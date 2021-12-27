В постели со смертью: как выглядели жены и любовницы самых опасных гангстеров в истории

Пабло Эскобар был противоречивой личностью: он убил десятки тысяч людей и в то же время строил для бедняков дома. Одни считали его монстром, другие — Робин Гудом и настоящим героем. Его имя окружено тайнами и легендами. Так, например, до сих пор неизвестно, где и как он познакомился со своей женой Марией.



По одной версии, она была самой младшей среди его 400 любовниц, когда забеременела в 15 лет. Другие утверждают, что на юной Марии Виктории Энао Вальехо колумбийский наркобарон женился тайно: обеспеченные родители невесты считали, что Эскобар им не ровня. Что бы там ни было на самом деле, в 1967 году свадьба состоялась. И супруги, поклявшиеся друг другу быть вместе до конца дней, сдержали свое обещание.

Несмотря на то что Пабло никогда нельзя было назвать образцом супружеской верности, Мария любила его до самозабвения. Жена Эскобара прощала ему все его многочисленные измены и просила лишь об одном — быть менее жестоким по отношению к врагам.