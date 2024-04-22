На озеленение Новосибирска потратят больше 20 миллионов рублей — сколько участков приведут в порядок

На сегодняшний день готовы планы озеленения для 75 территорий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году в Новосибирске выделили больше 20 миллионов рублей на озеленение. Работы проведут на 75 участках.



— На озеленение территорий, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», предусмотрено 24 750 000 рублей, — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.

По информации мэрии, ежегодно специалисты проводят инвентаризацию зеленых насаждений в общественных пространствах, составляют рекомендации по их реконструкции. Сейчас готовы планы озеленения для 75 территорий.



— Новосибирск обладает относительно большим зеленым фондом, в его составе больше половины территорий заняты естественными природными экосистемами: сосновыми и березовыми лесами, водно-болотными, луговыми и степными сообществами, — отмечается в ответе.



Ранее на берегу Оби под Новосибирском по нацпроекту высадили хвойный лес.

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