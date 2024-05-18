«Иванова и Апина играют с огнем»: как никому неизвестный дуэт запел песни «Комбинации», претендуя на славу группы 90-х

Яна и Самара сразу связались с правообладателями, чтобы исполнять песни законно Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Пока в Саратове снимают сериал «Комбинация» (18+) о популярной в 90-х девичьей группе из города на Волге, и на съемки уже прибыли звезды Никита Кологривый, Анастасия Уколова и другие, экс-солистки поп-коллектива Татьяна Иванова и Алена Апина планируют судиться с молодым саратовским дуэтом Russian Girls, который взялся исполнять их старые хиты на новый лад. Например, новый «Американ бой» с патриотически измененным текстом: в песне героиня теперь не уезжает из России к американскому парню, а наоборот возвращается к родному Сереге. Девушки делают это с официального разрешения композитора Виталия Окорокова: ему принадлежит авторское право на песни. Откуда взялись Russian Girls, как они собираются затмить солисток «Комбинации», и у кого больше прав в этой истории, выясняла корреспондент 164.RU.



Съемки восьмисерийного проекта о популярной женской группе «Комбинация» (18+) стартовали в Саратове. Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером «Комбинации» стал Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»). Сериал, который должен выйти на экраны в этом году, расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».



«Это старье уже никому не нужно»

С участницами новой группы Самарой Кадыровой (до замужества и смены имени — Юлия Власова) и Яной Болотной мы встречаемся в кофейне. Самара, основательница группы, сразу пришла с намерением рассказать «всю правду» и была максимально откровенна. Рассказала немного о себе: переосмыслить жизнь, сменить имя и найти себя в творчестве ей помог регрессивный гипноз.



— Года три назад эта тема была актуальной. Стало интересно, кто я, где я, как я, о чём захотелось узнать через этот метод познания. И буквально на второй день пришла именно такая мысль в этой форме — петь песни группы «Комбинация». Интересно, почему их никто не поет? А я как раз была на распутье, период жизни такой: думаешь, чем заниматься дальше. Мне было 38 лет, в Саратове все меня знали как поющую ведущую мероприятий — в свое время я занималась вокалом.



Первым делом Юлия сменила себе имя в паспорте на Самару Кадырову. Это тоже отдельная история, которая связана с тренингом по бизнесу, который проходил в городе Самаре, и где прозвучало, что жить нужно «здесь и сейчас». Певица проезжала мимо стелы города и подумала: «Самара — как красиво звучит, назвала бы так дочь». Но потом вспомнила про «здесь и сейчас» и обратилась в паспортный стол.

Russian Girls выступают на праздниках в разных городах страны Источник: Russian Girls / Vk.com











— Я всегда обращаю внимание на знаки, — говорит она.

И считает, что знакомство с композитором Виталием Окороковым тоже своего рода судьба.



— Когда я решила петь песни группы «Комбинация» и задумалась, почему их песни никто не поет, мне объяснили про авторское право, разрешение на это. Покойный ныне звукорежиссер Алексей Нагдасов подсказал написать правообладателю в запрещенной соцсети, что я и сделала. Объяснила: так и так, хотим петь его песни, но, мол, не знаю, что нужно делать, чтобы никто не ругался. И чудо случилось: он ответил, говорит, да-да, девчонки, берите. Оформил разрешение официально, заверил подписью. Тогда никто не верил, что это будет актуально, многие даже про «Комбинацию» не знали. Музыкальные продюсеры говорили: «Это старье уже никому не нужно, не занимайтесь фигней. Возьмите что-то современное и попробуйте создавать». Но маховик закрутился, мы начали выступать на корпоративах, в саратовских барах, где выступают кавер-группы. И оказались на рубеже: мы и не кавер, но еще не самостоятельная группа со своей популярностью. Но тем не менее имя себе стали нарабатывать.



Поиск второй солистки, как рассказала Самара, был непростым. Сначала ею была одна саратовская певица, потом другая. Третьей стала Яна Болотная, которая, кстати, тоже собирается менять фамилию — возвращаться к девичьей, чтобы не портить судьбу рода. Яна моложе Самары на 12 лет и отзывается о ней как о замечательном старшем товарище. Признается, что раньше о «Комбинации» ничего не знала.



— Из детства я ничего, кроме «Белых роз», не помню. Но это новое, что мы делаем, сильно отзывается, это песни, которые еще долго будут жить. Их слушают не только те, кто помнит, но и дети. Им нравятся наши образы, не факт, что такая же реакция была бы на концерт Татьяны Ивановой, например. Я разговаривала с мамой, она рассказывала, что когда из группы ушла Алена Апина, то уже эффект был не тот. Это изначально дуэт, тандем, важная история, которая в какой-то момент перестала играть. Один в поле не воин.



«Они пользуются звездностью»

Самара говорит, что совершенно непонятно, чем может быть возмущена группа «Комбинация». О том, что что-то не нравится Татьяне Ивановой, они узнали из комментариев в своем телеграм-канале, а о претензиях Алены Апиной — вообще из программы «Ты не поверишь!» на НТВ.



— Они поют все наши песни с нашими бэками. Например, мне нравится песня «Льдинка» в исполнении Ларисы Долиной. Давайте я утоплю вокал Ларисы Долиной и сделаю его бэк-вокалом. Будет круто. Они не должны петь под наши голоса, — заявила в программе Алена Апина и сказала, что будет судиться с землячками.

