Весна «Бутылка с розжигом разрывается в руках»: спасатели — о том, как разжечь мангал и самому не превратиться в шашлык
«Бутылка с розжигом разрывается в руках»: спасатели — о том, как разжечь мангал и самому не превратиться в шашлык
В этом году из-за жидкости для розжига уже пострадал новосибирец
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13 мая в ожоговый центр обратился 47-летний новосибирец с ожогами по всему телу: на мужчине загорелась одежда в тот момент, когда он разводил огонь при помощи жидкости для розжига. В новосибирском МЧС уточнили, что такой пострадавший - уже седьмой с начала года. Чтобы пострадавших таким образом было меньше, спасатели напомнили, как безопасно разводить огонь в мангале.
— Жидкостью для розжига нужно поливать только холодные угли, — напомнил руководитель пресс-службы областного главка МЧС Павел Винаков. — Если вам кажется, что огонь плохо разгорается, или угли почти остыли, подливать ее все равно нельзя: когда вы подливаете розжиг повторно, пары жидких парафинов вспыхивают, и происходит воспламенение уже той жидкости, которая в бутылке у вас в руках. Бутылка разрывается, вас или рядом стоящих людей обливает горящей жидкостью.
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