», «Я за тебя молюсь».
Не признает брак
Лайма Вайкуле уже много лет состоит в отношениях со своим продюсером и бывшим бас-гитаристом ее ансамбля Андреем Латковским. Певице не раз советовали официально оформить отношения, ведь пара вместе с конца
— Это случилось в Лас-Вегасе, где браки регистрируются весело и легко. Вот и Андрей предложил там расписаться. Я попробовала, и мне очень не понравилось! Поняла, что слишком свободолюбивый человек. Когда тебе заявляют, что теперь ты принадлежишь другому, становится страшно! Тогда я осознала, что замужем быть не хочу, — делилась звезда.
— Мы оба бережем друг друга, бережем наш союз. При этом помним, что не женаты, и знаем, что в любой момент можем взять чемодан и уйти, — отметила Вайкуле.
Отношения у певицы с партнером строятся на взаимопонимании. Ей не нравятся грубые люди, настаивающие только на своей позиции.
— Я бы ни одного дня не жила с мужчиной, который может стукнуть по столу и сказать, что будет так, как он скажет. Чтобы стукнуть, да еще и при мне! Нет, не могу даже представить. Но мне такие и не встречались. Я люблю талантливых, интеллигентных людей. Признаюсь, даже нехороший человек может стать моим близким другом, если он одарен. Есть что-то важнее характера, — отметила Вайкуле.
Дети не случились
Вайкуле не скрывает, что в прошлом у нее были проблемы с женским здоровьем.
— Я могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию. Извините за сравнение с собаками... У меня была возможность взять породистого щенка или щенка из питомника. Так же могла сделать ребенка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей, — рассказывала она нашим коллегам из «СтарХита».
— При этом вопроса «обязательно иметь детей» не стояло. В нашей профессии у тех, кто имеет детей и действительно ими занимается, а не отдает на откуп няням и бабушкам, как правило, большие проблемы. И очень мало артистов, у которых с детьми всё хорошо. Никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое. У меня не случилось. И нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла! — откровенничала
Интересно, что в 56 лет Лайма пыталась выносить ребенка с помощью искусственного оплодотворения, но произошел выкидыш. Также певица хотела усыновить малыша, но ее крестный (духовник) не дал ей на это благословения.
Болезнь
В конце 80-х годов Лайму Вайкуле пригласили в США, где начался новый виток ее карьеры, певица вовсю покоряла западных слушателей. Однако радость от открывающихся перспектив сменилась трагедией. Лайме поставили страшный диагноз — рак молочной железы, но об этом никто не узнал. Делиться личными проблемами тогда было не принято. Когда Вайкуле узнала о болезни, Латковский оказался единственным, кому она сообщила печальную новость. В тот момент карьера звезды находилась на пике: она должна была записать альбом в США.
— Говорить о том, что я победила болезнь, неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не всё сказала, мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и всё живое. Считаю, что человек живет на свете лишь для того, чтобы становиться лучше, — призналась Вайкуле.
Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, артистка пошла на поправку. Любимый человек находился рядом, да и сейчас Андрей и Лайма практически не разлучаются. Со стороны может показаться, что в их отношениях царит полная идиллия, но так было не всегда. По словам Вайкуле, однажды их совместное будущее и вовсе находилось под угрозой.
— Мы разъезжались. Я должна была его проучить, но длилось это недолго. Проучила. Рассказывать о причинах не буду, это наше личное дело, — подчеркнула певица.
А в ноябре 2022 года появились слухи о возвращении рака. О болезни Лайма, как и 30 лет назад, предпочитает молчать. Правда, в сентябре этого года после отмены фестиваля в Юрмале исполнительница хита «Вернисаж» обмолвилась, что ей действительно нужна помощь врачей.
— Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас, — обратилась она к публике.
Бизнес и доходы
Лайма Вайкуле больше двадцати лет занимается бизнесом в России. В 1993 году она вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым создала в Латвии компанию Laimalukss Sia и открыла в Риге салон красоты под брендом LaimaLux. Это было одно из немногих мест, где уже тогда клиентам предлагали компьютерное моделирование прически и редкие процедуры для лица и кожи головы.
В 2000-м году Лайма открыла российское представительство своей компании — ООО «Лайма-люкс Рус», где 49% принадлежит рижской организации, а 51% — Мамедову.
Эта компания, работающая под брендом LaimaLux Group, занимается продажей профессиональной косметики для волос, мебели, оборудования и аксессуаров для салонов красоты. Ее представительства, кроме России, есть также в Литве и Грузии.
