Жители Новосибирска могут поучаствовать в его озеленении — как это сделать

Участники акций могут быть как волонтерами, так и благотворителями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска могут поучаствовать в озеленении города в рамках разных акций. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.



Как отмечают в мэрии, каждый желающий может принять участие в восстановлении леса и акциях по озеленению общественных пространств — к примеру, парков, скверов, бульваров.



— Участники могут быть как волонтерами (акции по лесовосстановлению, посадочные акции «Сад Памяти», мастер-классы по обрезке, помощь в работах по уходу за желаемой территорией), так и благотворителями в акциях по озеленению, — уточнили редакции.



Стало известно, что на озеленение областной столицы потратят больше 20 миллионов рублей — НГС рассказывал, сколько участков приведут в порядок.



Ранее на берегу Оби под Новосибирском по нацпроекту высадили хвойный лес.



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