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Город На озеленение Новосибирска потратят больше 20 миллионов рублей — сколько участков приведут в порядок

На озеленение Новосибирска потратят больше 20 миллионов рублей — сколько участков приведут в порядок

Сумма предусмотрена на территории, закрепленные за «Горзеленхозом»

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На сегодняшний день готовы планы озеленения для 75 территорий

В 2024 году в Новосибирске выделили больше 20 миллионов рублей на озеленение. Работы проведут на 75 участках.

— На озеленение территорий, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», предусмотрено 24 750 000 рублей, — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.

По информации мэрии, ежегодно специалисты проводят инвентаризацию зеленых насаждений в общественных пространствах, составляют рекомендации по их реконструкции. Сейчас готовы планы озеленения для 75 территорий.

— Новосибирск обладает относительно большим зеленым фондом, в его составе больше половины территорий заняты естественными природными экосистемами: сосновыми и березовыми лесами, водно-болотными, луговыми и степными сообществами, — отмечается в ответе.

Ранее на берегу Оби под Новосибирском по нацпроекту высадили хвойный лес.

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