Алена Апина недовольна, что кто-то зарабатывает на песнях «Комбинации» Источник: Алена Апина / Vk.com











— Они пользуются своей звездностью, а мы — за правоту. Они считают, что это они создатели группы и мы не имеем права петь «их» песни. Но мы, Russian Girls, прямое доказательство, что группа — это не просто заслуга певца. Сейчас любой, кто споет песни Виталия Окорокова, станет популярным. Просто мы осмелились сделать это три года назад, стучались во все двери, выступали, вкладывали свои силы и средства. Это наша заслуга, а всё остальное — талант композитора, — говорит Самара Кадырова.



Все отношения саратовской группы и известного композитора регулирует лейбл ДЖЕМ — российская музыкальная организация, которая сохраняет каталоги популярных артистов и авторов. Песня «Американ бой» была переписана официально.



— Я поняла, что не могу петь в новых условиях времени слова «Москва, прощай», — рассказала Самара. — Сейчас всё серьезно, я вижу, как люди могут реагировать. Виталий Алексеевич говорит: «Да ладно, это же история». Но я вижу, как нравятся людям наши песни, как они скачут под них, и мне не хочется никого терять. При этом от того, что мы изменили припев, мы не стали соавторами песни. Сейчас Татьяна Иванова говорит, что она чуть ли не автор песни «Вишневая девятка», но это совершенно не так.



Певицы уверяют, что над песнями проведено много работы, много вложений. Записи надо было апгрейдить, музыка прошлого не соответствует современным стандартам. Все «бэки» (партии бэк-вокала) они записывают сами. Те, которые исполняли предыдущие вокалистки, тоже остались.



— Я могу использовать разную манеру исполнения, — говорит Самара. — Мы записали несколько песен: «Маму Рашу», «Московскую прописку», «Не забывай». Даже Виталий Алексеевич спрашивал: «А это точно ваше?» А что поделать, если голоса похожи? У нас есть доказательства, что это наши голоса. Но я не буду доказывать, что я не индюк, те, у кого есть претензии, могут сами проводить экспертизу.

Татьяна Иванова продолжает собирать залы с песнями начала 90-х годов Источник: Татьяна Иванова / Vk.com











Самара прямо в кафе демонстрирует умение петь как различные известные певицы. В планах у Russian Girls дальнейшая работа, собственные песни, сценические костюмы, завоевание популярности. Теперь у них есть своя команда, они разъезжают по России, их приглашают на дни города в провинциях.



— Раньше мы искали что-то из образов тех лет, многие осуждали: «Вы не так одеваетесь, не так танцуете» и так далее, но это до тех пор, пока не стали популярными. Это сначала ты изгой, а потом уже основатель чего-то нового. Поэтому хочется сказать: люди, не плюйте в колодец и умейте быть благодарными, — говорит основательница группы.



«Зачем мне эти песнюшки?»

Мы связались с композитором Виталием Окороковым. По телефону он подтвердил, что разрешил саратовской группе исполнять его песни безвозмездно, запрещено только передавать третьим лицам.

Виталий Окороков грозится запретить солисткам «Комбинации» исполнять его песни Источник: Виталий Окороков / Vk.com











— Все удивляются, и никто не верит, что взял и бесплатно отдал. Но я уже в том возрасте, когда не зарабатываю на песнях, а они работают на меня. Они трудяжки, стараются, проявляют креативный подход, ну и пусть им копейка будет. Возможно, Алене Апиной понадобилось напомнить о себе, но все права на песни, фонограммы — мои. Любой судья спросит их: «А где вы были 30 лет?» Все эти годы они давали концерты, всё у них было хорошо. Сейчас времена изменились, когда мои песни зазвучали в сериалах, например «Слово пацана», — спасибо режиссеру, я уже и сам о них забыл. А было время, когда жил в Чертаново в однушке с тараканами, мой друг приезжал из Швейцарии и думал, что я скряга и прикидываюсь таким бедным. А тогда такие законы были. Все авторы жили в нищете. Так что это, в целом, история о справедливости.



Виталий Окороков уверен, что авторское право на его стороне, и сожалеет, что певица Апина, с которой они некогда тепло дружили, позволяет наезды в его сторону.



— Иванова с Апиной играют с огнем. Я пока не веду себя, как Литягин (основатель группы «Мираж» Андрей Литягин запретил артистке Маргарите Суханкиной петь хиты коллектива. — Прим. ред.), чтобы запрещать петь песни без своего разрешения. Они тогда спели — да, но у меня авторское право основополагающее, как у музыкального руководителя группы в том числе. Лучше жить дружно. Тем более выходит сериал «Комбинация», нам лучше вместе выходить на одну сцену. Некоторые даже подумали, что это я специально придумал такой разогрев к сериалу. Но нет, так совпало. Я сотрудничаю с Первым каналом, делаю музыку в кино, где я главный композитор, впереди выход сериала «Любовь Советского Союза». Зачем мне эти песнюшки — они уже далеко в прошлом.

Виталий Окороков в Саратовском театре оперы и балета с певицей Екатериной Шавриной Источник: Игорь Чижов