У LaimaLux Group, как сообщается на сайте, эксклюзивные права на дистрибуцию профессиональной косметики Goldwell, парикмахерского оборудования Olymp, Artecno и Greiner, японских парикмахерских ножниц Togiya, очищающих пластырей Kenrico (очищают они якобы от шлаков и токсинов), манекен-голов L’image. Всё это можно купить в интернет-магазине LaimaLux Group.
У компании есть свои Академии парикмахерского искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Самаре. Мастеров обучают на своих рабочих местах. К примеру, в Москве однодневные курсы «Легкие продажи в салоне красоты» и Химия с «0 — курс накруток на холодные стайлеры» стоят по
Среди вип-клиентов компания, созданная Лаймой Вайкуле, называет без имен звезд шоу-бизнеса, ведущих Первого канала, России и НТВ, участников шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период», «Евровидения» и Олимпиады в Сочи.
Не только красота
«Лайма-люкс Рус» занимается не только снабжением салонов красоты и парикмахерских. Судя по данным проверок Минздрава и Росздравнадзора, у компании была аптека на Волгоградском проспекте — компанию проверяли на предмет цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП), и штрафовали за нарушение правил хранения препаратов.
Еще одно направление — издательское. С апреля 2005 года «Лайма-люкс Рус» владеет тремя зарегистрированными СМИ, выходящими в России, странах СНГ и Балтии. Это российские версии международных журналов о красоте и фотокаталогов для стилистов — And Men, Highlights и Noi.se.
Как и многие российские фирмы, во время пандемии коронавируса «Лайма-люкс Рус» воспользовалась поддержкой государства. Она дважды получала деньги от Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в 2020 и 2021 годах (
В этом году «Лайма-люкс Рус» дважды искала сотрудников в Москве через портал Роструда «Работа в России» — уборщицу на зарплату 30 тысяч рублей и ассистента-аналитика на зарплату 65 тысяч рублей. В госзакупках компания пыталась участвовать только однажды, в 2014 году: подавала заявку на поставку парикмахерского оборудования для столичного колледжа на 6,6 миллиона рублей, но не была допущена к участию.
Выручка «Лайма-люкс Рус» за 2021 год составила 389,6 миллиона рублей, за последние пять лет — 1,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль за прошлый год — 13 тысяч рублей, за пять лет — 17,7 миллиона.
Что известно о бизнес-партнере Лаймы Вайкуле — профессоре «Вышки»
Летом, после того как на Вайкуле обрушилась критика из-за выхода на сцену с украинским флагом, на сайте LaimaLux Group появилось сообщение, что 10 августа 2022 года латвийская компания певицы передала свою долю в «Лайма-люкс Рус» Ширазу Мамедову, чтобы «самой больше сосредоточиться на бизнесе в странах Балтии».
Шираз Мамедов упомянут на сайте Высшей школы экономики как преподаватель, профессор кафедры психоанализа и бизнес-консультирования.
Профессора на сайте ВШЭ называют также президентом и исполнительным директором SJS USA Inc. — «американской корпорации со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе». Она поставляет продукты питания для промышленной переработки и розничной продажи (рыба, мясо и субпродукты) в Россию, страны СНГ и Балтии.
В автопарке бизнесмена стоят Bentley и Lincoln Navigator, а на «Лайма-люкс Рус» оформлен Mercedes-Benz.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Мамедов владеет компанией «Э+с Джей Эс Медиа», которая в 2017 году получила 1,5 миллиона рублей за организацию выступления Вайкуле на праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Этой же организации принадлежит издание Men`s Paper. Выручка «Э+с Джей Эс Медиа» в 2021 году составила 14,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 196 тысяч.
Против спецоперации
Лайма Вайкуле давно критикует Россию и ее действия на мировой арене. Несмотря на то, что певица стала популярна именно в нашей стране, после февральских событий Лайма решила громко заявить о своей гражданской позиции и порвать все связи с РФ.
При этом она открыто заявляет, что не только зарабатывала здесь сама, но и принесла миллионы государству. Равно как и Алла Пугачева.
— Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить, — заявила в интервью телеканалу «Дождь»*. По словам артистки, в то время как она сама получала около 130 рублей за концерт, ее пластинки продавались миллионными тиражами, доходы от которых «шли на содержание всего СССР».
После этого певицу захейтили российские пропагандисты — подробнее об этом мы рассказывали здесь.
* Внесен Минюстом в список иноагентов.
Лайма Вайкуле очень дружна с Аллой Пугачевой и считает нападки в ее адрес необоснованными.
— Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы, — заявила Вайкуле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания заявления артистки.
— Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы, — написала она в своем Telegram-канале.
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