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Истории

Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям

Вспоминаем судьбы спутниц знаменитостей, которые до сих пор живут памятью об ушедших любимых

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Семейная идиллия Софии Ротару и Анатолия Евдокименко продлилась больше <nobr class="_">30 лет</nobr>

Семейная идиллия Софии Ротару и Анатолия Евдокименко продлилась больше 30 лет

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С уходом любимого человека, кажется, рушится мир. Еще сложнее, когда этого человека знала вся страна. Он продолжает жить в своем творчестве, на экране или на музыкальных носителях. Но рядом его всё равно нет. Кто-то находит в себе силы жить дальше и пытаться заново устроить личную жизнь, но немало женщин принимают решение хранить верность своей уже ушедшей второй половине. Наши коллеги из Woman.ru собрали истории известных вдов. Героини этого материала вполне могли бы выйти замуж еще раз, но после смерти супругов они продолжают хранить им верность.

Светлана Бодрова (55 лет) — вдова Сергея Бодрова (пропал без вести в 2002 году в возрасте

30 лет

)

Светлана после смерти Сергея больше не вышла замуж

Светлана после смерти Сергея больше не вышла замуж

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О любви Светланы и Сергея Бодрова ходили легенды. Близкие и родные пары называли их чувства настоящим чудом.

— Я с детства знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много думал об этом. И когда ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди — это степень свободы. А свобода — самое важное, что есть у человека, — рассказывал Бодров. На поклонниц Сергей совершенно не обращал внимания и из каждой командировки писал супруге письма с признаниями в своих чувствах.

— У меня вообще иногда такое сумасшедшее ощущение, что мы с тобой два разных характера одного человека. Мы как два брата-близнеца, разлученные в роддоме и встретившиеся через много лет. Ты для меня абсолютная судьба. <…> И все-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она, — писал Сергей Бодров в одном из писем.

В начале 1998 года Сергей и Светлана поженились. В июле того же года у них родилась дочь Ольга, а в августе 2002 года — сын Александр. Меньше чем через месяц после рождения второго ребенка Бодрова не стало. В тот момент он снимал фильм «Связной» в Кармадонском ущелье в Осетии. Во время съемок произошла трагедия: внезапно сошел ледник, и вся группа оказалась погребена под 60-метровым слоем льда. Светлана продолжала искать Сергея даже тогда, когда все отчаялись.

Прошло уже 20 лет, а вдова актера дала лишь одно интервью.

— Знаете, я теперь понимаю — мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел. У меня Сережа — последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают вообще никогда, — признавалась Светлана. Она продолжает чтить память погибшего мужа и старается сосредоточиться на воспитании детей и работе.

Ирина Турчинская (47 лет) — вдова Владимира Турчинского (умер в 2009 году в возрасте

46 лет

)

Чтобы справиться с потерей мужа, Ирине потребовалась помощь специалиста

Чтобы справиться с потерей мужа, Ирине потребовалась помощь специалиста

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Ирину и Владимира связала любовь к спорту. На второй день после знакомства девушка позвонила молодому человеку, с которым на тот момент состояла в отношениях, и сказала: «Между нами всё кончено, я встретила настоящую любовь». Расписались Владимир и Ирина так же спонтанно, как и познакомились.

В 1999 году у них родилась дочь Ксения. Правда, Турчинский до последнего надеялся, что будет мальчик, и даже коляску купил синего цвета. 12 лет прожили Ирина и Владимир вместе. Утром 16 декабря 2009 года Турчинский почувствовал резкую боль в груди. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть от инфаркта. Это для Ирины стала больше чем трагедией.

— Я испытывала глубочайшую безысходность. Мне стало неинтересно жить. Солнце светит, но не радует. И не только солнце — даже собственный ребенок. Жизнь стала плоской, словно декорация, — откровенно признавалась Турчинская в одном из интервью. Женщине понадобилось четыре года, чтобы справиться с утратой. Вдова спортсмена не скрывала, что ей пришлось прибегнуть к помощи специалистов, так как сама она вернуться к обычной жизни просто не могла.

Когда ее состояние пришло в норму, Турчинская окунулась с головой в воспитание дочери и продолжила развивать карьеру фитнес-тренера. О том, чтобы выйти замуж еще раз, Ирина даже не думает.

— Я уже была замужем за Володей, он останется моим единственным любимым мужем, — говорила Турчинская.

Наталья Рогожкина (47 лет) — вдова Андрея Панина (скончался в 2013 году в возрасте

50 лет

)

Наталья и Андрей вместе были и в жизни, и в кино

Наталья и Андрей вместе были и в жизни, и в кино

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Наталья Рогожкина, будучи 19-летней студенткой, впервые увидела 32-летнего Андрея Панина в стенах своей Школы-студии МХАТ. Туда актер был приглашен как ассистент педагога. Чуть позже они снова встретились на сцене театра в одном спектакле, после которого между ними завязался бурный роман.

