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Весна «Бутылка с розжигом разрывается в руках»: спасатели — о том, как разжечь мангал и самому не превратиться в шашлык

«Бутылка с розжигом разрывается в руках»: спасатели — о том, как разжечь мангал и самому не превратиться в шашлык

В этом году из-за жидкости для розжига уже пострадал новосибирец

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Пикник на природе может закончиться не только приятными воспоминаниями, но и лечением в ожоговом центре, не говоря о более страшных последствиях

13 мая в ожоговый центр обратился 47-летний новосибирец с ожогами по всему телу: на мужчине загорелась одежда в тот момент, когда он разводил огонь при помощи жидкости для розжига. В новосибирском МЧС уточнили, что такой пострадавший - уже седьмой с начала года. Чтобы пострадавших таким образом было меньше, спасатели напомнили, как безопасно разводить огонь в мангале.

В Новосибирскую область пришло тепло, а МЧС сняло особый противопожарный режим. Самое время приготовить мясо на углях.
Если вы решили пожарить шашлык на природе, землю надо очистить от сухой растительности и всего, что может загореться
Чаще всего люди травмируются, используя жидкость для розжига.

— Жидкостью для розжига нужно поливать только холодные угли, — напомнил руководитель пресс-службы областного главка МЧС Павел Винаков. — Если вам кажется, что огонь плохо разгорается, или угли почти остыли, подливать ее все равно нельзя: когда вы подливаете розжиг повторно, пары жидких парафинов вспыхивают, и происходит воспламенение уже той жидкости, которая в бутылке у вас в руках. Бутылка разрывается, вас или рядом стоящих людей обливает горящей жидкостью.

Использовать спички или зажигалку — не лучшая идея, тоже чреватая ожогами. Вместо этого лучше поджечь длинный обрывок бумаги и уже от него — смоченные розжигом угли
Бензин, керосин и спирт при розжиге использовать крайне опасно
Если у мангала не только взрослые, но и маленькие дети, следить за ними надо особенно внимательно
Как только шашлык готов, угли нужно засыпать землей или залить водой. По данным МЧС, в Новосибирской области в этом году пока обходилось без эксцессов, а вот в Ижевске из-за оставленных в мангале горячих углей весной 2024 года уже сгорел дом
Удивительный эффект фотографии: кажется, она имеет запах

Ранее мы составили карту беседок, которые можно арендовать в Новосибирске, если захотелось пожарить шашлык, и составили топ-7 дач, созданных для того, чтобы не убиваться на огородах, а наслаждаться отдыхом.

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