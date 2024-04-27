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Город В Новосибирске потратят больше 3 миллионов на скамейки — где они появятся

В Новосибирске потратят больше 3 миллионов на скамейки — где они появятся

Сразу четыре дополнительных скамейки хотят поставить в парке «Первомайский»

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Скамьи должны появиться на общественных озелененных территориях

В 2024 году в Новосибирске потратят больше 3 миллионов рублей на новые скамейки. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточняют в управлении культуры мэрии, всего на территориях «Дирекции городских парков» стоит 1171 лавочка, скамейка и садовый диван. При этом на балансе «Горзеленхоза» их 526 штук.

В этом году в парк «Первомайский» планируют добавить четыре дополнительных скамейки на сумму около 100 тысяч. Еще 159, на сумму порядка 3,180 миллиона рублей должно появиться в рамках комплексного благоустройства на общественных озелененных территориях.

— Зимой с активной зоны парков «У моря Обского», имени Кирова, Михайловской набережной часть скамеек убирается, чтобы высвободить пространство при проведении новогодних мероприятий. Уборку малых архитектурных форм на консервацию зимой «Горзеленхоз» не осуществляет, — говорится в ответе на запрос редакции.

Ранее корреспондент НГС написала колонку о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек.

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