Актриса не раз признавалась, что они с Паниным — «полярные противоположности с диаметральными взглядами на семейную жизнь», однако это совсем не помешало им прожить вместе почти 20 лет и родить двоих сыновей. Иногда Наталья в шутку называла мужа своим третьим и самым сложным ребенком, но понимала и принимала его таким, какой он есть.

6 марта 2013 года Андрея Панина нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти актера до сих пор неизвестна. Для Рогожкиной кончина супруга стала ударом, и, чтобы справиться с горем, она с головой ушла в работу.

Дарья Михайлова (57 лет) — вдова Владислава Галкина (умер в 2010 году в возрасте

38 лет

)

Дарья собиралась развестись с Владиславом, но не успела. Кто знает, может быть, развод и не случился бы, останься актер в живых

Дарья собиралась развестись с Владиславом, но не успела. Кто знает, может быть, развод и не случился бы, останься актер в живых

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Дарья Михайлова и Владислав Галкин познакомились в середине девяностых, а в октябре 1998 года поженились. Супруги были рядом не только дома, но и на съемочных площадках — они вместе играли в «Дальнобойщиках», «Приключениях мага», «Ландыше серебристом» и других известных фильмах. Общих детей у пары не было, супруги воспитывали дочь Дарьи от первого брака Василису.

Спустя 10 лет семейной жизни брак Дарьи и Владислава дал трещину. К разладу в отношениях добавились профессиональные неудачи Галкина. Последней каплей для Михайловой стали проблемы супруга с алкоголем, которые однажды обернулись пьяным дебошем.

— Да, я развожусь. Влад выпивает, а лечиться не хочет, — заявляла тогда Дарья. Правда, разводу так и не суждено было случиться. За две недели до суда актера нашли мертвым в собственной квартире.

После смерти актера его родители винили Дарью в том, что она недолюбила и не поддержала супруга в трудный момент. Устав от публичных оскорблений, Михайлова ушла из театра и пропала с радаров. Спустя 12 лет после смерти мужа актриса продолжает вести замкнутый образ жизни. Она изредка снимается в кино и отказывается давать комментарии прессе.

Лариса Голубкина (82 года) — вдова Андрея Миронова (скончался в 1987 году в возрасте

46 лет

)

Лариса согласилась выйти замуж за Андрея только с четвертой попытки

Лариса согласилась выйти замуж за Андрея только с четвертой попытки

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Несмотря на большое количество поклонниц, Андрей Миронов долгие годы был увлечен актрисой Ларисой Голубкиной. Он ухаживал за ней 11 лет и несколько раз предлагал ей стать его женой, но заветное «да» услышал с четвертой попытки.

Их познакомила подруга Ларисы — актриса и звезда фильма «Джентльмены удачи» Наталья Фатеева. В декабре 1963 года она представила их друг другу на праздновании своего дня рождения. В 1977 году Миронов и Голубкина расписались в одном из столичных ЗАГСов, однако пышного торжества молодожены решили не устраивать.

Андрей Александрович и Лариса Ивановна прожили вместе 10 лет. Жизнь артиста оборвалась в Риге во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Не доиграв последнюю сцену, он потерял сознание. Нейрохирурги диагностировали кровоизлияние в мозг.

На момент смерти Андрея Миронова его жене было 46 лет. Тогда многим казалось, что через некоторое время Лариса выйдет замуж снова, потому что мужским вниманием женщина никогда не была обделена. Однако вот уже больше 30 лет Голубкина остается верна своему ушедшему супругу.

София Ротару (74 года) — вдова Анатолия Евдокименко (умер в 2002 году в возрасте

60 лет

)

София спасла мужа от онкологии, но от инсультов уберечь не смогла

София спасла мужа от онкологии, но от инсультов уберечь не смогла

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Всю свою сознательную жизнь знаменитый музыкант Анатолий Евдокименко посвятил одной женщине — Софии Ротару. Однажды Анатолий увидел фото победительницы музыкального конкурса на обложке журнала и во что бы то ни стало решил ее найти. После долгих поисков он встретился с Ротару и признался в своих чувствах. Правда, ухаживать за Софией ему пришлось на протяжении двух лет, пока она не ответила ему взаимностью.

В 1968 году София и Анатолий расписались, а через два года у них родился сын Руслан. Их семейная идиллия продлилась больше 30 лет. Дальше последовал страшный диагноз — онкология. Узнав о заболевании супруга, Ротару посвятила всё свое время и силы, чтобы помочь Анатолию излечиться. Рак отступил, но после смерти отца Евдокименко пережил первый инсульт. Затем последовал второй и третий, после которого в 2002 году сердце артиста остановилось. Смерть мужа Ротару переживала очень тяжело.

— Мы с Толиком прожили 35 счастливых лет. Всё было как в сказке и пролетело, как мгновенье. Мне было очень трудно смириться с его смертью. Не было никаких сил, возникали мысли даже покинуть сцену, — признавалась Ротару в одном из интервью. О том, чтобы выйти замуж еще раз, София даже не думала.

— У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне, — заявлял сын певицы Руслан Евдокименко.

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