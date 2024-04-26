Суп гаспачо — вкусно и полезно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Улучшит обмен веществ и поможет похудеть. Диетолог — о том, что полезно есть на ужин, чтобы избавиться от лишних кило, и это не салат.



Врач советует срочно пересмотреть пищевые привычки. Борщ, солянка, щи, куриный, овощной, уха — вариантов супов очень много, это одно из блюд, которое готовят почти в каждой семье. Маленьких детей нередко заставляют есть суп, ведь считается, что он полезен для ЖКТ.

На самом деле вы можете не включать его в свой рацион, если не любите, говорят врачи. Главное — соблюдать баланс белков, полезных жиров и сложных углеводов, поэтому в супе нет никакой острой необходимости.



Но всё же в пользе этого блюда никто не сомневается: ведь там много овощей, рыба или мясо, всё это необходимо нашему организму.



— Чем отличается суп от многих других блюд? Большим содержанием воды, которая имеет нулевую калорийность. А чем больше воды в нашей тарелке, тем меньше в ней калорий. В этом преимущество супа для тех, кто худеет, — говорит «Доктору Питеру» диетолог Юлия Чехонина.



Юлия Чехонина — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»



— Кроме того, мы привыкли, что суп должен быть горячим. Это еще один плюс для того, чтобы контролировать количество съеденного. Ведь мы едим его ложкой, дуем на нее, медленно пережевываем и не торопимся. Следовательно, время приема пищи растягивается. Когда тарелка будет пустой, чувство насыщения уже придет и съесть лишнее вряд ли захочется.



Когда есть суп, чтобы похудеть

Мы привыкли есть суп в обед, это первое блюдо, к которому обычно прилагаются салат или же мясо с гарниром. Но чтобы избавиться от лишних килограммов, диетолог Юлия Чехонина советует есть суп на ужин. Непривычно, но зато эффективно.



— За счет воды суп имеет достаточно большой объём, он наполнит желудок, обеспечив чувство сытости, — поясняет врач.



Лучше всего ужинать супом за 2–3 часа до сна. Вы не будете мучиться от голода, когда ляжете в кровать. Кроме того, пищеварительная система на ночь не будет перегружена, что тоже способствует более здоровому сну.



Во многих странах даже есть традиция, которая называется «ночной суп»: за час до сна принято съедать тарелку супа.



Хорошо, если ваш суп не будет жирным, так что от солянки или ухи на сливках перед сном стоит отказаться. Варите бульон на птице, добавляйте как можно больше овощей и меньше соли. Тогда лишние килограммы быстрее уйдут.



Как сделать любой суп полезнее

У каждого супа есть уникальные свойства. Например, гороховый помогает улучшить обмен веществ и похудеть: он отлично усваивается и стимулирует перистальтику нашего кишечника. Куриный заставляет желудок лучше работать, тормозит инфекционные процессы и отлично подойдет для тех, кто простудился. Овощной активизирует обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.



Попробуйте несколько лайфхаков, чтобы приготовить это блюдо как можно быстрее, при этом сохранив всю его пользу.



Какой еще продукт можно есть и не толстеть

Если вы упорно ищете новую чудо-диету, которая поможет быстро и эффективно скинуть лишние килограммы к весне, для вас есть плохие новости: кажется, ограничения в питании не работают.



Жестким временным диетам под силу дать хороший временный результат, но если хотите сохранить стройную фигуру и быть при этом здоровым, то придется работать над пищевыми привычками.



Помогут вам правильные продукты. Вы наверняка часто слышали термин «суперфуд». Но что он означает? Неужели такая еда за мгновение сможет сделать вас худым и счастливым? Не совсем так.



По словам диетолога Эми Гудсон, обычно так называют продукты, в которых есть много полезных витаминов, антиоксидантов и минералов. И далеко не всегда речь идет об экзотической еде.



Например, знаете ли вы, что обычное куриное яйцо можно считать суперпродуктом номер один для тех, кто мечтает похудеть?



Чем хороши яйца

Одно из самых очевидных преимуществ яиц — при сравнительно низкой калорийности продукт содержит много легкоусвояемого белка. На 100 граммов яиц приходится всего 150 калорий. Белок дает чувство сытости и помогает наращивать мышцы во время тренировок. А еще при дефиците белка мы страдаем от отеков, что делает нас визуально полнее.



Еще в яйцах много полезных питательных веществ, которые необходимы для хорошего самочувствия и энергичности. Это, например, витамины группы В, витамин D, холин, железо и цинк. Мощный дуэт необходимых питательных веществ и белка делает яйцо питательным и вкусным выбором для всех, кто хочет похудеть.



Как готовить яйца и с чем их есть

Яйца можно смело есть на завтрак, обед или ужин — в рамках любого приема пищи они будут хороши. Идеальны они и для легкого перекуса или полезного бутерброда. По мнению диетолога, оптимальный вариант для худеющих — использовать вареные яйца. Они и в салат подойдут, и в качестве начинки для тоста сгодятся, пишет ETNT.

