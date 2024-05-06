«Жуткое истощение, один скелет»: найденного под Новосибирского медвежонка взяли на передержку

Медвежонок оказался девочкой, с нее сняли более 50 клещей Источник: «ГБР_ZOO_НСК» / «ВКонтакте».











Волонтеры нашли передержку медвежонку, которого 5 мая обнаружили лежащим на обочине дороги в 30 км от города Болотное в Новосибирской области. Об этом 6 мая корреспонденту НГС сообщили участники сообщества «ГБР_ZOO_НСК» в соцсети «ВКонтакте».



— Медвежонка забрали на передержку, он содержится в максимально приближенных к дикой природе условиях, чтобы у него был шанс вернуться в лес. Сейчас Минприроды связывается с разными реабилитационными центрами, специализирующихся именно на работе с медвежатами. В таких условиях они учатся строить берлоги и добывать еду. Все-таки дом мишки — это лес, а не клетка, было бы здорово вернуть ее домой, — рассказала НГС волонтёр Стася.



Волонтеры нашли юную самку медведя в критическом состоянии. К сегодняшнему дню животному стало намного лучше, говорят в «ГБР_ZOO_НСК»



— Жуткое истощение, один скелет! У неё вообще не было сил. Врачи сняли с неё больше 50 впившихся клещей! Её прокапали. В 12 ночи она первый раз поела немного каши. И так через каждые два часа, дробно, по чуть-чуть. На утро мы уже имеем стоящего на лапах медвежонка. Мы максимально ограничили ей контакт с людьми! — сообщили волонтеры.



Накануне в министерстве природы Новосибирской области раскритиковали действия волонтеров.

— Информация о найденном межвежонке поступила в министерство уже после того, как граждане изъяли его из естественной среды, делать это категорически запрещено, — почеркнули в минприроды.

Несколько дней назад в Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Животное отпустили в лес.