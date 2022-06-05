Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям

С уходом любимого человека, кажется, рушится мир. Еще сложнее, когда этого человека знала вся страна. Он продолжает жить в своем творчестве, на экране или на музыкальных носителях. Но рядом его всё равно нет. Кто-то находит в себе силы жить дальше и пытаться заново устроить личную жизнь, но немало женщин принимают решение хранить верность своей уже ушедшей второй половине. Наши коллеги из Woman.ru собрали истории известных вдов. Героини этого материала вполне могли бы выйти замуж еще раз, но после смерти супругов они продолжают хранить им верность.
Светлана Бодрова (55 лет) — вдова Сергея Бодрова (пропал без вести в 2002 году в возрасте
30 лет
)
О любви Светланы и Сергея Бодрова ходили легенды. Близкие и родные пары называли их чувства настоящим чудом.
— Я с детства знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много думал об этом. И когда ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди — это степень свободы. А свобода — самое важное, что есть у человека, — рассказывал Бодров. На поклонниц Сергей совершенно не обращал внимания и из каждой командировки писал супруге письма с признаниями в своих чувствах.
— У меня вообще иногда такое сумасшедшее ощущение, что мы с тобой два разных характера одного человека. Мы как два брата-близнеца, разлученные в роддоме и встретившиеся через много лет. Ты для меня абсолютная судьба. <…> И все-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она, — писал Сергей Бодров в одном из писем.
В начале 1998 года Сергей и Светлана поженились. В июле того же года у них родилась дочь Ольга, а в августе 2002 года — сын Александр. Меньше чем через месяц после рождения второго ребенка Бодрова не стало. В тот момент он снимал фильм «Связной» в Кармадонском ущелье в Осетии. Во время съемок произошла трагедия: внезапно сошел ледник, и вся группа оказалась погребена под
Прошло уже 20 лет, а вдова актера дала лишь одно интервью.
— Знаете, я теперь понимаю — мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел. У меня Сережа — последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают вообще никогда, — признавалась Светлана. Она продолжает чтить память погибшего мужа и старается сосредоточиться на воспитании детей и работе.
Ирина Турчинская (47 лет) — вдова Владимира Турчинского (умер в 2009 году в возрасте
46 лет
)
Ирину и Владимира связала любовь к спорту. На второй день после знакомства девушка позвонила молодому человеку, с которым на тот момент состояла в отношениях, и сказала: «Между нами всё кончено, я встретила настоящую любовь». Расписались Владимир и Ирина так же спонтанно, как и познакомились.
В 1999 году у них родилась дочь Ксения. Правда, Турчинский до последнего надеялся, что будет мальчик, и даже коляску купил синего цвета.
— Я испытывала глубочайшую безысходность. Мне стало неинтересно жить. Солнце светит, но не радует. И не только солнце — даже собственный ребенок. Жизнь стала плоской, словно декорация, — откровенно признавалась Турчинская в одном из интервью. Женщине понадобилось четыре года, чтобы справиться с утратой. Вдова спортсмена не скрывала, что ей пришлось прибегнуть к помощи специалистов, так как сама она вернуться к обычной жизни просто не могла.
Когда ее состояние пришло в норму, Турчинская окунулась с головой в воспитание дочери и продолжила развивать карьеру фитнес-тренера. О том, чтобы выйти замуж еще раз, Ирина даже не думает.
— Я уже была замужем за Володей, он останется моим единственным любимым мужем, — говорила Турчинская.
Наталья Рогожкина (47 лет) — вдова Андрея Панина (скончался в 2013 году в возрасте
50 лет
)
Наталья Рогожкина, будучи 19-летней студенткой, впервые увидела
Актриса не раз признавалась, что они с Паниным — «полярные противоположности с диаметральными взглядами на семейную жизнь», однако это совсем не помешало им прожить вместе почти
6 марта 2013 года Андрея Панина нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти актера до сих пор неизвестна. Для Рогожкиной кончина супруга стала ударом, и, чтобы справиться с горем, она с головой ушла в работу.
Дарья Михайлова (57 лет) — вдова Владислава Галкина (умер в 2010 году в возрасте
38 лет
)
Дарья Михайлова и Владислав Галкин познакомились в середине девяностых, а в октябре 1998 года поженились. Супруги были рядом не только дома, но и на съемочных площадках — они вместе играли в «Дальнобойщиках», «Приключениях мага», «Ландыше серебристом» и других известных фильмах. Общих детей у пары не было, супруги воспитывали дочь Дарьи от первого брака Василису.
Спустя 10 лет семейной жизни брак Дарьи и Владислава дал трещину. К разладу в отношениях добавились профессиональные неудачи Галкина. Последней каплей для Михайловой стали проблемы супруга с алкоголем, которые однажды обернулись пьяным дебошем.
— Да, я развожусь. Влад выпивает, а лечиться не хочет, — заявляла тогда Дарья. Правда, разводу так и не суждено было случиться. За две недели до суда актера нашли мертвым в собственной квартире.
После смерти актера его родители винили Дарью в том, что она недолюбила и не поддержала супруга в трудный момент. Устав от публичных оскорблений, Михайлова ушла из театра и пропала с радаров. Спустя
Лариса Голубкина (82 года) — вдова Андрея Миронова (скончался в 1987 году в возрасте
46 лет
)
Несмотря на большое количество поклонниц, Андрей Миронов долгие годы был увлечен актрисой Ларисой Голубкиной. Он ухаживал за ней
Их познакомила подруга Ларисы — актриса и звезда фильма «Джентльмены удачи» Наталья Фатеева. В декабре 1963 года она представила их друг другу на праздновании своего дня рождения. В 1977 году Миронов и Голубкина расписались в одном из столичных ЗАГСов, однако пышного торжества молодожены решили не устраивать.
Андрей Александрович и Лариса Ивановна прожили вместе
На момент смерти Андрея Миронова его жене было
София Ротару (74 года) — вдова Анатолия Евдокименко (умер в 2002 году в возрасте
60 лет
)
Всю свою сознательную жизнь знаменитый музыкант Анатолий Евдокименко посвятил одной женщине — Софии Ротару. Однажды Анатолий увидел фото победительницы музыкального конкурса на обложке журнала и во что бы то ни стало решил ее найти. После долгих поисков он встретился с Ротару и признался в своих чувствах. Правда, ухаживать за Софией ему пришлось на протяжении двух лет, пока она не ответила ему взаимностью.
В 1968 году София и Анатолий расписались, а через два года у них родился сын Руслан. Их семейная идиллия продлилась больше
— Мы с Толиком прожили 35 счастливых лет. Всё было как в сказке и пролетело, как мгновенье. Мне было очень трудно смириться с его смертью. Не было никаких сил, возникали мысли даже покинуть сцену, — признавалась Ротару в одном из интервью. О том, чтобы выйти замуж еще раз, София даже не думала.
— У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне, — заявлял сын певицы Руслан Евдокименко.
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