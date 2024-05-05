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Происшествия «Подумали, что умерла»: в Новосибирской области спасли девочку-медвежонка

«Подумали, что умерла»: в Новосибирской области спасли девочку-медвежонка

Животное нашли в Болотнинском районе

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Животное обнаружили истощенным в Болотнинском районе

В Новосибирской области нашли медвежонка. Как заявили в группе «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте», детеныш был в критическом состоянии.

В сообщении сказано, что животное обнаружили в Болотнинском районе. Как рассказала НГС волонтер Стася, его нашли 5 мая примерно в 30 километрах от Болотного.

— Наши знакомые девочки ехали по трассе в Болотное. Свернули с трассы, проехали через поле, а там лесок. Вышли и сначала не заметили, думали, что щенок лежит. Начали подходить и увидели медвежонка, — сказала Стася.

Девушки позвонили волонтерам, а последние рассказали о ситуации в Министерство природы Новосибирской области. В результате с ними связались егеря.

— Мы сообщили о том, что медвежонок в ужасном состоянии. Это медвежонок-девочка, она просто лежала и дышала. Девочки вообще сначала подумали, что она умерла. Истощение очень сильное, медвежонку около четырех месяцев, при этом вес четыре килограмма, — сказала Стася. — Кости одни, если честно.

Стася уточнила, что девушки, которые обнаружили медвежонка, не связаны с зоозащитой. После того, как о ситуации рассказали волонтерам, специалисты отвезли детеныша в ветеринарную клинику. С него, по словам сибирячки, сняли от 50 до 80 клещей.

В пресс-службе Минприроды Новосибирской области НГС сообщили, что данные о животном поступили в министерство.

— Информация поступила в министерство уже после того, как граждане изъяли медвежонка из естественной среды, делать это категорически запрещено, — сообщили в министерстве.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства. Сотрудники министерства общаются с ветеринарной клиникой и уточняют информацию.

— Ветеринары занимаются медвежонком. Как только они нам сообщат о стабилизации его состояния, скажут, в каком состоянии он находится... Дальше будем думать, что делать и как животное реабилитировать. И получится ли его когда-нибудь вернуть в естественную среду, — сообщили в министерстве.

В министерстве напомнили о памятках, как нужно себя вести при встрече с диким животным, и что делать при происшествиях. По данным специалистов, за каждым муниципальным районом области закреплены охотовед и инспектор — сообщать об инцидентах нужно им.

— Также везде указываем телефон горячей линии. Или можно просто позвонить в 112. Служба спасения сразу передаст информацию в министерство, и инспектор отправится на место незамедлительно, — подчеркнули в Минприроды.

Несколько дней назад в Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Животное отпустили в лес.

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Медвежонок Животные Спасение животного Зоозащита
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