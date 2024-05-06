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Город В Новосибирске благоустроят больше сотни дворов — работы уже начались

В Новосибирске благоустроят больше сотни дворов — работы уже начались

Кроме того, почти в 1100 домах планируется сделать капитальный ремонт

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О планах сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

В Новосибирске хотят благоустроить 178 дворов. Об этом 6 мая на оперативном совещании рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— Планируется благоустроить 178 дворовых территорий в рамках наказов депутатов. 115 наказов депутатов горсовета, 63 — законодательного собрания. На данный момент работы ведутся на 20 объектах. Также запланировано благоустройство 30 по программе формирования комфортной городской среды. Один объект завершен, на девяти выполняется второй этап, — заявил мэр.

Кудрявцев также уточнил, что всего в 1099 многоквартирных домах должны провести капитальный ремонт. В 65 из них он уже закончен, в работе — 188.

Ранее стало известно, что в Новосибирске потратят больше 3 миллионов на скамейки: НГС рассказывал, где они появятся.

Кстати, жители города могут поучаствовать в его озеленении — для этого можно стать участником специальных акций.

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Ремонт Новосибирск Благоустройство Дворы Максим Кудрявцев Мэр Новосибирска
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