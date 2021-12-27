В постели со смертью: как выглядели жены и любовницы самых опасных гангстеров в истории

На фото Игея Лессони что-то эмоционально говорит своему возлюбленному — Сальваторе Лучано. Этот человек известен в преступном мире как Счастливчик. В свое время он занимался заказными убийствами и наркоторговлей, и это далеко не весь его «послужной» список. Но за каждым кровожадным и опасным боссом преступного мира стоит женщина, которая зовет его уменьшительно-ласкательным прозвищем и требовательно протягивает губы для поцелуя. Как выглядели жены и подруги самых опасных гангстеров в истории и как сложилась их судьба после встречи с бандитами — в материале наших коллег Wday.ru.
Мария Виктория Энао Вальехо (год рождения — 1961 г.), жена Пабло Эскобара
Пабло Эскобар был противоречивой личностью: он убил десятки тысяч людей и в то же время строил для бедняков дома. Одни считали его монстром, другие — Робин Гудом и настоящим героем. Его имя окружено тайнами и легендами. Так, например, до сих пор неизвестно, где и как он познакомился со своей женой Марией.
По одной версии, она была самой младшей среди его 400 любовниц, когда забеременела в 15 лет. Другие утверждают, что на юной Марии Виктории Энао Вальехо колумбийский наркобарон женился тайно: обеспеченные родители невесты считали, что Эскобар им не ровня. Что бы там ни было на самом деле, в 1967 году свадьба состоялась. И супруги, поклявшиеся друг другу быть вместе до конца дней, сдержали свое обещание.
Несмотря на то что Пабло никогда нельзя было назвать образцом супружеской верности, Мария любила его до самозабвения. Жена Эскобара прощала ему все его многочисленные измены и просила лишь об одном — быть менее жестоким по отношению к врагам.
— В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда не найду замену своей жене и детям, — так звучит одна из самых знаменитых фраз Пабло Эскобара. Это были не просто красивые слова — семья действительно много значила для тирана. Собственно, такая привязанность к ним и погубила «кокаинового короля». Будучи в очередных бегах и не видя семью уже год, Пабло решил позвонить домой, чтобы поздравить сына с днем рождения. Разговор был перехвачен властями, местонахождение Эскобара определено, а сам он ликвидирован.
После гибели супруга для Марии наступили непростые времена — несколько лет она скрывалась с детьми под вымышленными именами. Многие думали, что родственники наркобарона ушли в тень, но в июне 2018 года стало известно, что вдова и наследник Пабло Эскобара были арестованы за отмывание денег наркомафии.
Игеа Лиссони (1921–1958 гг.), гражданская жена Лаки Лучано
Итальянец Сальваторе Лучано, он же Чарльз, он же Лаки, был включен журналом Times в список людей, определивших лицо XX века. Именно он был тем человеком, который создал преступность в США, превратив ее из кучки противоборствующих кланов в сильную и могущественную организацию.
Счастливчик занимался всем, что приносило прибыль: бутлегерством (подпольная продажа алкоголя), наркоторговлей, азартными играми, проституцией, заказными убийствами. Спустя много лет за подобные деяния прокурор штата признал итальянца «врагом общества номер один» и депортировал Лучано в Италию, где он и встретил любовь всей своей жизни.
Избранницей Мафиози стала Игея Лессони. Девушка с юности работала танцовщицей, но всё о чем мечтала, — это познакомиться с богатым мужчиной и больше не думать о том, как заработать. В Милане предсказательница напророчила ей, что встретит она нужного мужчину на острове Капри. Волею судеб этим мужчиной оказался один из самых влиятельных гангстеров в мире Сальваторе Лучано.
Девушку не смущала
Конечно же, Игея знала, чем занимается ее мужчина, ведь им не раз приходилось вместе скрываться от преследований. Но такой образ жизни ее совсем не пугал, Лучано сделал его для нее максимально роскошным. Лаки и Игея прожили вместе 11 лет. В официальных отношениях они не состояли, но называли себя мужем и женой. Их союз оборвала смерть Игеи, она умерла от рака в 37 лет. Ее уход настолько сильно пошатнул Лучано, что он ослабил контроль не только за своими делами, но и за собственным здоровьем.
Спустя 4 года после смерти любимой женщины морозным утром 26 января Сальваторе, выходя из машины, почувствовал резкую боль в груди и в следующую секунду рухнул на землю. Через несколько минут он скончался. В медицинском заключении врачи записали, что смерть наступила в результате инфаркта.
