Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям

Ирину и Владимира связала любовь к спорту. На второй день после знакомства девушка позвонила молодому человеку, с которым на тот момент состояла в отношениях, и сказала: «Между нами всё кончено, я встретила настоящую любовь». Расписались Владимир и Ирина так же спонтанно, как и познакомились.



В 1999 году у них родилась дочь Ксения. Правда, Турчинский до последнего надеялся, что будет мальчик, и даже коляску купил синего цвета. 12 лет прожили Ирина и Владимир вместе. Утром 16 декабря 2009 года Турчинский почувствовал резкую боль в груди. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть от инфаркта. Это для Ирины стала больше чем трагедией.