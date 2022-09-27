Голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев

Болезнь

68-летний певец пережил два обширных инсульта, но, к сожалению, так и не смог до конца восстановиться. Первый инсульт Моисеев перенес зимой 2010 года. Тогда у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также возникли проблемы с речью. Спустя пять лет исполнителя настиг второй инсульт, который только усугубил ситуацию. Также у него было несколько микроинсультов.

— Борис Михайлович сейчас, как и всегда, находится в своей квартире в самом центре Москвы. Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день, — рассказывал о состоянии певца его друг и директор Сергей Горох в апреле этого года.

По его словам, в последнее время певец набрал лишний вес, у него сохраняются проблемы с подвижностью руки, из-за чего иногда возникают сложности бытового характера. Оставались у артиста и нарушения речи.



— У Бори висит тревожная кнопка. Не дай Бог если что, я услышу его. Кроме того, у него установлена камера. Тревожную кнопку он нажимает, если какая-то проблема, мне идет звонок «Борис — тревога» на мой телефон, я его включаю и мы с ним разговариваем. К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает и ему тяжело подняться. Я в течение 5 минут всегда могу приехать к нему. Я живу рядом. Тревожная кнопка спасает, — делился Горох.