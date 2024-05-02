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Город Жители Новосибирска могут поучаствовать в его озеленении — как это сделать

Жители Новосибирска могут поучаствовать в его озеленении — как это сделать

Можно стать участником специальных акций

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Участники акций могут быть как волонтерами, так и благотворителями

Жители Новосибирска могут поучаствовать в озеленении города в рамках разных акций. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают в мэрии, каждый желающий может принять участие в восстановлении леса и акциях по озеленению общественных пространств — к примеру, парков, скверов, бульваров.

— Участники могут быть как волонтерами (акции по лесовосстановлению, посадочные акции «Сад Памяти», мастер-классы по обрезке, помощь в работах по уходу за желаемой территорией), так и благотворителями в акциях по озеленению, — уточнили редакции.

Стало известно, что на озеленение областной столицы потратят больше 20 миллионов рублей — НГС рассказывал, сколько участков приведут в порядок.

Ранее на берегу Оби под Новосибирском по нацпроекту высадили хвойный лес.

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