«Меня мечтают увидеть в окопах»: кому из звезд шоу-бизнеса пришла повестка и кто готов идти служить

Частичная мобилизация коснулась не только обычных жителей России, но и звезд шоу-бизнеса. Многие из них до этого высказывали поддержку действиям России на Украине и теперь имеют возможность подтвердить свои слова делом. Мы узнали, кто из певцов, актеров и спортсменов собирается отправиться на фронт.



По данным проекта «Объясняем.рф», даже звезды шоу-бизнеса не получат отсрочку от мобилизации, если на это нет прочих оснований.