Алиса Кенни Даймонд (1899–1933 гг.), жена Джега Легс Даймонда
Скромная и набожная женщина любила своего супруга всей душой. Джега Легс Даймонда нельзя назвать особо мощным или влиятельным в преступной среде, но он был одним из самых известных бутлегеров (подпольно производил и продавал спиртные напитки. — Прим. ред.) Нью-Йорка во время сухого закона. Отличался особой харизмой и чувством стиля, любил светскую тусовку и прекрасно танцевал. Рыцарь мафии, или Джег Джентльмен — так называли мужа Алисы. Она при этом вела скромный образ жизни и деятельность милого Джега очень тихо не поддерживала. Любила так, что безропотно прощала ему даже постоянную любовницу — танцовщицу Марион Кики Робертс, в номере которой и был застрелен гангстер двумя боевиками. Через два года жену Даймонда нашли в ее бруклинской квартире застреленной.
Виктория Ди Джорджо (год рождения — 1942 г.), жена Джона Готти
Помните фильм «Кодекс Готти», рассказывающий правдивую историю крестного отца Америки Джона Готти? Исполнитель роли мафиози Джон Траволта во время подготовки к съемкам еще в 2011 году встречался с супругой своего киногероя Викторией Ди Джорджо — главной женщиной в жизни босса «Коза Ностры».
Как и любой гангстер, Джон Готти привык окружать себя красивыми женщинами, но уже в 21 год перестал смотреть на них: его сердцем полностью завладела Виктория Ди Джорджо, юная дочь итальянца и русской еврейки. Родные хрупкой брюнетки были категорически против этого опасного союза, но Виктория не желала слушать их аргументы. В ее глазах Джон был олицетворением настоящего мужчины, которому она была готова посвятить всю свою жизнь. Собственно, так и произошло.
О жестокости Готти знали лишь его коллеги по банде и те, кому не повезло встать на их пути. Дома глава мафиозного клана был любящим отцом и заботливым мужем. У Джона и Виктории родилось четверо детей, но сын Фрэнк в
Кровавое правление Готти завершилось в 1992 году, когда его осудили на пожизненное заключение без права апелляции. Преданная Виктория еженедельно посещала супруга, неизменно появляясь перед ним в соболях и бриллиантах. Их тюремные свидания продлились десять лет: в 2002 году «последний Дон» умер от рака гортани.
После смерти супруга Виктория решила уйти в тень и практически перестала выходить в свет. За нее теперь это делают дети и внуки — дочь, ставшая успешным журналистом, и ее сыновья, запустившие в середине нулевых реалити-шоу «Новые Готти».
Вирджиния Хилл (1916–1966 гг.), любовница американского гангстера Багси Сигела
Вирджиния Хилл вырвалась из бедной семьи с пьющим отцом, избивающим мать, чтобы вскружить головы самым опасным гангстерам Чикаго. Она получила негласный титул «королевы бандитов», но умерла в нищете, которую так мечтала забыть навсегда.
В 17 лет юная и очень эффектная Вирджиния Хилл решает навсегда покинуть родную Алабаму, чтобы уехать в «столицу мафии» Чикаго. Девушка не боялась опасностей — совсем наоборот, она с азартом окунулась в преступной мир, проделав путь из официантки в советницы главных криминальных воротил. Но всё начиналось с работы в одном из дорогих ресторанов Аль Капоне в итальянском районе Сан-Карло, где юная Вирджиния таскала подносы и наблюдала за роскошными подругами гангстеров. Смышленая девушка не спешила бросаться в объятия богатых посетителей, предпочитая постепенно обзаводиться важными знакомствами. Ей удалось войти в доверие к одному из главарей чикагской мафии Эпу и к невестке знаменитого Аль Капоне.
Спустя несколько лет благодаря своему уму, бесстрашию и красоте она стала одной из самых могущественных женщин криминального Чикаго и влюбилась в него — голубоглазого и опасного Багси Сигела. Эта безумная страсть продолжалась пять лет, во время которых были и взаимные измены, и крупные аферы, и эпизоды предательства (однажды Вирджиния продала информацию о любимом конкурентам из Нью-Йорка). Всё закончилось убийством Сигела, которому не могли простить «воровство у своих». Эта смерть пошатнула состояние Хилл и лишила ее былой хватки. Спустя несколько лет она сбежала в Европу, где прожила в нищете и была найдена мертвой в Неаполе.
Бонни Элизабет Паркер (1910–1934 гг.), любовница Клайда Бэрроу
Пожалуй, Бонни и Клайд — одна из самых известных бандитских парочек, действовавших в Америке во времена Великой депрессии. До их общей встречи Бонни побывала замужем, а Клайд отсидел в тюрьме, где совершил свое первое убийство. Уже к 18 годам он взламывал сейфы, грабил магазины и угонял машины. Девушка обладала богатой фантазией, склонностью к актерству и импровизации. Ее сразу привлекли авантюризм и страстная натура парня.
Бонни влюбилась и весь короткий период совместного кутежа была верным партнером преступника. За два года лихая бандитская парочка ограбила как минимум 12 и убила 9 полицейских. В один из дней они приехали на угнанном автомобиле к матери Клайда, где их уже ждали полицейские. Как потом писала пресса, в машину, напичканную оружием, и тела преступников было выпущено более 500 пуль.
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