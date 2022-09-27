Голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев

Белорусский танцовщик и хореограф, а впоследствии — эстрадный певец Борис Моисеев, прославился не в последнюю очередь благодаря эпатажному образу. Главный хит артиста — песня «Голубая луна», исполненная в дуэте с Николаем Трубачом. Мы вспоминаем, каким был жизненный путь яркого исполнителя.
Борис Моисеев умер в своей московской квартире. Тело днем 26 сентября обнаружил его друг и арт-директор Сергей Горох. Как обычно днем Горох пришел в апартаменты для того, чтобы проведать своего друга и коллегу, сообщает StarHit. Он увидел Моисеева уже лежащим на полу, вызвал медиков и пытался помочь. Однако приехавшие врачи скорой лишь констатировали смерть.
Детство
Борис родился в Мозырской колонии под Могилёвом, где его мать, польская еврейка по происхождению, отбывала срок по политической статье. Моисеев никогда не видел своего отца и так не узнал его имени. Известно только, что этот человек работал в той же колонии и сделал всё, чтобы женщина оказалась на свободе. Борис полагал, что он был начальником блока, так как конвоирами в колонии были женщины.
Как вспоминал артист, его мама мечтала о девочке и всю беременность шила девчачьи сорочки с вышивкой, а когда у нее родился третий сын, надела на него эти одежки и потом часто покупала ему девичью одежду.
Карьера
Широкой общественности Борис Моисеев известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами — окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. Танцоры выступали в странах Европы и США, некоторое время Борис Моисеев работал в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра в Новом Орлеане.
В девяностые годы Борис Моисеев начал петь, дебют состоялся в программе «Что? Где? Когда?». «Экспрессия» исполнила трек «Вот это да», где Моисеев на этот раз самостоятельно спел свою партию. Наиболее известен стал как исполнитель песни «Голубая луна», которую спел в дуэте с Николаем Трубачом.
Борис Моисеев также выступал в дуэте с Людмилой Гурченко, многократно становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
Личная жизнь
Моисеев стал одним из первых российских поп-певцов, кто открыто признался в своей гомосексуальности. Вернувшись из Америки в 1991 году, Моисеев дал интервью «Аргументам и фактам», в котором сделал каминг-аут. По его собственным словам, он «никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал». Однако в 2010 году в интервью телеканалу «ТНТ» Борис Моисеев заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации, чтобы добиться славы.
12 августа 2010 года эпатажный певец заявил прессе о своем бракосочетании с американкой Адель Тодд, которое должно было состояться 15 сентября 2010 года в Сочи.
У Бориса Моисеева два старших брата — Анатолий и Маркс Толкачи. Маркс женат на бывшей коллеге Бориса по трио «Экспрессия» Людмиле, живут в Канаде. ДНК-тест на передаче «Секрет на миллион» показал, что у Бориса — не тот же отец, что у его братьев.
В одном из интервью эпатажный певец рассказывал о своем сыне Амадеусе (от актрисы Эугении Плешките) и внуке, которые живут в Кракове, однако позже в программе «Секрет на миллион» опроверг информацию. Также певец был крёстным отцом дочери поп-певицы Алёны Апиной — Ксении.
— Мы раньше были просто коллегами, а потом подружились. Как-то она сказала мне: «Боря, почему глаза такие грустные? Тебе пора стать отцом!» И предложила важную роль крестного ее дочки Ксюши. Алена постоянно звонит, спрашивает, как дела. И с Ксюшей я тоже на связи. Недавно подарил ей клоуна из муранского стекла. А о чем болтаем? В основном про балет, я же эстет, работал хореографом. Даю советы, как правильно держать спину и выворотно стоять в позициях, — рассказывал он в интервью нашим коллегам из «СтарХита».
Болезнь
68-летний певец пережил два обширных инсульта, но, к сожалению, так и не смог до конца восстановиться. Первый инсульт Моисеев перенес зимой 2010 года. Тогда у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также возникли проблемы с речью. Спустя пять лет исполнителя настиг второй инсульт, который только усугубил ситуацию. Также у него было несколько микроинсультов.
