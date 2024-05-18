«Бутылка с розжигом разрывается в руках»: спасатели — о том, как разжечь мангал и самому не превратиться в шашлык

Пикник на природе может закончиться не только приятными воспоминаниями, но и лечением в ожоговом центре, не говоря о более страшных последствиях

13 мая в ожоговый центр обратился 47-летний новосибирец с ожогами по всему телу: на мужчине загорелась одежда в тот момент, когда он разводил огонь при помощи жидкости для розжига. В новосибирском МЧС уточнили, что такой пострадавший - уже седьмой с начала года. Чтобы пострадавших таким образом было меньше, спасатели напомнили, как безопасно разводить огонь в мангале.