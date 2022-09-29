«Меня мечтают увидеть в окопах»: кому из звезд шоу-бизнеса пришла повестка и кто готов идти служить
Мы узнали, кто из знаменитостей только готовится отдать долг Родине, а кого уже призвали на службу
Частичная мобилизация коснулась не только обычных жителей России, но и звезд шоу-бизнеса. Многие из них до этого высказывали поддержку действиям России на Украине и теперь имеют возможность подтвердить свои слова делом. Мы узнали, кто из певцов, актеров и спортсменов собирается отправиться на фронт.
По данным проекта «Объясняем.рф», даже звезды шоу-бизнеса не получат отсрочку от мобилизации, если на это нет прочих оснований.
— Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — пишут авторы проекта.
На днях о полученной повестке «Матч ТВ» рассказал российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев. Спортсмен заявил, что точно не собирается уклоняться от службы.
— Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там — как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю, — говорит Минеев.
Спортсмен вырос и служил в Ульяновске, там живут его родители. Когда брата не стало, Владимир переехал с семьей обратно в Ульяновск из Москвы, чтобы быть рядом с мамой, бабушкой и семьей брата.
Продюсер Иосиф Пригожин переживает за зятя. Недавно в звездном семействе случилось пополнение, старшая дочь Пригожина Даная родила сына. Радость дедушки омрачает только одно — не заберут ли его зятя в армию в связи со сложившейся в стране ситуацией.
— Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что, — рассказал он в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Как сообщают наши коллеги из «СтарХита», военный эксперт поспешил успокоить Пригожина, мол, возможно в военкомате не знали, что Евгений Ткаченко (зять продюсера. — Прим. ред.) недавно стал отцом, и ему нужно сообщить об этом соответствующей инстанции.
Мы уже разбирались, в каком случае отца не призовут по мобилизации. Отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет, это подтвердили в Министерстве обороны.
Экс-звезда сборной России и бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов тоже получил повестку. О том, что 37-летнего спортсмена призывают на службу, сообщил его отец.
— Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка, — говорит отец спортсмена
По его словам, нужно выяснить, всё ли прислали правильно, и дождаться окончательных результатов. Пока рано говорить о чем-либо.
— Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, всё должно быть по закону, — объяснил Билялетдинов-старший.
Бывшего мужа актрисы Равшаны Курковой актера Стаса Румянцева также призвали на службу. 33-летний артист написал в своих социальных сетях, что вынужден закончить с творчеством, так как отправляется отдавать долги Родине.
— Не осуждайте и простите мне мое решение! Все, кто меня любит. Я вас тоже люблю. Время непростое и непонятное, может всё решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался тут, в России. Пришла повестка вчера, был в военкомате. Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не всё решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду. Жду встречи с бандиткой, чтобы обнять ее перед отъездом. Я вернусь! — написал Румянцев.
До недавнего времени актер был в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Натальей Горожановой. У влюбленных родилась дочь Евангелина, но через некоторое время пара объявила о расставании, но смогла сохранить хорошие отношения ради дочери. Напомним, что до романа с Натальей Станислав был женат на актрисе Равшане Курковой.
Несколько дней в соцсетях активно обсуждали отъезд певца Тимати в Узбекистан сразу после начала мобилизации. Злые языки предполагали, что рэпер по примеру других решил скрыться от призыва. По словам артиста, в его планы не входит переезд за границу.
— Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать, — написал музыкант в соцсетях.
— В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, — добавил Тимати.
Готов защищать Родину и музыкант Прохор Шаляпин. Но по мнению артиста, пока в первых рядах должны быть те, кто имеет боевой опыт.
— При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну, — цитирует Прохора телеграм-канал «Звездная пыль». А пока Шаляпин планирует поехать со своими выступлениями по военным частям.
Рэпер Птаха тоже готов пойти на фронт и бегать от повестки не собирается.
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— Я не поеду в другую страну, не поменяю себе паспорт, не буду, как собака сутулая с поджатым хвостом, щемиться. Это мой дом, это моя страна. Здесь живет моя семья, я здесь вырос. Здесь мое прошлое и будущее. И как бы, блин, я без боя не сдам. Поэтому, если придет повестка, пойду воевать. Как и всё мое окружение, с которым я разговаривал, — высказал свою позицию артист.
Даже телеведущая Лера Кудрявцева не осталась в стороне и сообщила, что если женщинам понадобится пойти на фронт, она всегда готова.
— Я живу в России, и если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду. Все свободны, — заявила она.
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