— Борис Михайлович сейчас, как и всегда, находится в своей квартире в самом центре Москвы. Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день, — рассказывал о состоянии певца его друг и директор Сергей Горох в апреле этого года.
По его словам, в последнее время певец набрал лишний вес, у него сохраняются проблемы с подвижностью руки, из-за чего иногда возникают сложности бытового характера. Оставались у артиста и нарушения речи.
— У Бори висит тревожная кнопка. Не дай Бог если что, я услышу его. Кроме того, у него установлена камера. Тревожную кнопку он нажимает, если какая-то проблема, мне идет звонок «Борис — тревога» на мой телефон, я его включаю и мы с ним разговариваем. К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает и ему тяжело подняться. Я в течение 5 минут всегда могу приехать к нему. Я живу рядом. Тревожная кнопка спасает, — делился Горох.
Сам Моисеев комментировал свое состояние нашим коллегам из «СтарХита» так:
— Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть, — говорил он журналистам.
Что касается финансового положения — тут тоже немало сплетен. В СМИ писали, что все накопления Бориса Михайловича в свое время ушли на лечение, а теперь с деньгами у него напряженно. Однако, 3–4 раза в неделю к артисту приходила горничная, также у него была помощница по хозяйству.
Дружба с Аллой Пугачевой
Борис Моисеев поддерживал теплые отношения с Аллой Пугачевой. Музыкальных исполнителей связывала давняя дружба. В своих социальных сетях певец размещал архивные фото с Аллой Борисовной. Фотография была сделана в то время, когда музыкант входил в состав танцевального трио «Экспрессия».
Что касается отношений между Аллой Пугачевой и Борисом Моисеевым, известно, что именно Примадонна разглядела в единственном мужчине-танцоре трио «Экспрессия» будущую звезду. Алла Борисовна помогла начинающему артисту пробиться на вершину эстрады.
— Алла для меня — это святое. Потрясающая женщина, суперстар. В 1980 году я работал в Юрмале — в знаменитом ресторане «Кабург», где бывали первые лица государства и звезды. Однажды вечером появилась она — вместе с мужем, Женей Болдиным, и Ильей Резником. Я загорелся: надо сделать, чтобы она меня запомнила! У меня был танец «Синьор Ча-ча-ча», и я исполнил его с огромной розой, зажатой в зубах. На последних аккордах дотанцевал до ее столика — и опустил цветок перед Аллой. Она улыбнулась и сказала: «Ты мне нравишься». А когда увидела всю программу целиком, предложила поработать вместе. Мы обменялись номерами телефонов, Алла сказала: звони! Целый месяц я ее набирал, но Пугачева не отвечала. И вдруг позвонила сама: «Боря, время пришло, бери вещи, девочек (участницы трио «Экспрессия», созданного Моисеевым, — Лари Хитана и Людмила Чеснулявичюте. — Прим. «СтарХита») и приезжай в Москву! — вспоминал Моисеев в интервью «СтарХиту».
Друг певца Сергей Горох рассказывал, что после болезни, что периодически Алла Борисовна звонила Моисееву, чтоб узнать о его самочувствии. Также Примадонна передавала своему другу различные подарки.
Гадалка нагадала долгую жизнь
Певец рассказывал, что как-то ездил в Париж и друзья посоветовали ему обратиться к местной прорицательнице. Женщина была довольно откровенна.
— Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось — записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала. К мистике отношусь с интересом, но аккуратно. Например, придумал ритуал на удачу. Перед выступлениями обходил зал с колокольчиком, дышал в обувь. Помогало! — вспоминал Моисеев в одном из интервью.
К сожалению, гадалка из Парижа ошиблась и сегодня Борис Моисеев скончался после продолжительной болезни на 69-м году жизни. Поклонники певца знали о его тяжелой болезни, но он всегда оставался на позитиве и периодически радовал фанатов новыми фото.
Что еще почитать
- Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям;
- Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова;
- Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).